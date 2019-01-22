自由開講》中共代理人 大家搶著當？！

◎賈思

近來，中共傳聲筒，應該是台灣最熱門的職業選擇。一下子有人說，中國是搶銀行時維持秩序的警察，一下子有人說，國台辦發言人曾經講過的「不要在中國賺錢又支持台獨」。

真沒想到，解嚴三十年，如今台灣現在最火熱的職業，就是中共代理人啊！

台灣已經被許多外媒及評論家認為，完全就是中國的形狀了。例如以港資混進台灣的中資企業匯豐運輸，堂而皇之的進入台灣各大飯店，「專業的」審查台灣什麼東西可以寄出去什麼不行。

奉勸柯文哲市長啊，統戰生意真的適可而止啊。（資料照）

像這種在亞洲民主燈塔的國家內，大搞思想審查，台灣真的當之無愧是中共五毛的快樂產地。

自從兩岸開放交流以來，商人往來絡繹不絕。本來以為生意歸生意，政治歸政治，但是中共自己拿了台灣經濟紅利之後，到處在台灣圈養小弟，過去最反共產黨的中國國民黨，如今也是「中共的形狀」。

國民黨整天跑去中國，一下子喊國軍共軍都是中國軍，一下子又支持中國統戰用語九二共識。實在不知道，中共會不會私底下都鄙視國民黨面對金錢矮了身子。

更不用講一大堆拿了共產黨錢的媒體，整天在台灣當中共傳聲筒，對台灣政治指揮個不停，看來最新養出的政治人物就是柯文哲市長。

而且柯文哲市長現在還有被調查局認定是共諜嫌疑人的王炳忠是柯粉，真是讓人看了瞠目結舌。不知道是不是中共代理人生意太好騙了，能撈就撈，大家都搶著撈。

奉勸柯文哲市長啊，統戰生意真的適可而止啊。你自己當年不是也跑去中國賣葉克膜，又在台灣喊墨綠嗎？還說九二共識就是下跪投降嗎？怎麼現在滿口中共統戰用語，還一副國台辦口吻的教訓台灣人？

柯文哲市長，要當中共代理人，是很熱門的啊！論資排輩的，奉勸柯市長，好自為之，不要吃相難看，剛選上台北市長連任，就想找新工作，還把一堆親中企業家比下去，何苦呢？

或許啦，中共代理人真的是門好生意，但是大家身在台灣，還是要厚道一點。不要又拿台灣健保又罵台灣人。我們更不能接受有人享受台灣言論自由，又在台灣散播不實訊息。

中共代表人人人搶人人想當，如果這門生意這麼好做，人人都想當，台灣根本早就面對中國下跪投降了。台灣人沒這麼好騙，也奉勸某些那自己智商招搖撞騙的人，別把大家都看蠢了，別忘記你的票是誰投出來的。

（自由評論者）

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