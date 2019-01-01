全面真軍》被罵爆的台北市政府跨年：卡掉的台灣人跟一小時的邰智源！

先說，我們完全不是謝和弦的粉絲，雖然他跟我們差不多Kiang，但是在他說出：「我是台灣人，我愛…」就被卡掉的那一剎那，我們深深地對製播單位華視還有主辦單位台北市政府表不滿。

全面真軍

大家都跨完年了嗎？（廢話），今年台北市的跨年超讚的！冷冷的天氣小雨中有著滿滿的小確幸。先說，我們完全不是謝和弦的粉絲，雖然他跟我們差不多Kiang，但是在他說出：「我是台灣人，我愛…」就被卡掉的那一剎那，我們深深地對製播單位華視還有主辦單位台北市政府表不滿。

歌手謝和弦昨夜在台北跨年晚會中，高喊「我是台灣人，我愛台灣…」，謝和弦午夜在自己的臉書再度PO上這些話，而他的話說到一半被電視台卡掉，電視台解釋是廣告破口，不過網友都在謝的臉書留言力挺他，強調「就算台灣人那段被卡掉，台灣人還是台灣人！」。（圖擷自謝和弦臉書）

柯文哲市長今天說：「那這個也不是問我啊！我也不事華視董事長、總經理，我連導播都不是，說我是台灣人有什麼不對？不然是什麼人？」如果柯市長認為這樣是不對的，請向華視提出嚴正的指正。

真軍的每個人都很愛打電動，但是不想看到邰智源在跨年時打一整個小時的爐石戰紀跟星海爭霸。這兩個遊戲我都打得很爛，但他打得跟我差不多爛，還能讓觀眾站在台下淋雨看好看滿，到底怎麼回事！根本是打斯汀狗！這個節目規劃北市府應該要說明是華視規劃的還是北市府觀傳局規劃的？



台北跨年晚會今年把電競比賽搬上舞台，還找來有「電競阿公」之稱的邰智源與世界冠軍Tom上演世紀對決，引發一片罵聲。（記者陳逸寬攝）

如果是華視，襪這個華視簡直罪大惡極，請陳郁秀董事長、莊豐嘉總經理要說明。

如果是北市府觀傳局的話，我是不會苛責剛上任6天的劉奕霆啦，但是最優質的白色力量代表陳思宇女士，你是不是要好好的說明一下這是甚麼天才規劃，不說明也沒關係啦，反正觀傳局上下對您的能力是有目共睹。

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