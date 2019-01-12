Lin bay 好油》缺乏大格局的防疫，如何面對複雜難解的動物性傳染病

泰國可以記取禽流感的教訓，用8年的時間改善產業體質，那麼20年過去了，台灣又改善了多少？現在主管機關對於生物安全風險一樣存著僥倖的心態，等到發生問題再來處理，但傷害已經造成的情況下，產業的恢復可能又是8到10年以上的時間，為何不徹底將資源拿來建立獨立生物安全系統，教育養殖者提升獨立生物安全，永續經營產業？

Lin bay 好油

這段期間，非洲豬瘟新聞鋪天蓋地，多數民眾都了解到動物性傳染疾病對於產業的影響。其實，對台灣影響最大的動物性傳染疾病是1997年的口蹄疫，這場風暴讓台灣的食品出口產值從21.3億美金在兩年的時間內跌到只剩下4.61億美金，一年驟減16億美金左右，而且立刻就被日韓追過，這幾年的差距也持續擴大。

1997年的口蹄疫，讓台灣的食品出口產值從21.3億美金在兩年的時間內跌到只剩下4.61億美金。（作者製圖）

但不管是非洲豬瘟還是口蹄疫，對人都不具傳染力，主要的傷害在於經濟，不過有另一類動物性傳染病可能會傳播到人身上影響健康。狂牛症就是其一，是人吃到帶有普立昂（prion）變性蛋白的牛肉產品而感染的病症，最早的病例是在1986年的英國發現，經過了十多年的時間才確定整個機制與受感染的牛有關，而狂牛症也沒有任何藥物可治療，所以預防是最重要的。過去的公衛學者不懂農業及動物，難以得知這類型動物傳染疾病的散佈途徑，到了2000年後，獸醫學者開始和公衛領域的學者合作，對於動物傳染性疾病的研究發展就更加迅速。

當動物領域越來越複雜難解，我們的政府組織跟得上嗎？

不重視畜牧的農業部

廣義的農業分成農、林、漁、牧、四個領域，台灣依照產值大小順序排列分別是農、牧、漁、林。畜牧的產值佔我國農業領域約33%，但過去畜牧一直沒有受到重視，農有署級的單位農糧署、林有獨立組織的林務局、漁有署級的漁業署，那麼畜牧呢？

畜牧是農委會裡的會內單位，沒有獨立的人事及預算，下轄六個科，最主要的業務竟然是動物保護科。主管這樣一個龐大畜牧領域的，卻是農委會裡的一個處級單位，也因此過去畜牧部分一直需要防檢局、中央畜產會、畜試所、家衛所等單位分擔業務。

畜牧是農委會裡的會內單位，沒有獨立的人事及預算，下轄六個科，最主要的業務竟然是動物保護科。（本報資料照）

就算現在農委會要改制成農業部，林務局都可以升格成為署級單位，但一樣沒有畜牧署的規劃，甚至連動物保護科都要升格成為動物保護司，以宣示對動物保護的程度更勝過產業規劃及輔導，政府對畜產的思維落伍，也難怪台灣的產業漸漸跟不上其他國家。

口蹄疫拔針之後就能恢復出口榮景？

口蹄疫在去年七月拔針，如果到今年七月都沒有疫情發生，台灣就可以申請非疫區，未來有機會重返失去已久的國際市場，重回那16億美金的榮景？

但夢想是美麗的，現實是殘酷的，台灣有2,300萬人，養了五百多萬頭豬，日本有1.28億人口，也只養了五百多萬頭豬，日本的豬肉需要依賴進口，每年豬肉相關的進口產值超過30億美金，2017年甚至來到43.8億美金。過去日本的確很依賴台灣的豬肉，但台灣已經把市場空出來20年，就算未來豬肉能夠重新出口，定位又在哪？更何況，台灣從口蹄疫之後不只產業沒有進步，還越來越退步，光一個基本的屠體評級就做不出來，又要怎麼跟人家講品質？而價錢上更是殘酷，台灣的毛豬價大概和別人的生豬價差不多，要講生產的豬肉品質好、安全穩定，但良好農業規範（Good Agricultural Practice, GAP ）的覆蓋率又低，如果未來日本食品通路上要求JGAP的等同性認證時，國內又有多少養豬場符合規格？

的確，過去是一個沒有那麼多要求的年代，但日本是一個開放的豬肉進口市場，20多年的國際貿易戰之下，日本當然能不斷要求進口的豬肉品質跟價格，而我們有辦法迅速追上落差嗎？

非洲豬瘟凸顯的不只是禁廚餘問題

眼下，中國已經不可能在短時間內擺脫非洲豬瘟了，中國也是世界上最大的動物性疾病傳染國，什麼動物性疾病只要到了中國，就沒有根絕的可能性，台灣離中國這麼近，自然容易受到影響，如同當年的口蹄疫的病毒株和中國的一樣，這幾年禽流感的病毒株也和中國的一樣。要避免非洲豬瘟，不單只有禁止廚餘養豬，而該用大局觀來看，該如何提升獨立安全系統（Compartmentalization），才是重點，不使用廚餘只是生物安全計畫的一部分。

要避免非洲豬瘟，不單只有禁止廚餘養豬，如何提升獨立安全系統，才是重點。（AFP）

要符合獨立生物安全體系，必須有專業的人才進行管理與生產，政府與學界也應該協助業界建立相關的關鍵管制點（Critical check point），目前多數農產品管理系統都已經導入以關鍵管制點（Critical check point）為基底來構建的生產系統。 要提升獨立安全系統不單只是蓋超高規格的牧場，而是要思考在畜牧場可能產生哪些的危害，該如何避免，並依照每個畜牧場實際的情況因地制宜，務求降低風險。

不管是現在的畜牧處或是未來的畜牧司，說實話，都無法輔導與升級國內的畜牧產業，同時我們也缺少大格局的規劃能力，也沒有一個畜牧署來協助各相關單位，少了畜牧署，就算農委會升級成農業部也只是換湯不換藥，動物保護和畜牧一樣的位階，似乎正說明了文青治國下的規劃，將產業放置在動保的層級，而忘了農業部本身是一個產業輔導單位。

危機就是轉機

不管是1997年的口蹄疫重創台灣養豬業、2003年的狂牛症影響世界或2015年亞洲禽流感風暴，這些例子再再說明，每幾年就可能發生一場大規模的動物傳染性疾病，難道每一次對產業的重擊，只要政府花錢補貼就好？問題是這些補貼再多也追不上損失，因為病原不可能消失，而且只會越來越嚴重。

泰國可以記取禽流感的教訓，用8年的時間改善產業體質，那麼20年過去了，台灣又改善了多少？現在主管機關對於生物安全風險一樣存著僥倖的心態，等到發生問題再來處理，但傷害已經造成的情況下，產業的恢復可能又是8到10年以上的時間，為何不徹底將資源拿來建立獨立生物安全系統，教育養殖者提升獨立生物安全，永續經營產業？

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