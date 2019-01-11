法操》買到的餐券不能用，還要被警察請去喝茶？

雖然「系爭規定」要求禮券一定要經過履保，但履保的期間最低只有一年，在商家大幅低價促銷的時候，許多消費者可能會選擇先把禮券買起來放，真的要使用的時候可能都已經超過履保期間，這時候禮券沒辦法獲得兌現的風險就會完全轉嫁到消費者身上。

買到的餐券不能用，還要被警察請去喝茶？圖為：王朝大酒店（資料照）

法操司想傳媒

根據新聞報導，有民眾在去年7月間買了王朝大酒店的餐券，雖然不是直接跟王朝大酒店購買，但當初購買時曾經上網查詢餐券序號，確認過是有效的餐券且尚未使用後才購買，但後來該民眾到飯店要使用餐券時，卻遭飯店告知這些餐券是偽卡盜刷的不能使用，飯店還報警讓該民眾直接被警察請到警局「協助說明」。餐券明明是真的，為什麼王朝大酒店可以拒絕讓民眾使用呢？王朝大酒店這樣的處理方式合理嗎？一起來分析看看吧！

餐券有什麼特別規定嗎？

由於餐券屬於預付型產品，也就是消費者已經先付了錢，但在之後使用餐券時才會得到餐券的餐點和服務，不像一般一手交錢一手交貨的交易，因此很有可能發生消費者付了錢後，店家捲款潛逃或因為營運不善倒閉等等造成消費者蒙受損失，有鑑於此，衛生福利部另外公告了餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項（下稱系爭規定），來保障消費者的權益。

系爭規定第壹點第二項中明文規定禮券應該受到履約保障，且第貳點規定不得記載免除交付商品或提供服務義務、發行人得片面解約之條款等等，都是為了確保消費者在向店家兌換禮券時可以得到商品或服務，維護交易安全。此外民法第721條第1項也規定「無記名證券發行人，其證券雖因遺失、被盜或其他非因自己之意思而流通者，對於善意持有人，仍應負責」，也就是在本次討論的案例中，因為該民眾並不知道餐券是被盜刷才取得的，所以王朝大酒店不能單方面拒絕民眾兌現餐券，另外再依民法第951條規定之法理，王朝大酒店也不能向民眾請求返還餐券。

餐券創造龐大資金，需要更多機制預防風險

雖然系爭規定要求禮券一定要經過履保，但履保的期間最低只有一年，在商家大幅低價促銷的時候，許多消費者可能會選擇先把禮券買起來放，真的要使用的時候可能都已經超過履保期間，這時候禮券沒辦法獲得兌現的風險就會完全轉嫁到消費者身上。對發行禮券的商家來說，在履保期間經過之後，銀行履保帳戶裡剩餘的資金就可以直接轉給商家，此時這些未兌領的禮券可以說是無息獲得的資金，禮券發行達到一定規模以上的店家獲得的數額更是可觀，這時候不像保險業的準備金、生前契約的強制信託規定，禮券的保障只剩下商家的誠信。

各行各業大規模促銷後惡意歇業的事件層出不窮，為了避免有心人士惡意濫用禮券，造成廣大消費者受害，呼籲有關單位進一步研議是否制定相關規定，以防患於未然。

回到本報導所提到王朝大酒店，不僅片面以遭盜刷為由註銷顧客的餐券，還要顧客去跟警察說明，這種行徑就是將自己經營風險轉嫁到無辜的消費者身上，實在該受到非議。還有要提醒大家的是，如果警察要求前往警局配合說明，只要沒有合法的拘提或逮捕事由，那就直接拒絕即可，不需要勉強自己前往警局，因為我們是法治國家！

本文經授權轉載自法操 買到的餐券不能用，還要被警察請去喝茶？

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