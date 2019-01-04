一路向南》 柬埔寨的漫漫教育重建之路

台灣2016年後高舉《新南向政策》，大張旗鼓向南發展，但柬埔寨並未被列入重點國家，原因可能是中柬關係緊密、國內市場相對較小、基礎建設相對落後。但柬埔寨也是東南亞國家中對華人最友善的國家。台灣正值少子化，教育體系遭受嚴重影響，但技職體系發展成熟，高等教育在亞洲、甚至全球來看，CP值相對較高。台灣不僅要吸引東南亞優秀人才來台就學，還可以輸出技職教育體系和經驗到柬埔寨，培育技術人才以支持柬埔寨的持續經濟發展。

林文斌／文藻外語大學東南亞學系籌備主任

2018年11月中旬，在社群媒體中廣傳一段由馬來西亞觀光客拍攝的影片，一名柬埔寨小男孩在吳哥窟觀光區，竟使用10多種語言兜售紀念小物，吸引超過百萬國際網友點閱、留言驚歎。影片也引來新聞媒體追蹤報導：小男孩Thuch Salik今年14歲，會15種外語。除在學校學過簡單的英文外，其餘都是在與觀光客互動中自學的。他希望多賺點錢好能讀書，一位匿名的商人願意資助他到首都金邊就讀。報導雖然沒有指出是那種學校，但傳給我影片的柬國朋友說，「這個年紀的少年，來金邊當然是讀私立的國際學校囉！」

私立國際學校！？為什麼？

「讀公立學校還要來金邊嗎？吳哥窟所在的暹粒就有啦，還免費哩！」

我想了一下，也對，金邊到處可見標榜雙語、三語，甚至四語的私立國際學校，有的規模之大，建物之富麗、環境之優美，與台灣的美國學校、國際學校不遑多讓，甚至偶有過之。

很難想像金邊這麼個第三世界國家的首都，會有這麼多的國際學校，顯示市場需求甚高。其學生來源不僅只外商、國際組織外派人員的子弟，更多的是本地的柬國學生。這種奇特的狀況，要從柬埔寨特殊的歷史發展談起。

Thuch Salik今年14歲，會15種外語。除在學校學過簡單的英文外，其餘都是在與觀光客互動中自學的。（擷自youtube）

柬埔寨歷史悠久，9－15世紀的吳哥帝國勢力範圍幾佔中南半島的70％，在強盛國力背後的是傳承知識、技術的寺廟教育。這個制度在帝國衰亡後仍然保留下來，直到現在。而柬埔寨在1863年成為法國保護國後，引入西式現代教育制度、體系，但多數柬埔寨人並未涵括在內，前往法國留學、接受近代化高等教育的人數更屈指可數。在1953年底獨立之後，柬埔寨的高等教育短暫地開始蓬勃發展，但1970年代紅色高棉（Khmer Rouge）統治期間（1975－1979），不僅教育制度被破壞、大學被迫關閉，大量受過高等教育的知識份子、教師更遭到屠殺或被迫流亡他國。紅色高棉後來被入侵柬埔寨的越南推翻，在越南佔領期間，雖有少數高等院校在法國、蘇聯支持下設立，但柬埔寨菁英山頭林立，內部動盪不安，直到1989年越南撤軍，柬埔寨各方勢力才在聯合國斡旋下於1991年簽定和平協議、1993年舉行國會大選、重建柬埔寨王國，才算進入政治穩定的局面。但教育體制歷經近20年的破壞，教師流離失所，待遇更是極低，新政府於是開始致力於教育重建、培養師資。

現今柬埔寨中小學教育制度採6－3－3制，雖沒有義務教育，但公立學校免學費的政策，經過二十多年的努力，已將國民識字率升至超過80％。不過，這個數字可能要有所保留，而其他學科的教育成效也有待驗證。柬國坊間傳聞，學生或家長「送禮」給老師、學校，即可過關、畢業之情事，所在多有。甚至還有全國高中畢業會考時，學生買通學校、事前拿到答案等顯然作弊、收賄的情況！

2013年新上任的教育、青年與體育部（Ministry of Education, Youth, and Sports, MoEYS）部長Hang Chuon Naron，決定痛下整頓。2014年8月的會考前在反貪局（Anti-Corruption Unit）協助下，不僅事前嚴查學校收賄，試卷更以鐵櫃密封、考試當天才由試場主任監考人員打開，以防外流，更在全國3千多個考場外，佈下嚴格檢查點，考生須經兩道搜身程序才能進入考場，甚至出動軍警「維安」。2013年有87％的考生通過考試，2014年則劇降到27.5%，9萬多名考生中只有11名考生拿最高的A級！雖然當年舉行第二次補考，及格率提高到41％，以避免太多人留級，大學招不到新生。

柬埔寨教育體制歷經近20年的破壞，教師流離失所，待遇更是極低，新政府於是開始致力於教育重建、培養師資。（TravisM416 wikimedia.org/）

這個結果震撼全國，雖顯示教育當局嚴格把關決心，也顯示學校教育內容和品質，尤其是公立學校可能極為落後。筆者曾徵得兩位柬國年青人（18歲、小學畢業，和19歲、國中一年級肄業）同意，測試三題兩位數四則運算題目，結果1位全部錯，另1位雖答對，但花了五分鐘才算完；另外，在訪談一位私立柬埔寨智慧大學（Pannasastra University of Cambodia, PUC，在柬國是頂尖私大，校友遍佈銀行、商界），主修財經和管理的大三學生時，也請其計算三題三位數的四則運算，結果竟全錯。

熟識的教育、青年與體育部官員坦率承認，柬國的數學等教育基礎極差。可能的原因有三：

一、學校數量及教室不足，學生只能分上、下午班，上課時間極少。學生若想要加強學科或增加上課時間，必須自費至教師家上課或上補習班。

二、教師待遇長期低落，在2012年之前，公立學校教師的月薪約在50～250美元，之後才逐年提高到200～400美元，但還是相對偏低；而教師限於生計，收錢才多教、賄賂才過關，也使其社經地位低落，吸引不到好人材投入。

三、數學、科學等學科的教材編輯內容不夠平實，有些甚至翻譯自越文，教材內容不佳，連部分教師也無法理解，更何況傳授給學生，使柬國學生普遍抗拒、科學、科技、工程、數學（Science, Technology, Engendering, Mathematics, STEM）的學習。

為了推動理工教育及教育改革，教育、青年與體育部聯合民間團體，每年舉辦科學教育博覽會（Cambodia STEM Festival），2017年開始試辦「新世代」學校，採取全日制，提高教師待遇，並由教育部所屬的國家教育研究院、新設區域師培中心開辦學士後中小學師培班，培育新制師資並重編教材。但博覽會成效有限，「新世代」學校成果也有待時間考驗。因此，在政府公立教育體系資源有限，政府開放私人教育的情況下，從學前、小學到中學都標榜多語教學，校名稱甚至以英文為名的國際學校，便成為中產階級，甚至是低薪家庭，望子成龍、望女成鳳的選擇。筆者在金邊皇宮旁的街頭，偶遇一位英語極為流利的嘟嘟車（Tuk Tuk）司機，他說，即使收入不固定，也堅持送子女上一年學費3000美金的私立學校。但柬國2017年人均所得還不到1400美金啊！

柬埔寨的大學絕大多數位在金邊，私立大學更集中在此。圖為柬埔寨大學，（維基共享）

在高等教育方面，柬埔寨也採取開放政策，1997年開放新設私立大學，以英文為名的大學所在多有，如Norton、Western。據柬國官方統計，柬埔寨在2015－2016學年時有121所大學，公立有48所，其中由教育、青年與體育部管轄的一般大學只有13所，勞工與職訓部（Ministry of Labor and Vocational Training）所管有12所，文化藝術部（Ministry of Culture and fine Art）、郵電部（Ministry of Posts and Telecommunications）和農林漁業部（Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries）也各有管轄的大學。至私立大學，全國有73所，教育、青年與體育部管有60所，另13所為勞工與職訓部所管的技職學院，同樣都招收高中畢業生。換言之，柬埔寨並沒有如台灣的高職體系，但有許多外國非營利組織設立的職訓所。

柬埔寨的大學絕大多數位在金邊，私立大學更集中在此。私立大學的校區通常不大，也少有運動場，有的校區甚至只有一楝建物而已。不少私大標榜全英語教學，筆者便遇到許多英文甚為流利的大學生或大學畢業生，深刻感受柬埔寨人學習外語的強烈動機與興盛風氣。之所以如此，是因國內市場全面開放外資，若有英語溝通能力，不僅工作機會增多，月薪也加倍。而近年來由於中資增多，通曉中文也有類似效果。原本以華人為生源的中文中小學如端華學校，柬人學生也增加了。一位台商朋友說，他的柬籍助理，中、柬、英文俱佳，工作兩年多來展現絶佳能力，便幫他加薪到每月1000美金！

然而私立大學重視營利，普遍以教學為主，上課還分成早、中、晚的「三班制」，好招收更多學生，不僅上課時間有限，教師更多是兼任教師，專業課目的學習品質不無問題，更不用說研究了。不過許多私大設有碩士班，有的甚至還開設博士班，但多屬社會科學類，理工科系甚少。此種偏重社會科學，尤其是法、商、經濟、企管、會計、金融等的情況，在公立大學中也是一樣。 柬埔寨發展研究院（Cambodia Development Research Institute, CDRI）估計，柬國大學文法商學科系達70％，其中約46％為商管、STEM相關科系則不到20％。他們認為原因有三：

一、理工科系需要空間、儀器、耗材，辦學成本高遠高於僅需教室、師資的文法商科系。

二、學生恐懼數理工科，與前述柬國學生自小恐懼數理工科，教師品質、人數不足有關。

三、學生、家長普遍認為理工科就業出路少、薪水低，有能力供給子女就讀大學者，多希望子女能成為白領階級，能坐在辦公室吹冷氣，加上近年柬埔寨工商業外資大舉進入，企業行政人員、銀行業、律師、會計師就業機會甚多，更造成大學生和家長誤解理工科系畢業出路不佳。

至於公立大學，除皇家金邊大學（Royal University of Phnom Penh, RUPP）、柬埔寨理工學院（Institute of Technology of Cambodia, ITC）、王家農業大學（Royal University of Agriculture, RUA）等少數大學外，多以教學為主。但這些公立大學財政有限，教學軟硬體普遍不佳，非常希望能有國際援助的支持。如日韓分別援助RUPP興建教學大樓、日本捐助100萬美元給ITC建設教學實驗大樓。

柬國近十年來經濟發展年均成長率約7%，在東協國家中名列前茅。但柬國也明白，要進一步提升經社發展，必須有所興革。政府在最新的《國家發展政策》中明定要多元化產業，減少依賴成衣加工、農業和觀光業，鼓勵電子或機器製造業、資通訊科技（ICT）產業發展等，未來勢必需要大量理工科人材。因此，教育、青年與體育部2015年起禁止大學新設管理相關學程，並提出要將大學科系的文法商管、理工的比例，由現行的7：3，調整為5：5。

公立大學財政有限，教學軟硬體普遍不佳，非常希望能有國際援助的支持。圖為皇家金邊大學校園。（khmertimeskh.com）

與此相關的是技職教育。但勞工與職訓部所管的技職院校只有25所，而且生源普遍不足，因為許多學生、家長誤解「畢業後要在太陽底下做工」。一些外資只好「自力救濟」，如日本機密機械製造大廠Minebea便在金邊的廠區中開辦職訓課程。同樣具有日資色彩的本地銀行Acleda，也自設專門學校培育人才，擇優進用。至於與柬埔寨長期友好的中國，近年更因「一帶一路」戰略，大舉援建教育設施，如中國籍紅豆集團開發的西哈努克港別經濟區（Sihanoukville Special Economic Zone），引進江蘇無錫商業技術學院，在特區中開辦職訓中心，為區內企業培育初、中級技術人才。代表柬埔寨華人政經力量的柬華理事總會，今年6月與中國天津工業大學簽定協議，積極籌設柬華理工大學，已預計設置包括紡織工程、機械工程等10個科系，不僅想為柬埔寨培育技術人才，也想為周邊國家有所「貢獻」。

台灣2016年後高舉《新南向政策》，大張旗鼓向南發展，但柬埔寨並未被列入重點國家，原因可能是中柬關係緊密、國內市場相對較小、基礎建設相對落後。但柬埔寨也是東南亞國家中對華人最友善的國家，早在1994年的第一次《南向政策》前，便有許多台灣商人來此默默努力，甚至也取得顯著的成就。一位台商朋友說，眼前你所看到東西全部都是進口的，「柬埔寨樣樣缺、連教育也缺！」 技職教育是台灣經濟發展背後的重要推手，不少柬國教育界人士都知道。台灣正值少子化，教育體系遭受嚴重影響，但技職體系發展成熟，高等教育在亞洲、甚至全球來看，CP值相對較高。套句流行的話，「貨要出去，人要進來」，台灣不僅要吸引東南亞優秀人才來台就學，還可以輸出技職教育體系和經驗到柬埔寨，培育技術人才以支持柬埔寨的持續經濟發展。

「細水長流搏感情，悶聲一起發大財」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/