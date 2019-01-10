胡，怎麼說》反對一國兩制不用「撿到槍」！

習近平推出「一國兩制」台灣方案，台灣當然必須堅決拒絕，反對一國兩制，真的、真的不用撿到槍！因為，這是任何一個台灣人生存及信仰的根本、日常就會這樣反應，但是，對國民黨為什麼那麼難？為什麼還曖曖昧昧想方設法迎合習近平？

中國的一國兩制若在台灣得逞，那就是：中華民國滅亡了、台灣成為中華人民共和國的一部分（不管叫特區或什麼碗糕）、民主自由沒了、台灣人民在中共專制政權恐怖統治桎梏下...。 拒絕一國兩制，不必高深的政治理論，館長陳之漢直白怒批習近平的一國兩制迫統，屏東縣議員蔣月惠一言嗆爆國民黨的九二共識發財夢，獲得很大的支持迴響，就是因為他們的話直接說出了台灣大多數人民的心聲。

習近平將九二共識定義為一個中國、共謀統一，並推出一國兩制台灣方案，其間沒有一絲一毫中華民國存在空間，當然就沒有一中各表，本就是虛構物的一中各表，被習近平一刀砍成兩斷，只要一中、斷絕各表，一中各表死透透了，中國國民黨卻不死心，馬吳朱等等還在講九二共識，迎合習近平的一中論調，卻在台灣拿各表自欺欺人，難道是在為一中各表招魂嗎？

反對一國兩制是任何一個台灣人生存及信仰的根本，但對國民黨就是那麼難。（本報資料照）

面對習近平鴨霸蠻橫以一國兩制迫統，蔡英文總統嚴辭拒絕，誓言守護台灣的民主自由、捍衛國家主權國格，獲得絕大多數台灣人民支持力挺。 反觀國民黨，習近平對台計謀圖窮匕現，亮刀了，他們還在想方設法、絞盡腦汁，找理由迎合習近平定義的九二共識、一國兩制。

國民黨迎合屈從習近平的九二共識，其實把自己逼到牆角，那就是：如果國民黨重返執政，台灣就會被迫走向被統、被一國兩制、被中共專制統治，中華民國就走向亡國、台灣人民的自由民主將失去...。

以昨天因蔡英文引用在減稅與分紅之爭，而在網路一夕爆紅的那句「撿到槍」來看九二共識論戰。 較新版的撿到槍，一般用在電競遊戲上，「撿到槍」就是意外獲得裝備，火力大增，我在此用「反對一國兩制不用撿到槍」，就是不用另外獲得力量支援，只用「日常」去思考，國民黨就應該反對一國兩制才對，但它卻反其道而行。

較舊版的撿到槍，則出自社會新聞，當擁槍嫌犯被警察查到偵訊「槍從哪來的？」時，常謊稱路上「撿到槍」。這也可以用在國民黨仍在對大家講「九二共識就是一中各表」，這不是跟嫌犯制式謊稱「撿到槍」一樣荒唐無稽嗎？

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