法操》【婚姻平權系列文章】日本婚姻平權遇到的困境

根據日本憲法第24條第1項規定：「婚姻只能基於兩性的合意而成立，夫妻必須在享有同等的權利的基礎下，互相協力、維持。」 而這邊的「兩性」就成為了日本婚姻平權路上的可能阻礙。

2018 Tokyo Rainbow Pride（2018日本東京彩虹同志大遊行）。 （歐新社）

法操司想傳媒

根據新聞報導，日本埼玉縣川越市有一對男同志伴侶於4日向該市政府機關提出結婚申請，被以「同性婚姻並不在法律預設範圍內」為由拒絕。

包含上面說到的這對男同志伴侶在內，一共有關東６組、關西１組、中部１組、北海道２組等10組同志伴侶將作為原告，以侵害「現行法不容許同性婚姻違反憲法平等權、侵害婚姻自由」為由，同時於2019年02月下旬在東京等4個區域的裁判所（註1）提起訴訟。

日本目前沒有同性婚姻

相較於我國大法官已經於2017年5月24日做成解釋，認為民法未允許同性別二人結婚，屬於規範不足的違憲狀態，並要求有關機關於2年內做出因應，因此在今年05月24日起，我國的同志伴侶就可以依法結婚（註2）。由於日本目前並沒有法律明文同性別二人可以結婚，因此仍未容許同性二人締結婚姻，但部分區域，例如澀谷，則有同性伴侶登記制度，但僅於該地區內有效，區域外就沒有法律效力。

日本同性伴侶的另類共同生活方式–收養

為了解決這樣的問題，目前日本同志伴侶有透過迂迴的「收養」來達到共同生活目的的做法。

在日本民法的架構下，收養並不像我國有嚴格的年齡差距限制，只需要由年長者收養年幼者，並經過法院認可即可。因此有些同志伴侶會透過收養的方式，使另一半成為自己的家屬，進而享有後續的法律保障。明治大學法學系教授鈴木賢便是透過這樣的方式，收養台灣籍的伴侶使其獲得法律上保障。

日本同婚遇到的問題–日本憲法怎麼解套？

雖然在日本可以透過收養來達到同志伴侶共同生活的目的，但是大家還是希望能以「婚姻」的形式保障自己的另一半。也因此，近兩年來也開始有同志伴侶希望透過法院的憲法解釋途徑，由法院宣告現行日本民法違憲，而出現了本次新聞中的狀況。

但是，相較於我國的狀況，日本婚姻平權之路遇到的問題可能並沒有我們這麼容易解決！

因為根據日本憲法第24條第1項規定：「婚姻只能基於兩性的合意而成立，夫妻必須在享有同等的權利的基礎下，互相協力、維持。」（註3） 而這邊的「兩性」就成為了日本婚姻平權路上的可能阻礙。

2018 Tokyo Rainbow Pride（2018日本東京彩虹同志大遊行）。 （歐新社）

為什麼會說這是阻礙呢？由於我國並沒有在憲法裡明說什麼是婚姻，而是透過過去的大法官解釋的見解，認為婚姻受到憲法的制度性保障，屬於憲法第22條概括基本權的範疇。但日本則是明確在憲法中明訂婚姻的定義，導致解釋空間受到限縮。如何解釋憲法，將成為了未來法律戰中的重要爭執點。

不同解釋方式產生兩種見解！

針對日本憲法究竟有沒有保障同性二人的問題，目前日本有兩派見解：

第一派見解認為：「就是『異性』的意思。」

這派認為，日本憲法設立當時，就沒有考慮過同性二人結婚的狀況。加上當時日本男尊女卑的社會氛圍，幾乎由男性在主導婚姻，因此日本憲法在設立時，就特別規定「兩性」。也因此在這樣的歷史架構下，條文中的「兩性」指的就是「異性」。

若採取這樣的見解，有人認為必須要從日本憲法下手才行。至於是要修憲還是在憲法中另外規定，目前仍有不同討論。

第二派見解認為：「指的是『兩個獨立的性（それぞれの独立した両方の性）』。」

這一派認為，憲法制定的時候沒有明確說是「男性與女性」，之所以會用「兩性」，是為了表彰雙方在權利平等的條件下締結婚約的意思。如果將這邊的「兩性」解釋成「兩個獨立的性個體」的話，就有可能解套。

這派見解的好處是，能夠透過憲法解釋的方式，迴避掉冗長的憲法修正程序。

至於未來日本裁判所會做出怎樣的解釋呢？就讓我們繼續看下去吧！

註1

日本的「裁判所」就是我國的「法院」。共有最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所五種。

註2

但是最後是用什麼樣的法律結婚目前仍在研議。

註3

原文：「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」

本文經授權轉載自法操 【婚姻平權系列文章】日本婚姻平權遇到的困境

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