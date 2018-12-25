恐懼鳥》我只想來次郵輪假期，為何最後淪為中美洲性奴？Amy Bradley失蹤案

當年艾米失蹤案在國際掀起軒然大波，引發不少人對郵輪假期的擔憂。即使時隔多年，艾米去向仍然是不少犯罪論壇的熱門話題。綜合傳媒與民間分析，現行主要有三大推測︰自殺、失足墮海、抓走做性奴、變態殺手。

恐懼鳥

如果你在尖沙咀工作，又或不時閒逛海港城，相信對郵輪一點也不陌生。

那些龐然大物宛如白色海怪般，矗立在尖沙咀海旁。其燈光閃爍的外觀即使處於高樓林立的維多利亞港仍然氣勢如虹。事實上，縱使廉價航空盛行，不少港人還是選擇郵輪作為他們的旅遊工具，騎著這些海怪穿過汪洋大海，到風光明媚的異地海港旅遊。當然裡頭裝潢華麗建築、多采多姿娛樂也是吸引他們的原因。

然而非常少人留意到，甚至想也沒想過，這些白色郵輪背後，可能蘊藏住數之不盡的罪惡。

過往有乘客成立了「國際遊輪受害者（international cruise victim）」網站，講述郵輪公司如何因為監管不力，使他們成為各種犯罪的受害人，例如走私毒品、偷竊搶劫，甚至非禮強姦。

但比起接下來介紹的Amy Bradley個案，上述罪惡都是小事一樁。因為它告訴我們一旦不慎，不單止你的郵輪假期毀了，甚至被賣到偏遠的南美小國淪為性奴....

艾米·布拉德利（Amy Bradley）在百般不願情況下，登上了郵輪「海洋狂想曲號（Rhapsody of the Seas）」。

艾米是一名蓄著烏黑短髮的女大學生，年僅23歲。她剛從大學畢業，找了份工作，亦領養了頭鬥牛犬，準備開展她人生下一章。艾米同時間是一名專業泳手兼救生員。

但即使有卓越泳技，艾米還是很害怕面對浩瀚大海。所以當初父親提議來個郵輪假期時，艾米幾乎一口拒絕。但在父親與弟弟再三擔保「萬大事有我們」下，最後在98年3月21日，艾米還是陪同家人登上了皇家加勒比遊輪。

出乎意料地，艾米發現自己還頗享受郵輪的環境，只是有少許暈船浪罷了。船隻首先前往阿魯巴島，然後在3月23號晚上停泊到古拉索（Curacao）碼頭。當天晚上，布拉德利一家在甲板吃過晚餐後，艾米便與弟弟布拉德（Brad）到郵輪夜店狂歡。

艾米在夜店結識到藍蘭花樂隊的貝司手阿利斯特·道格拉斯（Alister Douglas），一名外號「黃色（Yellow）」，身材魁梧的拉丁男子。兩人意外地傾得很投契，在舞池揮灑熱汗。直到凌晨三時半，艾米才與弟弟布拉德回到房間。

返到房間時，艾米向父親羅恩（Ron）抱怨酒精與暈船浪讓她感到不適，決定今晚在陽台睡，吸收下新鮮空氣，然後眾人便各自上床睡覺。大約五時十五分，羅恩朦朧中醒來，瞥見陽台外的女兒像嬰兒般睡得酣甜，於是又安心返回夢鄉。

羅恩做夢也想不到，這將是他人生看到艾米的最後一眼。

四十五分鐘後，羅恩再次醒來。他準備叫醒家人起床吃早餐時，卻發現通往陽台的玻璃窗不知何時打開了，外面的艾米也不知所蹤。唯一確定的是，女兒換過衣服，沒有穿拖鞋，拿過香煙與火機便匆匆離去。因為這實在不似艾米平日作風，羅恩開始擔憂起來，連忙叫醒其他家人到船艙尋找艾米的蹤影。

布拉德利一家來到控制室，要求發廣播尋找女兒，但郵輪職員以「時間太早，怕吵醒其他乖客」為由拒絕。他們卻拒絕將船駛離碼頭，或在出入口增添人手，防止有人綁架艾米離開。

當他們終於同意發廣播，那時候已經八時正，很多乘客已從碼頭離開，最佳時機已經錯失。即使在往後時間，郵輪船長亦不願意向其他乘客知匯有女子失蹤，表示「會令其他人不開心」。

直到翌日FBI上船調查，那時候郵輪還有艾米去向的線索已經所剩無幾，只知道艾米最後行蹤在當日六時正。閉路電視看到她離開房間後，與昨晚結識的道格拉斯一起。有目擊者說看到道格拉斯遞給艾米一杯類似咖啡的黑色飲料。亦有目擊者說道格拉斯最後是獨自一人離去，並不見艾米陪同。

至此之後，再沒有任何艾米在船艙的目擊報告，如同微不足道的水滴，蒸發在這片浩瀚大海。

艾米在夜店結識到藍蘭花樂隊的貝司手阿利斯特·道格拉斯（Alister Douglas），一名外號「黃色（Yellow）」，身材魁梧的拉丁男子。兩人意外地傾得很投契，在舞池揮灑熱汗。直到凌晨三時半，艾米才與弟弟布拉德回到房間。

當年艾米失蹤案在國際掀起軒然大波，引發不少人對郵輪假期的擔憂。即使時隔多年，艾米去向仍然是不少犯罪論壇的熱門話題。綜合傳媒與民間分析，現行主要有三大推測︰自殺、失足墮海、抓走做性奴、變態殺手。在接下來的篇幅，我們會逐一分析。

1、自殺／失足墮海

「喝醉酒第二朝未酒醒，在甲板吸煙時失足墜海，過度恐慌的家人誤以為女兒被拐走。」這起來合情合理。雖然沒有強力證據去反駁（或者索性用權威形說服：FBI不覺得這樣），但細思一下，仍然有不合理的地方。

首先艾米雖然喝了酒，但她出走時已經睡了數小時，而且家人睡前亦不覺她是失去理智那種爛醉。況且閉路電視拍到她失蹤前步伐正常，還與道格拉斯有接觸，更交談過一段時間，所以我們很能確定她失蹤時是酒醒的。

至於另一個自殺論，FBI曾經為艾米做過「自殺側寫」，搜尋她船倉與家中所有私人物品，詢問家人朋友，有否精神病記錄，再描繪她出心理狀況。他們得出結論是艾米自殺或逃亡的可能性是微乎其微。

縱使我們未知報告詳細，但憑籍已釋出艾米在船上寫給朋友的信件，字裡行間流露的熱情，連買給朋友手信都準備好，再加上還有狗狗與新工作在等待她，都感受到她對生活的期盼。

再者，我們不忘艾米是害怕大海，所以無論她是醉是自殺，都很難令人說服她會主動走近海邊，跨過欄杆再墮海。

2、抓走做性奴

性奴論是民間廣為熱傳的推測，主要原因是在艾米失蹤後幾年，有數份駭人聽聞的疑似目擊報告流出，而裡頭內容無一不是指向艾米被人口販賣集團抓到中美洲做性奴。

第一份報告在98年8月，一名叫大衛·卡邁克爾（David Carmichael）的加拿大人在古拉索沙灘渡假時，看到兩男一女經過，看起來很平常。但當女子聽到大衛與朋友用英語交流時，她突然轉過頭來，用熱切的目光望向他，然後悄悄朝他走近。

可惜正當女子想開口說話時，另外兩名男子察覺異狀，立即上前把女子夾走到一間陰暗的轉角餐廳。女子沒有反抗，但直到消失在門後前，她那些無助的目光一直沒離開過大衛。

大衛說自己一直不知道艾米失蹤案，直到某次看到犯罪節目，看到艾米的照片時才想起古拉索那名女子，因為兩者身上都有數個顯眼的刺青。而且當大衛向父親羅恩報告時，他亦能說出只有在近距離看過才說到的刺青細節。

另一份報告在99年1月，一名海軍軍官聲稱在古拉索一間妓院遇到艾米。據說艾米認出那名軍官是美國人，於是告訴他真實名字，並說自己被人抓到這裡做性奴，希望能把訊息帶回美國。

軍官雖然當時答允，但最後擔心被人得知召妓會影響升遷，而選擇沉默不言。直到數年退休後才聯繫布拉德利一家。但那時候，妓院已經因為一場神秘大火而付之一炬。

第三份報告在2005年，目擊者是一名叫朱迪·毛雷爾的女士。朱迪說事發時她在另一個中美洲島國巴巴多斯（Barbados）的一所女廁裡，突然聽到數名男人衝入女廁，所朝隔離廁格叫喊︰「下一筆交易即將來，你給我乖乖去做不要搞砸啊！」然後便離開。

數分鐘後，被嚇壞的朱迪小心翼翼離開廁格，看到一名三十多歲的女人蜷縮在洗手盆下，樣子既絕望又驚慌。那名女子啜泣地告訴朱迪，她是來自弗吉尼亞州的艾米。 但話聲未落，那些男人又衝進來，不理會女人反抗強行把她拖走。

驚恐不已的朱迪馬上逃離現場，並向當地警察報告了她的經歷。她後來亦向FBI提供了那兩名男子的描述，製作出通緝圖。然而圖片上的男子直到現在仍然沒找到，更不用說艾米。

但眾多報告裡，最可怕的莫過於05年一封電郵。那封電郵寄到布拉德利一家為艾米開設的網站，裡頭有兩張照片。兩張都是一個疑似艾米的女人，在鏡頭前擺弄性感姿勢，展露豐臀與雙乳，然而神情卻是恐慌與害怕。

寄件人來自一慈善組織，專門瀏覽色情網站找出疑似人口販賣受害人，而且他們在一色情網站找到這名與艾米很相似的女子。但你知道最恐怖的哪是一個怎樣的色情網站？

加勒比海「色情旅遊」網站。AdultVacationGateway.com

一個專門在加勒比海島國搞性愛旅遊，價錢為2500美元7晚。他們會提供數十名妓女讓你在渡假村任意享受，而這名叫Jas的女子便是他們其中一個「商品」。縱使相片看起來很八十年代，但至少網站聲稱的拍照時間為2003年，在艾米失蹤之後。

布拉德利一家隨即把相片傳送給FBI，後來亦在不同新聞節目播出，經過無數專家鑑定，當中有幫FBI辦事的面相專家，他們一致認為相中人是艾米（但我們姑且抱持懷疑態度）。然而礙於法律及程序引致的延誤， 在FBI成功拘捕網站主人前，他們已經捲蓆而逃。

相片也勾起布拉德利一家一些詭異的回憶。早在艾米失蹤前，他們已經察覺船員們對艾米展露「非比尋常的興趣」。他們幾乎在第一次見艾米，已經用一種很老朋友的語調跟她說話。

更加詭異的是，當船隻停泊在阿魯巴島，其中一個船員更直接問父親艾米去了哪裡。父親羅恩立即警覺起來，反問他們找艾米所謂何事。那船員說「他們」想帶艾米到Carlos and Charlie's，一所在05年亦發生過旅客失蹤的碼頭酒吧。

當稍後艾米回來，父親問她是否與船員熟絡得一起去酒吧。艾米決斷地說︰「我不會與那些船員去任何地方做任何事，他們令我毛骨悚然。」

所以艾米真的從踏上甲板一刻，便被一個寄居在郵輪的人口販賣集團盯上，然後用迅雷不及掩耳的手段把她綁到中美島國做性奴，任人凌辱嗎？

這聽起來很像電影情節，有夠匪夷所思，然而郵輪刊物編輯Steve Reeves就曾經這樣說過︰「加勒比海南部一直流傳住性奴的謠言。在海事界，年輕白人女性在外國採購者非常搶手是眾人皆知的事情。」

「甚至有傳言遊輪行業一些不良分子與人口販子進行秘密交易，讓他們挑選目標，再提供目標的資訊，甚至安排罪犯上船來賺取大筆款項。」

在艾米失蹤當晚，有記錄指郵輪便放一批陌生人上船在夜店與餐廳徘徊。

艾米·布拉德利（Amy Bradley）。FBI失蹤人口圖。

3、變態殺手

雖然性奴論是艾米案裡最熱門、最受公眾認可的一個推測方向，但就小編個人來說，我不太相信艾米失蹤是人口販賣集團所為。千萬不要誤會，人口販賣是真的存在，即使這一刻仍然有過千萬名受害人。

但就艾米是否成為性奴來說，小編卻認為有兩個值得懷疑。首先，支撐性奴論有很多來自疑似目擊報告，但在布拉德利一家用高額金錢獎賞任何情報時，這些只有口述的報告真實性實在令人質疑。

其次，綁架艾米亦不像尋常人口販賣集團所做的事。人口販賣集團，講到底是一夥講求利益的商人，只是他們買賣的是「人」罷了。為了讓工作順利，他們會很理性地選擇一些風險很低的人做目標，例如離家出走的少女、窮人小孩、離鄉獨居的女子。這些目標易下手，其失蹤亦不會引起太多人注意。

反觀艾米的情況，不單止家人常陪她左右，還是個美國白人。一來很難抓，二來她失蹤必惹來FBI與傳媒關注...況且艾米又不是國色天香。這非理性程度好比2018年還持槍打劫銀行拿現鈔，高風險但利潤低。

所以小編認為在如此情況下還要抓艾米的人，必定衝著她有很強烈的執念。這裡還有一點可以佐證︰艾米失蹤當晚，布拉德利一家在甲板餐廳用膳，餐廳職員會幫所有食客拍照，然後即刻沖曬出來張貼在手信店賣。但艾米母親發現在眾多照片裡，凡是有艾米的所有照片都離奇地不翼而飛....

這聽起來很像變態跟蹤狂的所為吧？

但誰人會是兇手呢？道格拉斯與那個古怪侍應都是首當其衝的嫌疑人。曾經有夜店客人看到道格拉斯當晚向艾米提議「進一步親近」時，被她狠狠地拒絕而惹來不快。但道格拉斯在這些報告到FBI手前，便通過了測謊機審問，之後就再沒怎樣進一步調查。至於布拉德利一家提到那個古怪侍應，其身份一直沒在調查公開。

所以小編個人推測，艾米當日原本只想外出抽煙（只帶香煙，沒穿拖鞋），但後來發現沒帶房門鎖匙，又不想拍門吵醒熟睡的家人，於是在附近閒逛。她就是在這時候遇上兇手，但至於是被道格拉斯下藥誘拐（曾給艾米一杯黑咖啡），還是被古怪侍應強行拐走（因為艾米對侍應有警覺，所以不可能是誘拐）？由於證據所限，小編實在給不到更多的推論。

但無論真相是自殺墜海、被抓走做性奴、抑或是跟蹤狂所殺，我們都能確定一點︰隨著案件轉眼間過二十年，無論艾米是生是死，這郵輪故事都再不可能有美好結局。

本文經授權轉載自恐懼鳥 我只想來次郵輪假期，為何最後淪為中美洲性奴？Amy Bradley失蹤案

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