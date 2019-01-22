Mygopen》【錯誤標題】酒精中毒灌啤酒救命？這是甲醇中毒的搶酵素解法！

滿多民眾轉傳詢問這樣的新聞是不是真的，事實上大家可能很容易被標題和部分內容誤導所謂的「酒精中毒」的意思，但實際上這個新聞事件是屬於「甲醇中毒」，而非部分媒體寫的酒精（乙醇）中毒。

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許多人收到「酒精中毒超標 1119 倍，醫師灌男子 15 瓶啤酒救命」類似以毒攻毒的新聞標題，紛紛問這是不是真的？事實上這並不是標題與內文寫的「酒精中毒」，而是甲醇中毒，症狀會出現包含了嗜睡、噁心、嘔吐腹瀉，嚴重可能會導致永久性失明，甚至死亡，跟乙醇中毒是不一樣的！

新聞報導的啤酒之所以能夠減緩甲醇中毒，其實是靠搶酵素的療法做到的。



酒精中毒以毒攻毒的錯誤標題內容

原始相關新聞標題與內容

男酒精中毒超標1119倍 醫師灌他15瓶啤酒救命

越南一名48歲的男子日前因為酒精（甲醇）中毒昏迷，被緊急送醫急救；院方檢查發現，他體內血液的甲醇含量超過正常值的1119倍，為了立刻救人，醫師決定灌他15罐啤酒在他的胃裡，藉此「以毒攻毒」，成功將他救回一命。

媒體引用了「每日鏡報」報導，這個案例是 48 歲病人阮文日（Nguyen Van Nhat）因甲醇中毒垂危，醫生指他血液中的甲醇含量超標 1,119 倍，由於酒精除了甲醇外還有乙醇（ethanol），而肝臟會優先分解乙醇，因此醫生立即將 3 罐合共 1 公升的啤酒（含乙醇）灌入他的胃內，減慢他肝臟處理甲醇的速度，爭取時間做俗稱洗腎的透析程序，排走其體內的甲醇。

由於人體會持續釋放酒精到血液內，一段時間後體內的酒精含量又會提高，於是醫師每隔1小時，就會向阮男灌1瓶啤酒，直到他恢復清醒為止。最後一共灌了15瓶啤酒後，阮男終於醒了過來。

新聞解讀說明

還滿多民眾轉傳詢問這樣的新聞是不是真的，事實上大家可能很容易被標題和部分內容誤導所謂的「酒精中毒」的意思，但實際上這個新聞事件是屬於「甲醇中毒」，而非部分媒體寫的酒精（乙醇）中毒。

其實這過去也有類似的誤喝甲醇的「假酒事件」發生，儘管「乙醇療法」聽起來雖然令人疑惑，卻是現今對於甲醇中毒相當重要的療法之一。這個案例不能算是所謂的「酒精」中毒，而是屬於甲醇的中毒狀況。

正確專業解釋

根據行政院環保署毒物及化學物質局提供的資料，簡單來說酒精又稱為乙醇（ethanol），而「假酒」之所以使人中毒，是因為裡面加入了和乙醇相似、卻較容易取得且便宜的甲醇（methanol）。

當甲醇被喝下或吸入後，會在消化道和肺臟透過擴散作用吸收進入血液中，然後被人體轉化為甲醛（Formaldehyde, CH2O），也就是我們常聽到的福馬林。不過，甲醛雖具有毒性，但仍不是最可怕的敵人。甲醛形成之後，會再被轉化成甲酸（Formic acid, CHOOH）。

甲酸又被成為蟻酸，因螞蟻、蜜蜂等生物以其為化學武器而得名，毒性比甲醛更強，也是甲醇中毒最主要的原因。甲醛被轉化為甲酸之後會在身體裡累積，抑制粒線體的呼吸作用、使細胞壞死，破壞神經系統進而導致失明，此症狀稱為代謝性酸中毒（metabolic acidosis）。

可以參考這個甲酸形成的化學式：

事實上酒精分解酵素並不是只會對甲醇作用，它也會將乙醇轉化成乙醛（acetaldehyde, CH3CHO），由於酒精分解酵素對於乙醇的親和性較高，所以有機會透過「搶走酵素」的方式來治療，也就是此次新聞報導的療法，藉此減緩甲醇中毒，過去也有類似治療的案例。

故當血液中的乙醇濃度夠高時，酵素與乙醇的反應達到飽和，就不能將甲醇轉化為毒性較高的甲醛，讓甲醇直接被排出體外，等到一開始生成的甲酸被人體所代謝，形成無害的水與二氧化碳之後，才算是治療完成。

但是雖然透過「乙醇療法」確實可以達到減少甲醇中毒傷害的效果，但如果服下錯誤的乙醇劑量，還是會對於患者產生危險，所以如果沒有經過醫護人員的指示，一般民眾在遇到狀況時仍不建議輕易嘗試。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：行政院環保署毒物及化學物質局 - 「甲醇」假酒中毒能用真酒治療？真的假的！

相關資料：MyGoPen - 【假健康】冰的58c高梁酒只殺癌細胞？別傳了！只會更慘而已

本文經授權轉載自Mygopen 【錯誤標題】酒精中毒灌啤酒救命？這是甲醇中毒的搶酵素解法！

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