韋恩的食農生活》別管谷關的空氣了，自己（排放）的空氣最好，天然又抗癌？

韋恩告訴大家，不用去搶那些送的空氣，只要有心，人人都可以排出好空氣，因為國外紛紛報導，聞屁可以預防癌症、降低心臟病和中風、不舉等疾病風險」⋯⋯所以果然是天然的熊好？

韋恩的食農生活

最近好像很流行送空氣，繼台中送谷關的空氣之後，還有人送故宮博物院的空氣丶AKB48的空氣丶某黨還送阿姆斯特丹的空氣（可以，這個很純）。



2016的AKB48「會場的空氣罐」（簡稱場空罐）（圖片來源網路）

韋恩告訴大家，不用去搶那些送的空氣，只要有心，人人都 可以排出好空氣，因為國外紛紛報導，聞屁可以預防癌症、 降低心臟病和中風、不舉等疾病風險」⋯⋯所以果然是天然 的熊好？

等等，大家不要激動，不是叫大家裝好一瓶一瓶的排氣拿去 賣，這項產品已經被我昨天搶先申請專利了（大誤！）（每 個人每天都會排大約14次，誰需要買別人的？）。因為以 上的說法是典型媒體新聞丶甚至內容農場掐頭去尾的跳躍報 導法，屁在現實世界中會不會發生這樣的功效，仍然大有問 題。

沒錯，這說法是基於科學研究的結果，只不過這是個細胞等 級的實驗，距離人體實際應用，還差的很遠。這研究來自於 英國艾希特大學的科學家，其研究指出，硫化氫這個物質， 就是屁裡的臭味來源，溫泉與臭雞蛋的臭味也同樣來自它。 而硫化氫在大量時是有毒的，但是科學家發現，如果是很微 量的硫化氫，再以科學家發現的一種特殊蛋白質-AP32 搬運到細胞中的粒線體中，反而可以有保護、活化粒線體這 個人體發電廠的效果，因此可能有預防癌症、降低心臟病丶 不舉和中風等疾病風險的能力。

所以大家知道了吧，這研究還在細胞等級，而且還有很多條 件，所以不等於聞了屁有用。這種內容農場典型的誇大手法 ，希望大家可以明瞭。平常大家還是多呼吸外面的新鮮空氣 比較實在。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 別管谷關的空氣了，自己（排放）的空氣最好，天然又抗癌？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/