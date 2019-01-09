hinac》《弦音》ー在冷冽的長野，玩起了「大地遊戲」

弦音或許比另一部同是京都動畫出產的女性向作品《Free!》關注度低，但弓道的描繪上有著極微細膩的刻畫，也就讓人甘願為了這部戲，千里迢迢的從東京搭新幹線到長野。

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「這部是不是因為不是妹子當主角所以討論度很低啊？」。

在聊到《弦音－風舞高中弓道部－ 》這部以男子高中生參加和弓社的作品時，一位業內人士這樣對我說著。

古云君子六藝中就包含弓（即：射），只是在儒家文化圈中，仍將弓道作為一項身心一致技藝傳承的，目前唯有日本較盛行。弦音或許比另一部同是京都動畫出產的女性向作品《Free!》關注度低，但弓道的描繪上有著極微細膩的刻畫（要說人物細膩也行，第一集還沒看完就明示到讓人把配對配完了…嗯當我沒說），也就讓人甘願為了這部戲，千里迢迢的從東京搭新幹線到長野。雖然外國人有節約法，但加上租車費，兩張諭吉（兩萬日幣，近台幣六千）還是跑不了的固定開支。

伺去神社裡參加合宿的主角三人眾。（圖：作者提供）

一出車站便能感受到長野名不虛傳的寒冷，難怪有跑演唱會活動的朋友說，習慣了長野的冬天後回東京會感覺東京熱如夏。

《弦音》的場景一反前作上低音號有邏輯性的塊狀安排，而是回到了輕音時代換幕後可能會離個老遠、在城市中跳來跳去的設定。雖然在地點安排上還是能發現京都動畫承前啟後的用心，或許是長野當地沒辦法如宇治般接的順暢，對我們這種「老司機」來說，也只能把場景蒙太奇一下，將整個城市切割處理了。

先從北長野站附近開始這次的旅程，站前廣場即是第九集描寫幼年時湊與靜彌的重要場所。雖然背景的百貨大樓略為平移了一番，但從車站與附近民房的位置仍能輕鬆辨認。徒步十分鐘左右的桐原站月台，則是主題曲MV中海斗坐著的地方。

利用一些地景當標的，仍可比對出第九集的感覺。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

桐原站的月台，真的好像海斗就坐在那裡一樣。（圖：作者提供）

搭乘長野電鐵回到市中心，在細雨中參拜了與台北北投有淵源的善光寺，然後穿過商店街，朝著山邊走去。看到長野西高校的指示牌後，便到了故事中同樣讓湊與靜彌牽絆（羞）很深的「往生地公園」。在動畫初始時，湊的晨跑戲，被靜彌的狗狗「小熊」撲倒的折返點便是這座小公園。

第一集就撩得人不要不要的，母湯。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

在京都動畫的刻畫下，公園也如同北長野站一般，是兩人對手戲中很特別的場所。除了晨跑以外，往公園一旁望去，溜滑梯即是兩人小時候玩耍的場所。住家雖然是虛構不存在的，但若把這個公園視作是這個配對（？）的聖地，我想挺不賴的。

小時候的戲也在這裡，後面就是上圖的公共廁所！（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

《弦音》的校園景建構就跳得更多了，根據曾經是「長野高校」校友的粉絲回報，校內景取材自該校，但在離開了校園圍牆這個「結界」之外，則來自長野地區另一所高中「長野西高校」。從往生地公園徒步約五分，就能來到從第一集便出現過的風舞高校正門口。

對於故事與我來說，校門空景的意義實在不大，我沿著圍牆，繼續往無人的山間前進。一個看似違建的房舍對面的即是學校側門，也就是風舞高校弓道部社員們社團活動結束後會使用的出入口，從這個出入口往山下一直線前進，便能完整體會第九集中揪團吃大阪燒的放學時刻了。

學校側門外的違建跟台灣有87%像。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

沿著校門口的路走就能跟弓道部員一起吃大阪燒囉！（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

在第一日利用徒步與電車探訪後，次日我選擇駕車前往其他地方，除了好代步、速度+100外，這天從早便降雪，有台帶有暖氣的車也讓人不至於被凍到太難受，防禦也+100！

將車停妥在淺川地區的停車場，縣道是通往川端康成筆下雪國（新潟縣）的道路之一，比市區還要再更冷些。在山邊的住宅區迂迴了十分鐘，來到了「伺去神社」。與故事中不同的是，除了拜殿以外，其他建築俱不存在，十分迷你，但拜殿的一旁仍貼有海報，參道上也掛有對照圖，甚至巡禮簽到簿也沒少！

爬上山就是為了這座鳥居與參道啊！（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

拜殿旁貼有作品的海報。（圖：作者提供）

就像台灣會下太陽雨，我在太陽「雪」中成了第一位在簽到簿上留下筆跡的外國粉絲，然後開著車，前往故事中最重要的場景之一，長野運動公園弓道場。

在長野運動公園中有佔地不小的弓道場，足見弓道在縣內的地位。鄰近的則是綜合體育館，體育館接鄰弓道場的小路與出入口，即是風舞高校在參加大賽時的休憩場。湊、靜彌與愁再會面、海斗被菅原兄弟激怒的地方也是這裡。

出征前的集合場所在弓道場旁的體育館。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

弓道場即使在平日依然有人練習著，為了不打擾弓道少年少女的練習，我選擇不進場，只是靜靜的在場外看著箭上靶→取箭→再將箭射上靶，不知為何，在暖陽高照下，我見得入迷，而且其實還挺紓壓的。

跟河童像照張合照吧！（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

將市區的幾個零散場景走了一圈後離開長野，在新幹線中看著日落回到東京。想著這群大男孩們總是在暖陽步行，反觀這趟則是常在接近零度的「霙」（雨+雪）中進行，不免讓人覺得有些心酸。但是想到《利茲與青鳥》裡面的女主角也叫做霙（Mizore），似乎也沒那麼讓人提不起勁了。

阿宅或許就是如此單純的生物吧！

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