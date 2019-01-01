台灣回憶探險團》終結神話，拆除吳鳳銅像事件！

一場刑案，背後脈絡是外來移民對原住民族長期以來的歧視與剝削，牢不可破結構下的壓力爆發。吳鳳神話洗腦對臺灣社會產生的影響，也因此開始被廣泛討論與反思，催生吳鳳鄉改名、移除吳鳳銅像等主張。

台灣回憶探險團

「1989年的開始，是你跟我共同要面對的事情！」

1988年12月31日，立委巴燕達魯在宣傳車上激動地喊道。然而，這可不是甚麼跨年晚會上的精神喊話，而是一個充滿張力的抗爭場合：一群由原住民、各族群漢人組成的青年聚集在嘉義火車站前，企圖用鐵鍊拉下佇立在車站前的吳鳳銅像。這場「吳鳳銅像破壞事件」，將在臺灣原住民平反運動的歷程中，留下一個極具象徵意義的節點。

1988年12月31日上午，原住民抗議團體，在嘉義火車站前廣場，要求拆除吳鳳銅像。（維基共享）

為了避免行動曝光，當天上午林宗正牧師與鄒族青年曾俊仁、潘建二、布農族青年Kavas Takistaulan向臺南市民進黨黨部借了兩輛貨車，特地從南市北上嘉義。第一次用人力拆除未果，遭到警方驅離；午後再次嘗試，兩名青年攀上銅像基座，用鮮圓鋸機鋸斷銅馬的腳、再拋鐵鍊套住吳鳳銅像的頸部，最後由貨車發動一拉，銅像終於應聲倒地。林宗正牧師在碎落一地的銅像前難掩興奮、雀躍跳起的畫面（下圖），也成為臺灣史上的經典鏡頭。

費了這麼大的力氣，這群青年們要拆除的可不只是銅像，而是銅像背後的象徵意義。從神話到立像，相關的故事與操作，實是反映出統治者長期以來的史觀霸權。吳鳳神話從日治時期開始流傳，描述吳鳳於清國時期擔任通事，是「勤政愛民又清廉的好官員」，為了改善原住民出草的習俗「自願犧牲」被殺，犧牲成仁的精神「感化生番」，終使阿里山上的原住民不再獵人頭。故事內容與史實多有所出入：如鄒族不可能攻擊著紅衣者、吳鳳於十八世紀末過世，但出草習俗直至二十世紀初期才逐漸消失，與吳鳳的死亡沒有直接關聯。

林宗正牧師在碎落一地的銅像前難掩興奮、雀躍跳起的畫面，也成為臺灣史上的經典鏡頭。（圖片來源：網路）

然而，戰後國民黨政權逃亡來臺後，不但沒有導正視聽，還變本加厲地將吳鳳神格化以加以利用，除了修建吳鳳廟、吳鳳墓、在嘉義車站前高立吳鳳像、將嘉義阿里山一帶改稱為吳鳳鄉以外，更將吳鳳神話收錄教科書之中，突顯外來者的高級與原住民的低下，在國民教育中直接做成了學童對原住民的刻板印象，加深對鄒族的污名與歧視。

而吳鳳神話在教科書裡的位置與影響，一直到1987年才因湯英伸事件的發生浮上檯面。湯英伸原本是就讀嘉義師專的少數原民菁英，卻因遭同學栽贓、加上原住民的弱勢身分而失去了學籍。這位鄒族少年迫於無奈只好北上工作，卻誤入求職陷阱，遭雇主扣押身分證，被追討三千五百元的介紹費。湯英伸每天在洗衣店惡劣高溫的環境中工作長達十九小時，不久後與老闆起了口角爭執，殺害老闆一家三口。最終被判處極刑，當時十九歲的他，是臺灣年紀最小的死刑犯。

而吳鳳神話在教科書裡的位置與影響，一直到1987年才因湯英伸事件的發生浮上檯面。湯英伸原本是就讀嘉義師專的少數原民菁英，卻因遭同學栽贓、加上原住民的弱勢身分而失去了學籍。（圖片來源：網路）

一場刑案，背後脈絡是外來移民對原住民族長期以來的歧視與剝削，牢不可破結構下的壓力爆發。吳鳳神話洗腦對臺灣社會產生的影響，也因此開始被廣泛討論與反思，催生吳鳳鄉改名、移除吳鳳銅像等主張。隔年吳鳳銅像遭推倒後，社運團體迅速與鄒族串連，甫解嚴的中華民國政權為避免事態擴大將涉案相關人士交保釋放，1989年三月，吳鳳鄉改名阿里山鄉，七月，吳鳳神話自教科書移除。

不公義的事，往往需要許多人堅持信念持續努力，才有可能改變。從吳鳳銅像倒壞的1988年末到2018年末，這塊土地依然充斥著數不盡的神話與謊言。還有多少人把威權統治者當神膜拜？還有多少人把「拿黃金來解救臺灣」、「戰後三個月在神加持下忽然有電」、「島上一切建設都是戰後從天而降」信以為真而合理化威權體制下加害者的種種不義作為，甚至覺得白色恐怖、戒嚴「社會一片祥和」好棒棒？而外來移民對原有住民的壓迫與歧視，又可曾走出「我把你們當人看」的傲慢？

太多需要改變的事，2019年的開始，我們共同繼續來面對。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1988.12.31 終結神話，拆除吳鳳銅像事件

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