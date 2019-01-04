自由開講》丁允恭提告有理

王伯霖

前高雄市新聞局長、現任行政院副發言人丁允恭，在得知國民黨高雄市邀請藝人白冰冰擔任代言人後，於臉書上寫下「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，經媒體報導，成為一時之間的討論焦點之一。部分政論節目在批評丁允恭言論時，竟然用與事實不符的方式，指稱丁允恭是痞子，促使丁允恭表示將依法提告。這個舉動，對於遏止假消息與假新聞的傳播，有著正面的意義。

現在的資訊流通，受惠於網路科技的發達，門檻已大幅降低，只要一台能夠連接網路的裝置，隨時隨地都可接收資訊。然而近來因有心人士與組織的刻意設計，使得網路資訊真假不一，並且極有可能會進一步影響使用者的認知與判斷，對民主社會而言，有非常大的危害。假消息，就是其中一種，無論是完全與事實不符的「捏造式」假消息，或是部分事實的「半真半假式」假消息，甚至內容都是事實但卻劃錯重點的「誤導式」假消息，都往往因為刻意聳動的設計，在網路吸引高人氣，再透由主流媒體跟進報導，重新回到網路中，形成不斷重複生產的產業鏈。

丁允恭的提告，於情於理於法都並無不妥。（本報資料照）

要打破這樣的產業鏈，就必須針對幾個重要的節點進行源頭管制，或是中斷再生產的過程。以丁允恭的個案為例，提告的對象是《美麗島電子報》董事長吳子嘉及相關媒體和引述者，提告的原因則是吳子嘉在節目上指稱丁允恭任職新聞局長期間，將標案「給周玉蔻去做台語歌曲研究」。由於這番言論完全與事實不符，可說是捏造式的假消息，更因為是在主流媒體上公開發表，有嚴重誤導閱聽人之嫌，因此丁允恭的提告，於情於理於法都並無不妥。

對於白冰冰到底是不適合擔任高雄代言人，以及代言費等議題，本就可受公眾評斷；但是為了攻擊立場不同之人，杜撰或捏造不存在的事實，則非常不適當，也是典型的濫用言論自由，不值得效法。

（作者從事室內設計）

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