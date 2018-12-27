神楽坂週記》你能讀懂「偽中國語」嗎？

幾乎每個日本人都使用推特的狀況下，要在上面抱怨一些人或事，就跟台灣人在臉書上發文一樣，會有立即而明顯的被肉搜風險；使用這種「該看懂的人能夠看懂，不知道的人連搜索都不知道怎麼搜」的偽語言，或許也是這個高度互相監視時代之下，意外地實用又安全的突破口呢。

神楽坂雯麗

自從幾年前用日文漢字或（擬似）漢詩手法寫就的「偽中國語」在日本網友，主要是推特使用者之間流行起來之後，每隔一段時間，推特上就會出現一串令日本人（還有大致看得懂這種假中文的華文使用者）捧腹大笑的「偽中國語」對話出現。

我。現。在。沒。有。男。朋。友。（圖：網路）

（如果你還沒有聽說過「偽中國語」，可以參考筆者前幾年所寫的一篇介紹文〈「我可能是讀了假的中文」：推特上的 #偽中国語 與 #エセ中国語〉。）

影響所及，前一陣子在噗浪上的台灣使用者之間甚至發展出了這種偽語言的變體版本「偽日本語」。 最近又出現的一個例子，是一位推特暱稱「天麩羅（天婦羅）」的日本上班族，因為上班時間半開玩笑地與阿宅酒友用偽中國語發LINE訊息，約定下班後一起上居酒屋，結果畫面不慎被同僚看到，因此被誤會為「居然會說中文」，情急之下只好胡說八道搪塞說「不、那個，只會簡單的一點點⋯⋯」而後悔不已的趣聞。

這段對話內容如下：

（https://twitter.com/Noa_Zeon/status/1076373938442199040）

這則推文因為對話中的「即飲酒可！」或「其迄千円飲酒実行」之類的詞句莫名地有喜感，大受好評，被轉推了將近五萬次；當然也有人馬上比照辦理，以偽中國語回覆這則推文：

「糞笑多」是「クソワロタ」，也就是「笑死」的意思

接著他們就開始討論「那麼真正的中國人看得懂這玩意嗎？」這類問題。其實不需要是中國人，也能回答這個提問才是；不過就筆者自己的想法來說，若本身沒有一定程度的日文能力，或許還是會有點困難，或需要靠上下文揣測的部分就會變得更多。但無論如何，比起原本「正常」的日文對話，解讀難度確實下降了不少。

不過，在這些反應中，也有日本人點出了這種語言的實用面：

（https://twitter.com/Noa_Zeon/status/1076373938442199040）

「（自從）我學會了偽中國語，成功地讓我在網路上的牢騷跟抱怨躲過了搜尋，萬分感謝」

在幾乎每個日本人都使用推特的狀況下，要在上面抱怨一些人或事，就跟台灣人在臉書上發文一樣，會有立即而明顯的被肉搜風險；使用這種「該看懂的人能夠看懂，不知道的人連搜索都不知道怎麼搜」的偽語言，或許也是這個高度互相監視時代之下，意外地實用又安全的突破口呢。

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