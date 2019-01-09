南亞觀察》瀆神之人？巴基斯坦宗教風暴

巴基斯坦是一個政教合一的伊斯蘭共和國，根據《巴基斯坦伊斯蘭共和國憲法》，所有現行法律都必須不得違反《古蘭經》和《聖訓》，98%人口都是穆斯林。畢比是在工作時與同事發生爭執，被同事批評「弄髒井水」後被審判下獄──因為天主教徒是不潔的存在。

◎南亞觀察編輯部 / 外電編匯

巴基斯坦一名天主教徒畢比（Asia Bibi）2009年被指控侮辱先知穆罕默德，隔年遭到「瀆神」罪名起訴、判死，在八年多的監禁後因證據不足重獲自由。國內反對者群起上街抗議並封鎖學校，要求法院重新審判。強硬派伊斯蘭組織Tehreek-e-Labaik（TLP）揚言如果政府不處死「瀆神者」，他們將發起更大規模的抗爭。巴基斯坦警方表示，有150多人因涉嫌縱火，故意破壞和暴力罪被捕，警方也持續調查其他參與襲擊，焚燒財產和車輛以及封鎖高速公路的人。



示威者要求政府處死「瀆神者」畢比（Asia Bibi）。 （美聯社圖片）

巴基斯坦是一個政教合一的伊斯蘭共和國，根據《巴基斯坦伊斯蘭共和國憲法》，所有現行法律都必須不得違反《古蘭經》和《聖訓》，98%人口都是穆斯林。畢比是在工作時與同事發生爭執，被同事批評「弄髒井水」後被審判下獄──因為天主教徒是不潔的存在。她的案子受到國外基督教/天主教團體及人權組織的高度關注，伊斯蘭教團體也高度重視，2015年當巴基斯坦旁遮普省省長Salman Taseer因支持畢比並批評褻瀆法而被殺害時，此案件的壓力越來越大，即使畢比因證據不足被判無罪，但風暴並未停止。



巴基斯坦一名天主教徒畢比（Asia Bibi）2009年被指控侮辱先知穆罕默德，隔年遭到「瀆神」罪名起訴、判死，在八年多的監禁後因證據不足重獲自由。（美聯社）

儘管巴國總理Imran Khan發表強硬談話，警告宗教極端分子不要煽動民眾，「只有反國家的敵人才會威脅要殺死法官或反抗軍隊」，宗教激進主義者不該把國家推到一個除了對他們採取行動別無選擇的地步，但國內其他政黨並不認為 Imran Khan真正採取行動平息民怨或保護畢比。且抗議團體在三天的示威後宣稱政府已經答應他們的絕大部分要求，在一份由執政黨巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI）黨宗教事務部長簽署的文件中，政府答應不反對抗議者請願阻止畢比，並將畢比放入出境管制清單（畢比的律師Saiful Malook已經基於安全擔憂離境）。

巴基斯坦人權組織的資料顯示，1987至2014年間，有1300人被指控「瀆神」，而罪名成立後已有超過62人被判處死刑。「瀆神」的定義包括，拼錯穆罕默德單字，或是丟棄印有穆罕默德字樣的物品，宗教激進分子熱衷於以此做為武器，暗殺、起訴層出不窮。人權團體擔心「瀆神」成為巴基斯坦人剷除異己的手段，失控的宗教力量也會使國家越來越偏激。巴基斯坦人民黨（PPP）主席Bilawal Bhutto-Zardari在接受記者採訪時說，「我們的國家正在採取哪些措施來保護我們的法官？正在採取哪些措施來保護畢比？沒有人回答我們的問題。」

2015年當巴基斯坦旁遮普省省長Salman Taseer（右）因支持畢比（左）並批評褻瀆法而被殺害時，此案件的壓力越來越大，即使畢比因證據不足被判無罪，但風暴並未停止。（路透）

參考資料

1.Fearing for life, Asia Bibi’s lawyer flees Pakistan; requests govt to protect family

2.Imran Khan gives stern warning to Islamists

3.Pakistan works to stop Asia Bibi leaving after blasphemy protest

4.等8年重獲自由！ 巴基斯坦女天主教徒因「一杯水」被判死

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