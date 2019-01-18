自由開講》 廚餘處理升級，共創產業雙贏

林秋桂／前中華民國養豬協會首席副理事長、現任中華民國養豬協會常務理事

台大獸醫專業學院教授周晉澄表示：「從廚餘問題還無法落實解決就可以看出，整個防疫制度上出了問題。」 但台灣的禽畜產業不只是防疫制度出了問題，而是整個規劃跟管理都出了問題。

2001年在英國爆發大規模的口蹄疫疫情，當時世界衛生組織認為造成疫情的擴散的原因就是廚餘，因為英國當局在回收做為飼料的廚餘中發現口蹄疫病毒，英國的口蹄疫疫情也造成歐洲的大擴散，因此2002年起歐盟就開始推動禁止廚餘養豬。

台灣是一個海島，相較於大陸型國家更容易隔絕外在影響，台灣法規上雖然廚餘加熱使用的規定，但大多數零散養豬戶、黑戶根本未依照規定執行，而台灣花了20年時間才讓口蹄疫拔針，和鬆散的廚餘管理也有很大的關係。

台灣過去一直強調產業要升級，但升級卻都還停留在口號階段，尚未付諸行動，過去禽畜養殖不重視防疫，但隨著每幾年爆發的大型動物傳染病，防疫成為禽畜養殖的重中之重，如果不能將飼養模式提升為現代化生產及管理模式，除了產業無法免於疫病威脅，撲殺補貼的循環也將不會停止。

落後的廚餘及食品廢棄物管理，是動物疫病的破口，產業要升級，廚餘及食品廢棄物的管理一定要轉型要改變，我們希望農委會能仿照日、韓等國家，推動廚餘發酵飼料化，如此一來，不只廚餘的去化有出路，也同樣可以供應給養豬戶需要的飼料，降低一般廚餘帶來的風險。

隨著每幾年爆發的大型動物傳染病，防疫成為禽畜養殖的重中之重，如果不能將飼養模式提升為現代化生產及管理模式，除了產業無法免於疫病威脅，撲殺補貼的循環也將不會停止。（本報資料照）

那麼，日本是如何做到廚餘飼料化？

日本每年由食品廢棄物、廚餘等加工製成的豬飼料超過2,000萬噸，約可供應200萬噸左右的飼料，大幅減少對於進口飼料的倚賴，還能達到循環再利用。全日本目前有300多家環保業者配合政府製作由食品廢棄物製成的｢環保飼料｣，而日本政府也在2009年推出「環保飼料認證制度」，接著再推出「利用環保飼料之畜產品認證制度」，讓食品廢棄物回收再製後，得以回歸產業再利用。

這些食品廢棄物與廚餘的再處理，不是禽畜業者的工作，禽畜業者的工作是飼養，由專業的飼料業者來處理加工，還可協助農民調配營養穩定的飼料，符合不同動物及不同階段的需求。此外，廚餘也有非常多種的處理方式，可堆肥、沼氣發電、掩埋、焚化等，但這些單一處理途徑無法創造雙贏。

隨著動物傳染性疾病越來越多越複雜，單純的廚餘做為飼料使用已證明有其風險，廚餘不只有傳染非洲豬瘟的可能，也是口蹄疫的傳染途徑之一，政府與業者都應該正視這個問題，並且思考是否能達到有效處理廚餘同時提供養豬戶飼料的雙贏局面。

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