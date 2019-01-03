自由開講》捕獸夾、老鼠夾，傻傻分不清楚

陳建勳

近日來，各縣市動保處開始進行取締一種由塑料製成，有鋸齒狀，以雙彈簧為夾力基礎的老鼠夾，主管機關認為這類捕鼠器具是法規上所認定的「捕獸夾」，其使用違反《動保法》的規範。

專業的捕鼠廠商常常將鼠夾放入鼠餌站中，避免不小心的意外。（圖：作者提供）

不過，這類老鼠夾的使用基本上並不放置於室外，而是用於室內捕捉老鼠，開口朝向牆面，使用上不但方便、簡單而且比起傳統的木製捕鼠夾相對安全，對使用者來說，更不具危險性，這是因為傳統鼠夾經常會夾傷使用者的手指，或因為釘子設計不良，從木頭彈出打傷使用者的眼睛的案例也時有所聞。

新型老鼠夾並不放置於室外，而是用於室內捕捉老鼠，開口朝向牆面。（圖：作者提供）

法令明文規定禁止使用傳統捕獸夾，是為了不於野外傷及無辜動物。（本報資料照）

傳統鼠夾經常會夾傷使用者的手指，或因為釘子設計不良，從木頭彈出打傷使用者的眼睛的案例也時有所聞。（圖：作者提供）

法令明文規定禁止使用傳統捕獸夾，是為了不於野外傷及無辜動物，但在室內使用的捕鼠夾不論是開口、材質、尖銳度都與傳統捕獸夾不同，更不是農委會所規範的獸夾種類。

全世界在鼠患防治上都會使用的老鼠夾，在台灣使用居然要被罰15,000－75,000元，這實在是太可笑了。

（作者為有害生物管理專家）

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