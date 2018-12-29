紐約地途》曼哈頓裡的城中之城：Tudor City

曼哈頓雖然有不少小公園或是像西村，中央公園兩旁上東城，上西城幾個幽靜的高級住宅社區。Tudor City自成一格為紐約先驅的城中之城，讓她在1988年被紐約市列為「歷史特區」的地位。

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先前介紹過紐約除了五個行政區外，每個區內又因為不同歷史緣故，而在幾個街區的範圍內又有自己一個社區名稱，如布魯克林的Brooklyn Heights，曼哈頓的Tribeca等。通常這些地方就像一個標籤一樣，只是讓紐約客對這個城市的地理環境能有一些概念。不過，曼哈頓有個地方一直是有歷史性而且非常迷你的住宅區卻又帶著神秘的色彩。大部分的人知道或聽過，卻很少在那活動。那就是在中城東側，聯合國總部旁的Tudor City。

在聯合國大樓旁的Tudor City有紐約觀看曼哈頓懸日的最佳地點。（圖：作者提供）

提到曼哈頓的Tudor City，許多人最先想到的一件事，就是每年紐約市的曼哈頓懸日（Manhattanhenge）發生時，在Tudor City內橫跨四十二街的陸橋是觀看這一都會天文景觀的最佳地點。這個位於曼哈頓中城東邊介於四十街和四十三街，第一大道與第二大道之間一個小小的社區，其實是紐約市在二十世紀早期為了吸引城市內中產階級民眾搬來這個算是「邊陲地帶」的一個重要都市發展建案。

Tudor City是1920年代後期興建的一個非常迷你的社區，和曼哈頓中城的喧囂只有幾條街之隔，卻相當幽靜。（圖：作者提供）

1920年代曼哈頓中城發展迅速，但重點都放在Lexington Avenue和第八大道之間，最東邊鄰近東河的部分，也就是現在的聯合國總部在那時候是一些屠宰場，肉包裝工廠等社會低階層居民活動的地方。開發商Fred F. French相中這一塊離大中央車站 （Grand Central Terminal） 不遠，能夠吸引在中城下城工作的中產階級紐約客來此，加速這一帶發展的土地，決定以當時盛行的都鐸式風格建築打造新的社區，並取名Tudor City來和英國十五十六世紀都鐸王朝時期的歷史相呼應。原來近年台灣許多建設公司的建案用所謂「台北曼哈頓」、「新莊巴黎」等以外國地名事物為名來吸引民眾購買遷入的宣傳話語，在紐約也曾經使用過。

仿都鐸式風格建築是Tudor City當年吸引紐約客移居來此的賣點之一。（圖：作者提供）

雖然Tudor City的地勢高，又緊臨東河，Fred F. French當時卻不是用類似「河景第一排」之類的設計，因為看到的景色會是河邊的屠宰場。因此當時的規劃是讓穿過社區的道路呈現朝向西邊的ㄇ字型，沒有任何建築的正面是朝向東邊。同時也開紐約的先例，在公寓大樓內安排餐廳，咖啡館，乾洗店，美容院和書報攤，甚至還設置一個郵局，賦予Tudor City「城中之城」概念。居民看到的景色不是河景，而是大中央車站，帝國大廈與克萊斯勒大樓等中城顯著的建築。全部十二棟建築，三千戶公寓和六百間客房旅館的Tudor City因為受到當時紐約客的歡迎，也成為日後曼哈頓許多其他開發案，如下東城的Knickerbocker Village和曼哈頓西南端的Battery Park City等新社區規劃的範本。

Tudor City有自己社區的餐廳，外觀還都保有當年高雅的特色。（圖：作者提供）

來這個仿英國都鐸王朝時代風格的社區，會先被每棟建築紅磚砌面上精雕細琢的石雕，鑲上彩色玻璃的哥德式窗戶以及原木大門和鑄鐵吊燈所吸引。這些歷史印記在紐約的住宅大樓都相當罕見。不過，Tudor City最重要的地方卻是當初開發商決定保留下來的兩塊綠地Tudor City Greens。這個開放給一般民眾的小公園，是在附近，尤其是聯合國相關機構上班的人中午休憩的秘境。綠樹成蔭，妥善維護的花草是都市裡鬧中取靜最好的呈現。夏日期間公園也會定期舉辦爵士，古典，百老匯等不同類型音樂會等活動。

Tudor City Greens是曼哈頓中城東邊一個非常舒適的休憩秘境。（圖：作者提供）

值得一提的是，這裡一間小餐廳Tudor Café是一個隱藏版的北非美食，他們的招牌食物烤雞腿塔吉鍋（tagine）和阿爾吉利亞古斯米（couscous）都相當好吃。老闆自製的突尼西亞哈里薩辣醬（Harissa Sauce）更是香辣美味，許多熟門熟路的紐約客還會特別來這裡買回家自用。常常可以在這裡聽見顧客與店員之間用流利的法語交談，一時之間會有在法語盛行的北非小鎮的錯覺。

Tudor Café 看起來像是一般簡餐食堂，來自突尼西亞的老闆卻提供相當道地美味的北非食物，是許多在聯合國上班的法國人常來覓食的地方。（圖：作者提供）

1940年代為了整地興建聯合國總部，紐約市政府將河邊的屠宰場，肉品工廠等設施拆除。現在四十一街與四十三街盡頭往東邊看去的景色是聯合國大樓，以及東河對岸的皇后區長島市，反而成為一個賞景的好地方。稍微熟悉紐約市的人去參觀聯合國總部大樓之後，會知道第一大道和四十三街有一個階梯能直接走上來Tudor City，可以到Tudor City Greens稍作休息。

剛蓋好時的Tudor City東邊的景色是一片屠宰場，現在則是看聯合國大樓的好景點。（圖：作者提供）

曼哈頓雖然有不少小公園或是像西村，中央公園兩旁上東城，上西城幾個幽靜的高級住宅社區。Tudor City自成一格為紐約先驅的城中之城，讓她在1988年被紐約市列為「歷史特區」的地位。紐約市一直在變，Tudor City的外圍也跟七八十年前的景觀大不相同，這裡卻像是停留在1930年代的時空或是一個復古的電影場景，然而這一切又都不違和。這大概也是這個城市讓人深深著迷的地方吧！

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