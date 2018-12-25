自由開講》連豬瘟都控制不了！ 誰敢跟你「兩岸一家親」

◎楊服平

蔡英文總統於18日再度舉行「迴廊談話」，談及近來備受關注的非洲豬瘟議題，呼籲中國政府，要即時通報最新的疫情。在防疫工作上，中央社等媒體、農委會、海關人員都在努力地奔走，希望可以讓國人重視豬瘟的問題，保護台灣的產業。部分政治人物對中共抱持著不切實際的幻想，卻不能回答在攸關民生這樣重大的議題上，自稱「兩岸一家親」的中共怎麼就隱形了呢？

農委會21日公布第7例從中國入境的肉品驗出非洲豬瘟，為了捍衛新台幣1500億元以上養豬產業及日常民生的豬肉食品，全力防疫已是台灣全民的共識。然而在這樣嚴峻的情勢底下，中共依然採取粉飾太平的方式，並未認真的處理境內豬瘟蔓延的問題。其實，非洲豬瘟疫情從2018年8月就開始在中國蔓延，臺灣雖然和中國政府簽下《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，卻沒有收到任何警訊，一直到世界動物衛生組織（OIE）向會員國警告，臺灣才知道疫情的嚴重性。

福建24日再爆非洲豬瘟新疫情，閩北南平市一養殖場驚見53頭病豬，其中已有11頭死亡。（法新社）

兩岸合作的問題從來就不是一句空泛的統與獨，問題在於中共政府始終不願意遵從著法治，反而隱匿疫情；同時他們更不願意秉持著善意，對等交流，讓人根本難以信任中國政府。中國大陸產地的疫情沒有主動通報，豬隻屠宰前、後沒有把關，政府也沒有在管，未發病、感染後死亡豬隻可能都加工使用，變成肉類產品。

對台灣來說，驗出7例中國肉品有非洲豬溫病毒基因是非常危險的訊息。為了避免疫情波及台灣，農委會做出了以下三點呼籲: 第1點，千萬、千萬、千萬不要嘗試帶中國肉類產品回國；第2點，不要再去參觀中國大陸的畜牧場；第3點，千萬不要再網購中國豬肉產品。正如農委會副主委黃金城在受訪時提到的，「如果自己國人做得到（以上3點），那我們的產業也許可以存留下來，如果大家對於這個是無感的話，那只有天佑台灣。」倘落台灣真的信了中共「兩岸一家親的蜜語甜言」，對中國輸入的貨品未嚴加防範，台灣的產業必然像中國其他省分一樣淪陷。

農委會副主委黃金城。（資料照）

中共政府與其他民主國家最大的不同，在於中共始終無視著國際上透明、開放、合作的原則，不願與其他國家對等互動。唯有透視中共政府的本質，才能在對中國談判的議題上做出清楚且維護台灣利益的判斷。

（國立大學新聞系學生）

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