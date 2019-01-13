自由開講》看看紐西蘭毛利人，想想我們原住民！

◎ 陳振

2018年，紐西蘭北部的毛利人部落來台進行尋根之旅，部落傳統領袖Arapeta Hamilton說，他在花蓮磯崎海岸踩到海水的那一刻，感受到祖先而忍不住落淚，來台灣有如「靈魂之旅」。

毛利族傳統領袖Arapeta Hamilton（前左二）。圖為：紐西蘭北部毛利族部落一行人與行政院長賴清德（前中）合影。（行政院提供）

近幾年學者陸續從考古、文化、血緣提出台灣是南島的原鄉，台灣的老祖宗移民至夏威夷和紐西蘭，在紐西蘭毛利人也認為自己的祖先來自台灣。Arapeta Hamilton告訴記者，這一趟旅程，讓他確信祖先來自台灣。阿美族的語言、刺青、雕刻圖騰，都與他的部落相同，甚至是一種用腿部揉搓草繩的編織技術，也只有在台灣跟紐西蘭看過。

阿美族的語言、刺青、雕刻圖騰，都與毛利族相同，甚至是一種用腿部揉搓草繩的編織技術，也只有在台灣跟紐西蘭看過。（資料照）

可見台灣是南島文明的祖先，不是中國的一部分，國民黨人居心叵測，一心一意想出賣台灣，與邪惡的中國統一，可說是台灣民族的罪人。去年大選，許多人被國共假消息所誤導，相信國民黨人謊言，以為只有他們會拚經濟，如今證明，所謂不談政治，只拚經濟，是天大謊言，否則「光頭魚」為何說，只有承認九二共識，才能拚經濟？

如今一票統派人士，六、七十年生長在台灣，不思飲水思源、感恩圖報，老是不自量力與人家爭搶神主牌，舔人家的LP，悖宗忘祖，可知羞恥？如今自己也被歸類為「台獨」人士，豈不可笑？還不警醒嗎？

看看紐西蘭毛利人，想想我們原住民，誰才是這塊土地的主人？

（教師）

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