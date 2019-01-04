法操》【民法小教室】行為能力

民法中將人的行為能力分成三種，未滿7歲的人是無行為能力人，7歲到19歲是限制行為能力人，因為兩者都未滿20歲，都是「未成年人」；20歲以上的人則是成年人，有完全的行為能力。

【民法小教室】行為能力。（圖片網路）

法操司想傳媒

根據新聞報導，新竹有一名13歲女童透過網路交易，在四個月期間內買了將近40萬的明星周邊商品，女童母親發現後主張「未成年人交易無效」，向賣家要求還錢，引起討論。原來法律有規定未成年人不能買東西嗎？店家其實都不應該賣東西給未成年人？真的是這樣嗎？一起來看看民法到底是怎麼規定的吧！

一名小6女童在購物網上買了總計40萬元的周子瑜週邊商品，她的家長發現後竟要求賣家還款。（圖擷取自周子瑜Instagram）

民法上的行為能力

民法

第12條

滿二十歲為成年。

第13條

未滿七歲之未成年人，無行為能力。

滿七歲以上之未成年人，有限制行為能力。

未成年人已結婚者，有行為能力。

民法中將人的行為能力分成三種，未滿7歲的人是無行為能力人（也有可能因為受監護宣告而變成無行為能力人，請參考民法第15條、什麼是「監護宣告」？監護人可以自己選嗎？），7歲到19歲是限制行為能力人，因為兩者都未滿20歲，都是「未成年人」；20歲以上的人則是成年人，有完全的行為能力。案例中女童13歲，所以屬於民法上的「限制行為能力人」，限制行為能力是怎麼個限制法呢？請繼續看下去。

（PS.刑事案件中，以年齡區分的「責任能力」標準和民法不一樣喔，未滿14歲的行為人屬於無責任能力人，不罰；14歲到17歲和80歲以上的行為人稱為限制責任能力人，得減輕其刑；18歲到79歲則是完全責任能力人，沒有特別減刑規定，請參考刑法第18條規定。）

媽媽說不能買，會影響買賣行為效力嗎？

在民法的概念裡，一個買賣行為包含兩個步驟，第一個是成立買賣契約（債權行為），然後雙方再依據契約內容給對方想要的東西（物權行為），基本上才不會有不當得利問題。又依據民法153條規定，只要當事人雙方「相互表示意思」一致，契約就會成立，而這邊所指的意思表示必須是「有效」的意思表示才行，而意思表示的效力（有效或是無效），就會牽涉到前面講到的「行為能力」，也就是本次討論的案例問題所在，一起來分析看看吧～

1.媽媽主張「未成年人交易無效」，一定是對的嗎？未滿7歲的無行為能力人，所為法律行為原則上無效，但7歲以上未滿20歲的限制行為能力人就要視情況而定了。首先：

民法

第77條

限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但純獲法律上利益，或依其年齡及身份、日常生活所必需者，不在此限。

第79條

限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。

由以上規定可以知道限制行為能力人的意思表示，原則上要得到法定代理人的「事前允許」或「事後承認」，才會是有效的意思表示，不過如果是第77條但書的例外情形的話，就算沒有法定代理人事前允許，仍然是有效的意思表示，所以未成年人的交易並不是一定無效。回到本次討論的案例來看，假設媽媽事前不知道，事後很明顯反對女童買周邊，且買周邊不是純粹獲得法律上利益，也不是女童必須的東西，所以女童和賣家之間的買賣契約，以及女童把錢給賣家的行為不會生效。賣家把商品給女童的行為則因為對女童來說是純粹獲得法律上利益，所以女童會取得商品所有權，但賣家可以依照民法第179條不當得利規定向女童請求返還。

2.如果那些錢本來就是女童可以自己花的零用錢呢？

民法

第84條

法定代理人允許限制行為能力人處分之財產，限制行為能力人，就該財產有處分之能力。

這裡的「處分」包含債權和物權行為，也就是說如果女童花的都是爸媽（法定代理人）給的零用錢，女童本來就可以用來買自己想買的東西的話，女童和賣家之間的契約，以及交付價金給賣家的行為就會有效，就算媽媽事後得知後反對，也不能向賣家要求要退錢還貨喔。

本文經授權轉載自法操 【民法小教室】行為能力

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