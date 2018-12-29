鬼王來鬼扯》別傻了，黑毛豬好吃不是因為噴（ㄆㄨㄣ）

現在很多豬場飼養黑毛豬時，吃的是配方飼料。且透過放慢肥育速度，刻意拉長成長期，其實也讓肉質的熟成效果更佳。更重要的是，相較於廚餘豬場，飼料豬場更乾淨，生物安全的風險降低許多。如果還抱持傳統的廚餘迷思，只會讓台灣的養豬產業處於持續落後的狀態。愛護豬豬，就請餵牠們吃好料，殘羹剩飯是永遠也養不出迪麗熱巴的。

鬼王／文青別鬼扯

這次為了禁止廚餘養豬，養豬業界內當然有部分反對的聲音，不意外。但另一方面，社會上也有些人以為，吃噴的黑豬比較好吃，如果禁止廚餘養豬，以後就吃不到好吃的台灣黑豬肉了，這也讓我們宣傳禁止廚餘養豬時，遭遇了點困難。

但鬼王在這還真得破除一下多數人的迷思：別傻了，黑毛豬好吃不是因為噴啦！

不管是人類、動物與植物，都要吃得好才能長得好，這是最基本的生物學ABC。打個白爛的比方，你覺得迪麗熱巴每天都吃殘羹剩飯，還會如此嬌嫩水潤嗎？余文樂如果只吃素，胸肌還會如此壯碩嗎？果樹要施肥得宜，果實才會甜美。同樣的，豬豬要吃得好，才能長的肥美好吃。

別傻了，黑毛豬好吃不是因為噴啦！（圖：地表最文青的豬農Jason Chang提供）

你真覺得廚餘是好食物嗎？農民都很愛說，把自己的農作物當小孩在照顧，把自己養的雞豬當孩子在呵護。但問題是，你會給自己的小孩吃噴嗎？大部分的廚餘都又油又鹹，營養成分不明，裡面甚至還有一堆奇奇怪怪的物質。如果說廚餘是適合餵豬的好飼料，鬼王就適合當川普的好女婿。

現代養狗養貓都很重視飼料營養，其實現代化的畜產業也是如此。通常豬飼料都有精確的配方，該有的熱量、蛋白質、油脂、鈣、維他命與礦物質，都得精算地清清楚楚。營養成分明確，啥時該吃何種飼料，都精心調配，所以飼料豬能在最短的時間內獲得最大的增長速度。

不管是人類、動物與植物，都要吃得好才能長得好，這是最基本的生物學ABC。這個豬場的豬豬吃的是地瓜、胡蘿蔔和橄欖粕。（圖：地表最文青的豬農Jason Chang提供）

台灣的白毛豬通常都養六個月，體重約110KG時，就會送到市場拍賣、屠宰。時間設定為六個月，並不是豬豬無法長大了，而是因為過了六個月之後，飼料換肉率就開始下降。本來每吃3公斤飼料，就能長出1公斤的肉，但過了六個月以後，飼料效率就逐漸下降，可能要吃到4KG的料，才能換到1KG的肉。因此，在飼料效率最高的階段就出送去拍賣市場售出，最具經濟效應。

不過，此時的豬豬雖然已經長的夠大了，但豬豬到這個階段是以長肉為主，肥油主要集中於豬皮與肌肉之間，就跟大家看到的三層肉一樣，脂肪還沒滲透進肌肉間。

然而，美味的秘訣在油脂，肌間脂肪要能均勻散佈，形成美麗的油花（marbling），肉才會好吃美味，完全沒有油花的瘦肉根本難吃的要命。泥砍砍，相較於滿佈油花的美國牛肉，草飼的紐西蘭牛吃起來的口感就非常柴。

但脂肪又如何滲透進肌肉呢？除了脂肪要足夠以外，它更需要的是時間。

白毛豬因為養到六個月就宰了，所以肥油根本還來不及滲透進肌肉。但吃廚餘的黑毛豬，由於食物營養差，本來就長的慢，可能得養到11個月或一年，才會有100 KG的水準。由於飼養期拉得很長，所以脂肪有充足的時間慢慢滲透到肌肉間內。所以民間會說，黑毛豬的肉長得比較「熟」，就是這個原因，而這也正是多數人認為黑毛豬可能比白毛豬還好吃的原因。

白毛豬因為養到六個月就宰了，所以肥油根本還來不及滲透進肌肉。但吃廚餘的黑毛豬，由於食物營養差，本來就長的慢，可能得養到11個月或一年，才會有100KG的水準。（圖：地表最文青的豬農Jason Chang提供）

至於老阿嬤總愛說，以前的黑毛豬比較好吃，原因也是如此。半個世紀以前台灣的養豬業極為落後，幾乎都是家庭式的副業模式，每家只養個3－5頭豬。當時農民也窮、台灣的飼料產業尚未發展，所以農民都用地瓜、地瓜葉和廚餘餵豬。吃的差，長的也慢，通常要養到一年半左右。此外，早期經濟環境差，大家吃到肉的機會少，久久才吃到一次豬肉，當然會覺得特別美味好吃啊。

不過，其實黑毛豬、白毛豬哪個好吃的爭論由來已久，1979年時台灣區肉品發展基金會就曾委託專家試驗，針對約克夏、杜洛克、漢布夏與台灣土種黑毛豬進行盲目測試。實驗結果顯示，在測試者完全不知道自己吃的究竟是哪種豬的情況下，黑毛豬的風味、嫩度與多汁性的品評分數只有中等而已。換句話說，就跟很多人以為有機農產比較營養美味一樣，民間常以為黑毛豬比較好吃，有極大的部分是心理因素所致。

現在很多豬場飼養黑毛豬時，吃的也是配方飼料。且透過放慢肥育速度，刻意拉長成長期，其實也讓肉質的熟成效果更佳。更重要的是，相較於廚餘豬場，飼料豬場更乾淨，生物安全的風險降低許多。

所以囉，如果還抱持傳統的廚餘迷思，只會讓台灣的養豬產業處於持續落後的狀態。愛護豬豬，就請餵牠們吃好料，殘羹剩飯是永遠也養不出迪麗熱巴的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/