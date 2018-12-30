自由開講》扛不起十字架，反而留下錯誤？！

◎黃琬珺

台大與教育部的法律程序還在進行中，葉俊榮24日突然宣布教育部「勉予同意」管中閔教授上任台大校長，葉俊榮同意管中閔上任台大校長的理由不僅矛盾，而且是打了教育部跟蔡總統的臉。

葉俊榮同意管中閔上任台大校長的理由不僅矛盾，而且是打了教育部跟蔡總統的臉。（中央社）

教育部當初以三個理由質疑管中閔擔任台大校長的適法性：（1） 校長遴選不屬於大學自治的範圍；（2） 管中閔參選校長，涉及不公平競爭；（3） 管中閔涉嫌違法兼職。4月19日吳茂昆上任教育部長後，管案終於在4月27日拍板定案，教育部宣布不發聘書。於是，台大與教育部之戰開始。

對於管中閔教授兼職台灣大獨董等三職問題、台灣大副董蔡明興任遴選而未利益迴避的問題，在這些重大問題仍未解決前，葉俊榮即同意管中閔可上任台大校長，持平而論，此舉甚是不妥。假設葉俊榮下這步棋是基於2020年總統選舉考量，那是失算，因為管案真的是地方選舉挫敗的原因嗎？答案可想而知。

今年4月19日吳茂昆上任教育部長後，管案終於在4月27日拍板定案，教育部宣布不發聘書。於是，台大與教育部之戰開始。（資料照）

葉俊榮這麼做不但無法為蔡總統的連任大選加分，反而承認了蔡總統處理管案問題是政治考量而非法律程序考量，模糊了程序正當與瑕疵的問題。

葉俊榮說：「我選擇了勇敢地承擔這件事情，事情不只處理，而且做認為合乎法律良心，合乎大學自治，合乎程序正義的論述.....。」葉俊榮的法學專業不容置疑，但他既然認為他同意聘任管中閔擔任台大校長是合乎法律良心，那他為何不一上任就立刻發聘書，讓法律良心實現？

最後，葉俊榮25日晚間受訪時表示，當初來到教育部，要處理的其中一件事就是台大校長案，「如果這個十字架要人扛，就我來扛吧」。個人認為，葉部長言重了，因為不懂十字架意義如何扛起十字架？小心扛不起十字架，反而把「錯誤及可能的罪」留在台大。

（作者為自由作家）

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