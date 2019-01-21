自由開講》柯市長！中國是哪門子的警察

◎柯嘉斯

「不把民主送過去中國，中國會把獨裁送過來。」這是柯文哲市長在2014年6月4號的時候，引用中國維權人士陳光誠的言論，提醒台灣人民身為民主國家的台灣和中國最大的差異，以及我們應該守護的核心價值。

「不把民主送過去中國，中國會把獨裁送過來。」這是柯文哲市長在2014年6月4號的時候，引用中國維權人士陳光誠的言論。（截圖自柯文哲臉書）

這番言論言猶在耳，但是遇到中國「亞斯柏格症」就會痊癒的柯文哲市長，前幾日卻發表驚人的言論，他說「強盜搶銀行，有看到錢但沒看到旁邊一大堆警察」用來比喻蔡政府親美的決策。

換而言之，在柯市長的比喻中，侵害人權不遺餘力的中國是象徵保護人民的警察，而提供台灣武器、發揮實質影響力保護台灣的美國則是強盜。

來回顧一下2018年中國對台灣做了多少不友善的行徑，除了已令人麻痺的軍機、軍艦繞台、打壓台灣在國際上的處境、取消台灣申辦的東亞青運、更過分的是綁架在中國的台灣公民。

想請問柯市長，這種不遵守法治的國家算哪門子的警察？柯市長是不是對我國警察的法治教育欠缺信心？還是只想要選舉期間幫忙做節目推薦、動員台商挺柯。這些如此「無賴」、傷害台灣的行徑就可以被完全忽視呢？

再問柯市長如果真的認為美國是強盜？為什麼還要如此汲汲營營的想要去美國拜訪，甚至不惜釋放和國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser），達成協議要在今年訪美的假新聞，試圖逼迫美國就犯呢？難道柯市長認為想要參選總統需要經過強盜首領的認可？那麼柯市長是想要當「強盜的傳人」嗎？



想請問柯市長，這種不遵守法治的國家算哪門子的警察？圖為右上為習近平，左下為毛澤東。（資料照／圖擷自共青團流亡中央推特）

而現在進行的「中美貿易大戰」，中國被打的鼻青臉腫，長期靠著「侵害智慧財產權」、「奴役勞工」、「不正當的貿易補貼」來和世界競爭的醜態一一畢露，在面臨對內政局不穩，對外勁敵環繞的慘況，想請問柯市長到底憑什麼覺得自己可以這樣的表態？

雖然柯市長說過自己想當「金小胖」，但是就連「真正的金小胖」要和川普見面「川金會」都排除中國的參與只能在旁邊乾瞪眼了，柯市長是不是誤會自己有核彈才敢如此的「大聲選邊站」。

美國做為一個民主國家，和我們台灣共享價值，在歷史發展的足跡中，無論是美援、第七艦隊的協防或是對台的軍售，都對台灣民主、經濟的發展不可或缺，對比上對台從來不友善的中國，柯市長應該想清楚誰才是台灣真正的盟友。

更重要的是美國現下就是領導世界秩序的領頭羊，而中國想要取代美國地位的，在面對這種「世界秩序的爭執」只是台北市長的柯文哲還是少表態否則「實力不夠大小聲會被笑」。



對比上對台從來不友善的中國，柯市長應該想清楚誰才是台灣真正的盟友。（資料照）

（台北大學法律研究所碩士生、智庫兩岸關係研究人員）

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