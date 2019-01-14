鬼王來鬼扯》【禁廚餘 保台豬】之「我們要演習」 演習很重要

政府對遲遲不肯全面禁止廚餘養豬，已經讓廣大的豬農忿忿不平了。如今農政單位一方面宣稱「廚餘不是說禁就禁」，另一方面也毫無任何表現讓外界看出農政單位對禁廚餘有啥清楚的計畫與配套。更重要的是，當農委會敢拍著胸脯保證，只要非洲豬瘟疫情爆發，就能馬上全面禁止廚餘養豬。豬農還是不解：你要怎麼禁？

鬼王／文青別鬼扯

為了防範萬一，我們總得預先模擬演練各種狀況，以便事情發生時，能有最佳的處置結果。電腦前的阿宅因此時常假想演練跟學妹告白的場景，深怕屆時換來的不是朝思暮想的一輩子，卻是冰冷殘酷的一巴掌。鬼王也時常預演哪天要是迪麗熱巴提出要求包養鬼王時，鬼王該如何向她曉以大義，向她解釋清楚我們現階段不能只顧兒女私情、罔顧現階段一堆娃娃機店業績逐漸惡化的困境。

但演習要關注的面向是全方位的。

例如，阿共的飛彈射過來時，我們難道只演練被飛彈炸死的屍體該如何儘速裝進裹屍袋嗎？地震演習時，我們只有演練被壓死的屍體該如緊急送到殯儀館嗎？當然不是！這類災難演習要注意的事項可多了：民眾該如何疏散？避難收容所該如何分配？救援物資該如何送達？搜救隊該如何徵調？災後該如何復原？這些都是演習的項目之一。

不過，面對來勢洶洶的非洲豬瘟，先前賴神才質疑為何都沒進行非洲豬瘟防疫演習。於是去年12月26日農委會緊急於屏東縣舉辦全國性的非洲豬瘟緊急防檢疫模擬演習，演練非洲豬瘟防檢疫流程，查驗違規入境與走私的肉品，同時演練疫情發生時，如何儘速將豬隻送至化製廠、焚化爐銷毀。其後新竹市也於1月11日進行了防疫演習，演習項目包括豬隻感染疫情後的通報、封閉、檢測、撲殺、掩埋和消毒等過程。

只是從中央到各縣市對「非洲豬瘟防疫演習」的概念，都只停留在違規肉製品的查緝，以及豬隻的就地掩埋、銷毀問題上打轉。傳說中的廚餘、豬農最關切的廚餘、農政官員打死也不退讓的廚餘、文青動不動就喊著要廢物利用的廚餘，居然消失了！！！

廚餘是此次非洲豬瘟防疫大戰中，最受爭議的焦點。面對廚餘問題，農政單位的態度一直讓人充滿疑惑，農政單位也創造出兩大邏輯謬誤神話，把大家搞的很亂。

新竹市於1月11日進行防疫演習，演習項目包括豬隻感染疫情後的通報、封閉、檢測、撲殺、掩埋和消毒等過程。（本報資料照）

一、中了再說

非洲豬瘟病毒在歐洲傳播的途徑主要是野豬，而進入中國大陸後，廚餘則是散播非洲豬瘟病毒的主要途徑。 這陣子防檢局大張旗鼓在機場查驗旅客攜入的物品，確實抓到了不少違規案例。但百密必有一疏，可愛的查緝犬也會疲累的時候。連農委會都承認不可能做到一百趴了，倘若某些帶有非洲豬瘟病毒的肉品進入台灣，又不小心變成廚餘送至養豬場，事情就會很大條了。

雖說廚餘養豬是非常落後的飼養模式，但號稱為先進現代化國家的台灣，卻仍有12%的養豬場使用廚餘餵豬（1512場）。因此，非洲豬瘟從去年八月非洲豬瘟在中國大陸爆發後，其餘88%飼料豬農莫不希望政府能立即禁止廚餘養豬。以免非洲豬瘟病毒進入台灣。

不過，面對這項問題，農政單位的態度卻很詭異，一方面承認廚餘是傳播非洲豬瘟病毒的重要媒介，另一方面卻打死不肯禁止廚餘養豬，表示倘若非洲豬瘟一旦爆發，政府就會立即禁止廚餘養豬。

但豬農們納悶的是，為何不肯先做好預防措施呢？為何不就先阻絕非洲豬瘟病毒傳播的管道呢？大家怕電腦中毒，所以會先灌好防毒軟體。援交妹深怕懷孕或染病，也會事先就叫恩客戴保險套、做好防護措施。但農政單位的邏輯真的很奇怪，居然說等非洲豬瘟中標後，再來禁廚餘。這邏輯就如同跟等到電腦中毒之後，再來灌防毒軟體；援交妹等染病後，再叫客人戴保險套。

二、平時都不行、上場就能行？

儘管豬農們已經哭天喊地要求政府立即全面禁止廚餘養豬，但農政官員總表示：「廚餘不是說禁就禁」。他們也認為未來養豬產業一定要轉型升級，不再用廚餘餵豬，這中間需要相關配套措施八拉八拉的。但另一方面，農政官員卻能拍胸脯保證，只要台灣爆發疫情，就立即禁止廚餘養豬。

這時候問題來了：如果禁廚餘要配套、要時間，無法說禁就禁，為何一旦非洲豬瘟爆發，你就能說禁就禁？如果事情真如同你說的，禁廚餘需要配套、時間，理論上非洲豬瘟爆發後，你也得需要好長的時間才能徹底禁止，這算起來可能也需要好幾個月的時間。是說非洲豬瘟一旦爆發，大家也是要經歷好幾個月的時間讓病毒到處傳播流竄嗎？

雖說廚餘養豬是非常落後的飼養模式，但號稱為先進現代化國家的台灣，卻仍有12%的養豬場使用廚餘餵豬。（本報資料照）

同樣的，既然你敢保證非洲豬瘟爆發後就能立即禁止廚餘養豬，這就表示你已具備禁止廚餘養豬的能力。既然你已具備此能力，你也認同未來不該廚餘養豬，為何不現在就禁呢？為何還在那拖拖拉拉呢？

面對農政單位邏輯如此矛盾的說詞，豬農們實在很難相信，農政單位都已經準備好了。但讓人更納悶的是，既然農政單位都宣稱，一旦非洲豬瘟疫情爆發，就會立即禁止廚餘養豬，為何相關防疫演習沒有這個項目呢？

禁止廚餘養豬確實需要配套措施，原先餐廳、學校與軍隊的廚餘，勢必得另外集中處理，瀝乾後集中送至焚化爐燒毀，或送至堆肥場製作堆肥，送至再生能源廠發電等。這些流程該如何運作？顯然需要事先演練。同樣的，當廚餘養豬戶不能以廚餘餵豬時，他們勢必得改用飼料餵豬。在如此緊急的情況下，他們要如何馬上取得飼料？這些廚餘養豬場既有的設備能否配合廚餘養豬系統呢？他們有完整的倉庫與飼料桶，用以堆置飼料嗎？

因此，政府對遲遲不肯全面禁止廚餘養豬，已經讓廣大的豬農忿忿不平了。如今農政單位一方面宣稱「廚餘不是說禁就禁」，另一方面也毫無任何表現讓外界看出農政單位對禁廚餘有啥清楚的計畫與配套。更重要的是，當農委會敢拍著胸脯保證，只要非洲豬瘟疫情爆發，就能馬上全面禁止廚餘養豬。豬農還是不解：你要怎麼禁？

看來，此時此刻豬農也只能大聲疾呼：我們要演習！我們要清楚看到，倘若非洲豬瘟爆發之時，政府究竟要如何處理廚餘問題？

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