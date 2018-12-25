法操》你知道其實超過1/5的憲法條文都被凍結了嗎？

由於國共內戰爆發，國民政府失去了對領土範圍內大部分地區（大致等於現在中國範圍）的統治權，原本為了治理整個領土範圍所制定的憲法也已經不符合現實的需求，因此在前總統李登輝任期內，在80年時進行第一次修憲並制定憲法增修條文。

圖片來源：國史館

法操司想傳媒

中華民國憲法（以下簡稱憲法）是國家的根本大法，但其實除了憲法以外，還有另一部中華民國憲法增修條文（以下簡稱憲法增修條文），而且已經有超過40條憲法被憲法增修條文凍結了，到底是怎麼一回事呢？讓《法操》帶大家一起來看看吧！

為什麼會有憲法增修條文？

民國（下同）35年12月25日，當時的制憲國民大會在南京決議通過憲法，並由國民政府公告後在36年12月25日施行。但由於後來爆發國共內戰，中華民國政府失去了對領土範圍內大部分地區（大致等於現在中國範圍）的統治權，原本為了治理整個領土範圍所制定的憲法也已經不符合現實的需求，因此在前總統李登輝任期內，在80年時進行第一次修憲並制定憲法增修條文，其中前言就開宗明義揭示「為因應國家統一前之需要，依照憲法第二十七條第一項第三款及第一百七十四條第一款之規定，增修本憲法條文如左」。總而言之，憲法增修條文可以說是中華民國為了在統一領土內未受統治權管理地區前，因應現實情況的需求而制定。

憲法增修條文改了哪些東西？





身為一個實施民主憲政的國家，政府應該要努力朝向憲法揭示的國家價值和目標邁進，讓中華民國的三民主義、主權在民遍布所有固有疆域、促使自由地區和非自由地區儘速完成統一，將來的總統都應該回到原本定都的南京就職才能顯現中華民國法治國精神。又或者，這些也許曾經是人民想要的，但現在還是嗎？這樣的憲法符合人民期待嗎？值得我們好好的思考。這樣的國家根本大法，符合我們的實際狀況和需求嗎？

本文經授權轉載自法操 你知道其實超過1/5的憲法條文都被凍結了嗎？

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