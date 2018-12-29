自由開講》內政部要堅定捍衛轉台的權利

林國華

拿著遙控器轉來轉去，是每個人躺在沙發看電視的享受之一。但你可以想像嗎？在台灣這麼民主的社會，竟然有人要剝奪我們轉台的權利。如果政府無法捍衛這個基本人權，才是真的對不起民主。

進入網路時代，也帶來收視習慣的改變。有些年輕人已經不看電視，反正只要一支手機，在網路上就什麼都有得看，有些上班族或年輕人一整天會看到電視的時刻，甚至只剩下外食吃飯的時候，看看餐廳的電視。

結果有作家爆料，說部分小吃店收受500元收視費，被要求只能看中天新聞。雖然從商人跟政治行銷的角度來說，他們的腦筋動得還真快，不過，從民主跟言論自由的角度來說，如果這種行為屬實，真的是民主開倒車的行為。

用金錢誘因來限制轉台權利是錯的，連公家機關的餐廳，都傳出這種行為。保五總隊的餐廳也被限制只能看中天，這種行為持續從9月到11月都是如此。換句話說，他們這幾個月在吃飯的時候，只能配韓國瑜新聞了。

保五總隊餐廳的事情被檢舉之後，內政部長徐國勇趕快調查處理，後來讓保五的餐廳，改採各新聞頻道輪播的方式，來保障閱聽人的閱聽自由。但這個一介入，這個特定媒體集團立刻開始大力抨擊內政部，意思是徐國勇把手伸進去管人家要看哪一台，罔顧收視自由。

能夠不受干涉，在不影響他人前提下，自己選擇自己想要的，這才叫自由。要求人家只能看固定一台，沒得選擇，就是真正的罔顧收視自由。（圖：取自GOOGLE地圖）

這真是最典型的智力跟邏輯測驗題目。什麼叫自由，能夠不受干涉，在不影響他人前提下，自己選擇自己想要的，這才叫自由。要求人家只能看固定一台，沒得選擇，就是真正的罔顧收視自由。

內政部當然應該堅定捍衛自由收視的權利，不過話說回來，能夠把除去限制的作法說成是罔顧自由，這種神奇的催眠大法，難怪要無所不用其極來讓大家收看。

好了，下次去小吃店或餐廳時，如果還是轉到這台，記得去跟老闆說，我想轉台！

（NGO工作者）

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