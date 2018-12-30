法操》【浩鼎貪汙治罪案宣判】翁啟惠、張念慈，為什麼無罪？

翁啟惠弟弟發表聲明，回憶起當初，在案件爆發時，大家罵聲一片，有非常多的攻擊言語出現，相信哥哥這個案件，不管是在公民教育或是科技發展上面帶來一些影響。大家在做評論前，應該要先查證，而非只憑片面的資訊，就隨意攻擊他人，未審先判。

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浩鼎貪汙治罪案於2017年2月15日進行第一次準備程序，歷經了1年3月的審理，於2018年12月28日宣判。宣判當天，士林地方法院特別使用第1法庭進行宣判程序，雖然當事人皆未到場聽判，但聽判民眾仍坐滿整個法庭。在聽到士林地方法院判決，翁啟惠、張念慈，均無罪時！現場聽判民眾立刻響起一片掌聲。

究竟為什麼本案會無罪呢？就讓法操細細為您解析！

檢察官根本無法提出證據證明行賄、受賄、期約！

在浩鼎案剛開始時，法操有為您整理本案檢察官起訴要旨中觀戰重點，就讓我們來看看，法院是如何認定檢察官起訴中的指控吧！

150萬技術股部分

150萬技術股，沒有發行也沒有給翁啟惠，這是客觀事實。在審理的過程，翁啟惠不只一次說明，自己完全不知道有技術股一次；張念慈也一再聲明，是自己想要將股票回饋給公司有貢獻的人，才會有想要給翁啟惠技術股的想法，但因為尚未拿到技術股，所以也沒有把這件事和翁啟惠說。

而檢察官就這個部分的舉證，就是一直在法庭上被討論的一封回有「OK」的電子郵件。這封電子郵件其實張念慈寄給翁啟惠有關高鑫公司（Sun Art）股權聲明草稿，並與翁啟惠討論他所持有的浩鼎公司股票，應該發表相似的股權聲明聲。在此封郵件中，敘述到翁啟惠持有的浩鼎公司股票時，張念慈有將150萬技術股直接加入在總股數內。認為此封郵件就可以證明翁啟惠有收受150萬股的意思。

電子郵件無法確認有期約賄賂之合意

但法院認為，在這封郵件內張念慈並無要求翁啟惠在職務範圍中，應履行特定行為，而且張念慈在信件當中也無特別和翁啟惠解釋150萬技術股的事情，就檢察官舉證的事實，無法證明兩人有達成就特定職務行為為期約或賄賂之合意。

創作人本來就有決定合作廠商的權利

另外就翁啟惠選擇與浩鼎公司合作，法院也認定，與院長職務無關。依據中研院規定，創作人就其發明，本來就可以選擇創作廠商與其洽談合作事宜。

300萬浩鼎公司股票

檢察官認為，翁啟惠登記在女兒名下的300萬浩鼎公司股票，是張念慈用借款來支付，但翁啟惠帳戶中明明有足夠的現金，且翁啟惠在投資時應該要知道自己有沒有能力投資等等。故認為這300萬浩鼎公司股票，是張念慈為了要賄賂翁啟惠取得專屬授權。

翁啟惠和張念慈在審理中，也一再解釋股票資金流向，並且翁啟惠對於股票的事情通常不太過問，多由張念慈代為處理。法院認為，從檢察官提出來的證據，可以看的出來，張念慈在本案發生以前，就在幫翁啟惠操作管理股票，而被告們所提供的資金流向，也可以證明翁啟惠這300萬浩鼎公司股票是有償取得，並非賄賂。

雖然法院判決書尚未公布，但由於法院認定兩個賄賂行為皆不成立，在沒有期約、賄賂的情況下，派員學習條款、交付醣分子、簽訂備忘錄等行為，當然也不可能會構成貪污罪！

有利不利被告一併注意 辯護人期望檢察官不要上訴

翁啟惠辯護人陳彥希律師，在宣判後發表聲明表示，這樣的判決結果沒有人勝利或失敗，辯護人了解檢察官在懷疑有犯罪嫌疑時所做的起訴決定，但現在經過法院詳細的審理，真相已經被釐清，在這樣的狀況下，檢察官應秉持刑事訟訟法第2條的精神，不要提起上訴。

翁啟惠也對浩鼎案發表公開聲明，表示自己沒有做任何違法或不道德的事情，希望本案所有的誤解及傷害就到此為止，我也會繼續專心於研究，為台灣的科技及人類健康盡一份心力。

合議庭判決無罪，不意外！

在過去聽判的過程中，也可以看見檢察官各種舉證不足的行為，合議庭能夠給予翁啟惠、張念慈無罪的判決，並未出乎意料。本案的新聞稿，也有將本次的合議庭成員、偵查檢察官、公訴檢察官也都詳列於後，對於究竟是由哪些司法官參與本案的資訊，可說相當的公開透明！

台灣公民應該要有思辯能力

翁啟惠弟弟發表聲明，回憶起當初，在案件爆發時，大家罵聲一片，有非常多的攻擊言語出現，相信哥哥這個案件，不管是在公民教育或是科技發展上面帶來一些影響。大家在做評論前，應該要先查證，而非只憑片面的資訊，就隨意攻擊他人，未審先判。

翁啟惠弟弟發表聲明，回憶起當初，在案件爆發時，大家罵聲一片，有非常多的攻擊言語出現，相信哥哥這個案件，不管是在公民教育或是科技發展上面帶來一些影響。（資料照）

在撰寫本篇文章時，也可以聽到其他各大報媒體記者在討論，因為判決無罪，點閱率皆不高。但在當初翁啟惠被起訴時，大篇幅的報導，大家激烈的言論，這又讓我們想到當初媽媽嘴案件的呂炳宏，在被不起訴後，還是有人會對他指指點點的無奈。

從本案起訴後的審判過程來看，檢察官對於許多技術移轉的規範並不很熟悉，對於一些所指述的犯罪事實之認定理由也常常是「想當然耳」，這樣的處理方式，實在也不禁讓人想起與頂新油品案審理程序的情形高度雷同。期待未來檢察官在處理涉及業界規範和高度專業的案件時，能更加要求自身舉證和論理的標準。也希望本案檢察官在決議是否上訴時，能更加深思熟慮，避免南科減振案再次重演！否則以後還會有優秀學者想（敢？）回台灣貢獻所長嗎？

※本案尚未確定，檢察官不服可以於10日內提起上訴。

本文經授權轉載自法操【浩鼎貪汙治罪案宣判】翁啟惠、張念慈，為什麼無罪？

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