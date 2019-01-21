全面真軍》從改變成真到炳忠認證，柯文哲中國思維的進化

柯文哲在這個時間點上出來說話，顯然是為了中國發生且緩頰。到底是受了威脅還是利誘，我們不得而知。但很清楚的是，如果你反對一國兩制、反對統一，那麼你跟柯文哲應該不會站在同一邊。

全面真軍

從月初習近平說出「九二共識就是一國兩制」後，蔡英文大動作的回應「台灣反對一國兩制」、國民黨持續堅持「九二共識是一中各表」，美國則透過諸多的實際動作表現出其對於台灣、中國關係的態度。只有柯文哲始終閃躲，躲了右躲。柯文哲當然可以用「非市長職權不回答這張考卷」來閃避這個問題，但日前柯文哲接受台視專訪時，繳出了一張「下跪投降」的考卷。

柯文哲在專訪中用「強盜搶銀行」來形容，指出蔡英文政府的親美立場就像一個強盜搶銀行「只看到錢沒看到警察」。柯文哲的心中，維持台灣主體性這件事是個短視近利的「強盜行為」，而美國是台灣短視近利飲鴆止渴的對象，處處打壓台灣的中國，則是站在一旁維持秩序的「警察」。這張考卷柯文哲已經寫好寫滿了，他選擇兩岸一家親、選擇逢中噤聲、選擇檢討處處被打壓被欺負的台灣、選擇認同極權專制的價值。

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