全面真軍》國家外交政策的確立，卻乏可用之將？

蔡總統作出了比葉俊榮部長更勇敢的決定，跨出了前所未有的第一步，如何落實新的外交政策將成為接下來的重點。台灣傳統的外交戰場多出現在下半年，其中包含了聯合國大會、各區域漁業組織、聯合國氣候變化綱要公約以及國際民航組織年會等。不難想見，中國必將於下半年展開攻勢。

全面真軍

蔡英文總統回應習近平的談話，為台灣國際地位自述定錨：中國與台灣是不同國家。蔡總統的談話中明確指出，台灣不接受九二共識，也不接受台灣「屬於」或「等於」中國。這般史無前例對台灣國家主體性的「自我確認」，將對台灣的國際參與有著重大且正面的影響，尤其在泛國民黨政治人物對台灣主權幾乎摧殘殆盡之際，蔡總統的發言將為台灣主權留下命脈，甚至拓展了未來於國際間法院爭訟台灣主權獨立的可能選項，並提供了重要證據，這將會是蔡總統的歷史定位。

蔡總統強勢回應中國對台灣於各領域的霸凌，可以預期中國會嘗試更加限縮台灣的國際參與空間。中國的打壓並不可怕，甚至是預料之中（前一段就這麼說了），只怕台灣悶不吭聲、自我感覺良好的跪舔求全。蔡總統的發言等同宣告台灣在外交場域，將會對中國的打壓杯葛「全面抵抗」，我們不會兩手一攤任人凌辱。對1124後意識到情勢險峻、退無可退的台灣人來說，可說是久旱逢甘霖。蔡政府於執政前期延續馬政府的外交休兵，雖拒絕承認九二共識，卻隱忍中國對台灣的打壓，但中國的打壓並未因此稍歇，例如報載，從台灣護照被拒參訪聯合國紐約總部後，聯合國日內瓦總部亦拒絕他國外交使節攜台灣人參訪。尤有甚者，日前更傳出國人攜台胞證參訪聯合國亦遭拒的消息。中國對台灣人民的羞辱，莫過於此。

對中國挺起腰桿的政策既已確立，駐外代表將決定執行總統意志的成效。「中華民國外交部」長期擁抱著大中國的思維，不僅展現在外交人員的錄用，更進一步體現於外交人員的升遷。直至今日，外交部內「排台」氛圍依舊濃厚，民進黨政府的外交部長們多半僅能妥協遷就，以求自保。筆者並非反對外交途徑升遷應仍以具外交特考資格者擔任。但在此圖新之際，蔡總統應審慎考量重要外館大使的適任人選。

以重中之重的聯合國為例，川普上任後，美國友台之程度前所未有；但川普政府在移民、自由貿易與氣候變遷等議題上的態度，讓美國對於聯合國的影響力劇減。換言之，對中國在聯合國打壓台灣的現況，美國愛莫能助，台灣對聯合國的叩關只能自己努力。聯合國設有四個總部：紐約、日內瓦、維也納及奈洛比。台灣除因國際現實無法於奈洛比設立代表處外，其餘三個外館的大使/處長皆是「根正苗紅」、「血統純正」或「黨國教育下」的外交人員出身。

駐日內瓦處長王良玉甫就任，績效有待後續觀察。駐奧地利大使史亞平深受馬英九前總統重任，於馬總統任內陞任新聞局長與外交部常次；此外據報載，史大使更主動、積極爭取參與九二共識的代表作—馬習會。駐紐約大使徐儷文則在其任外交部國組司副司長期間所撰之出國報告中指出「九二共識為改善兩岸關係的有效途徑」。這些傳統外交部培養的高階外交人員，因根生蒂固的大中國思想，不僅難以想像會甘願執行蔡總統的新外交策略，恐怕連「守成」都是問題。

面對此困境，由外交體系外的國關人才領導重點外館應為解方，蔡總統應派遣「指揮得動」的人才駐於這些重鎮。我國駐WTO之朱敬一大使及連玉蘋公使、駐德國大使謝志偉即為成功案例。外交部長期囿於中國包袱，幾乎已淪為幫外賓「開車門、提公事包、斟酒」的「禮賓部」，不僅議題研究能力不足，自視甚高且對其他部會意見棄如鄙屣的態度亦常有所聞。但台灣的國際參與，必須透過對實質議題掌握來提高能見度。黨國外交部傳統官員的專業能力不足、更普遍存在「當朝官員執行前朝政策」的情形。相對的，我國其他部會對於中國議題的處理能力，對比於外交部有過之而無不及。透過外交部體系外的人領導重點外館，對外可以展現蔡總統對抗中國打壓的決心，政府更可以安心釋出資源予外館，以應變外交情勢的瞬息萬變；此外，這等作為對內能深化個別議題研究能力，並提升國際能見度、擴展國際參與的空間。

蔡總統作出了比葉俊榮部長更勇敢的決定，跨出了前所未有的第一步，如何落實新的外交政策將成為接下來的重點。台灣傳統的外交戰場多出現在下半年，其中包含了聯合國大會、各區域漁業組織、聯合國氣候變化綱要公約以及國際民航組織年會等。不難想見，中國必將於下半年展開攻勢。相應的，若蔡政府的人事可提早安排就定位，台灣或可擺脫近年對中國不戰而降的低迷氛圍、我國外交亦將不再把兩岸當國際。

本文經授權轉載自全面真軍 國家外交政策的確立，卻乏可用之將？

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