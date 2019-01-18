一級嘴砲》禁止廚餘養豬的第二步

廚餘在法規上屬於「事業廢棄物」，中央主管機關是環保署，地方則是縣市環保局，禁止廚餘養豬之後，廚餘該怎麼處理就考驗執政團隊的應變能力。要知道，雲林縣是少數沒有焚化爐的縣市，民生垃圾和事業廢棄物全部都要依靠外縣市焚化爐，如今又多出了廚餘，這是雲林縣接續要面對的關卡。

一級嘴砲技術士

「廚餘餵豬」是非洲豬瘟傳遞的最大風險，這一點是許多專家和業者的共識。

非洲豬瘟在2018年八月初在中國大爆發，台灣隨即啟動了相關的境管檢疫措施，但8月上旬養豬業者就向行政院建言，要求迅速禁止國內的廚餘養豬行為。台灣有89％的畜牧場是配方飼料，有11％是使用廚餘來養豬。只是農委會一拖再拖，就算12月時蔡英文總統在雲林被養豬業者洗臉還是不為所動，直到雲林縣以「自救」的名義發難，率全國之先在2019年元月起全面禁止廚餘養豬，上面的大官們才開始有些動靜。

防疫有三個區塊，境外管制，境內管制，場內管制，三方面都有效果才能確切圍堵疾病。當中國開始出現疫情時，台灣雖然立即啟動海空航運的管制，但第一線人力物力不足至今都還沒補齊。境內管制就更歡樂，一路裝聾作啞到底，防檢局都公布廚餘養豬是最大的問題，但農委會死不認帳，找了一堆「吉娃娃」上網亂吠，企圖掩飾太平，直到選舉一敗塗地，豬農串聯醞釀抗爭，農委會最近才開始動起來。

雲林縣是養豬大縣，雲林縣在換人執政後立即宣布禁止廚餘養豬，獲得了媒體目光，也得到畜牧業者的讚賞，但是，後面還有許多問題要解決。廚餘在法規上屬於「事業廢棄物」，中央主管機關是環保署，地方則是縣市環保局，禁止廚餘養豬之後，廚餘該怎麼處理就考驗執政團隊的應變能力。要知道，雲林縣是少數沒有焚化爐的縣市，民生垃圾和事業廢棄物全部都要依靠外縣市焚化爐，如今又多出了廚餘，這是雲林縣接續要面對的關卡。

禁止廚餘養豬之後，廚餘該怎麼處理就考驗執政團隊的應變能力。要知道，雲林縣是少數沒有焚化爐的縣市，民生垃圾和事業廢棄物全部都要依靠外縣市焚化爐，如今又多出了廚餘，這是雲林縣接續要面對的關卡。（本報資料照）

雲林縣有許多小吃，例如肉羹、鴨肉麵線、小火鍋等湯湯水水類的餐飲，許多小吃店的經營者就說了，大家都樂見圍堵非洲豬瘟的擴散，但是希望相關單位能協助這些商家解決廚餘清運的問題。

例如賣羹麵的，原本店內的廚餘是由專門回收廚餘給養豬戶的業者處理，禁止廚餘養豬後，業者的廚餘沒有地方可去，月底開始就不再回收廚餘了。店家改找地方的清潔隊，清潔隊則回覆商家的廚餘屬於事業廢棄物，不在清潔隊的工作範圍之內。這裡就出現問題了，廚餘要怎麼處理？店家找了環保局陳情，環保局則要求商家做好廚餘的油水分離，將瀝乾的固形物交由清潔隊或合法的清運業者。

試想，一般的小吃店家有辦法做到油水分離嗎？他們能做的最多就是拿著塑膠網籃把麵條、飯粒、菜渣等固形物過篩，那些湯湯水水是能怎麼辦？最終，還不是放流到水溝裡，日後造成水溝堵塞和惡臭，到頭來還是一個汙染問題。又或者，隨便交由廢棄物清運業者，這些業者又拿去亂倒，製造二次汙染和豬瘟防疫的黑數。今天還只是小吃店家出來講話，學校、監獄等廚餘大戶才是頭殼抱著燒。

雲林縣雖然宣布廚餘交由六輕內的處理場代為處理，但也只有每天50公噸的處理量，僅能消化全雲林縣少量的廚餘，那麼，剩餘的部分要怎麼清運？是否能擴編地方清潔隊的編制，或是為地方清潔隊裝設油水分離等廚餘和汙水處理設備，一舉解決民生廚餘的問題？禁止廚餘養豬之後，雲林縣還有許多問題要處置，尤其農曆年節將至，新任的當家者可要極力避免「垃圾大戰」的發生。

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