歐洲之心》平安夜遙想：波爾多的貧富差距

波爾多莊園從前習慣類似「封建」的聘雇方式，由大老闆的自由心證來分配員工的待遇，有食宿、獎金。員工以共榮的心態效勞，勉強存活不抱怨，很少與管理階層發生衝突、爭取權利。現在大部分莊園仍是家族企業，但改用信託制，從巴黎或波爾多搭車而來的專案經理，極少注意真正當地人的低薪苦衷。

◎楊豐銘／中研院民族所博士後研究員

再過不久將是耶誕節，歐美各地的平安夜少不了吃吃喝喝的習俗，法國這邊也飄溢著肥肝（foie gras）搭配索甸（Sauternes）甜白葡萄酒的美味。不過，豐盛滋味卻掩蓋了殘酷事實。

再過不久將是耶誕節，歐美各地的平安夜少不了吃吃喝喝的習俗，法國這邊也飄溢著肥肝（foie gras）搭配索甸（Sauternes）甜白葡萄酒的美味。示意圖。（https://pixabay.com）

酒鄉與窮鄉

索甸是大酒鄉波爾多浩繁的產區之一，奢侈品集團LVMH旗下知名的酒莊伊庚堡 （Château d’Yquem） 即坐落於此。這個距離波爾多市南邊50分鐘車程的小鎮，普通時候人煙稀少，街上顯見的住戶，加上穿梭、藏匿各處酒窖、莊園角落的酒商和農工，實際上還不到上千人。一直要到7-10月陽光普照的旅遊旺季才生氣蓬勃，每天徒步、搭車進來採購、踏青的觀光客會是當地人的好幾倍。

再攤開地圖，來到距離波爾北方一小時路程的波亞克 （Pauillac）。這裡有三座行家琅琅上口的五大酒莊，拉菲堡 （Château Lafite Rothschild）、拉圖堡 （Château Latour）、木桐堡 （Château Mouton Rothschild）。

除了響亮的名氣、濃綠的田園、華麗的城堡，索甸和波亞克另外有項共同點......

根據法國統計及經濟研究局 （INSEE） 的觀察1，波爾多隸屬的阿基坦省（Aquitaine），有塊形似漏斗、別名「貧窮長廊」（le couloir de la pauvreté） 的區域，是當地居民失業率嚴重 （11%-20%）、強烈依賴救濟，可謂赤貧的二十個縣市之一：北從梅多克地區 （Médoc） 展開，東西兩側包含多涅河（la Dordogne）和加隆河 （la Garonne） 流域周遭的鄉鎮，像是聖艾美濃 （Saint-Emilion），南至阿讓 （Agen）。

索甸和波亞克就在其中。無獨有偶，在這片「貧窮長廊」裡面，仍舊可以發現很多高價、名貴的酒莊，譬如瑪歌堡 （Château Margaux）。

瑪歌堡 （Château Margaux）。（維基共享）

一般葡萄酒迷對於波爾多的想像應該跟上面所述差距頗遠，因為富麗的酒鄉沒有庇蔭在地的人民。

波爾多印象

在台灣，每三瓶葡萄酒，至少有一瓶源於法國；而每三瓶法國葡萄酒，就有一瓶來自波爾多。查詢法國農漁業處 （FranceAgriMer） 歷年報告，葡萄酒（含烈酒）佔外銷商品第二位。2017年營業額達114億歐元，領先香水化妝業106億，僅次航太業174億，折合台幣超過4100億元。而當中，標榜波爾多的就佔1/3強。

綜觀今日葡萄酒的歷史、技藝、商業、建築、古蹟，有許多方面皆以波爾多作為實驗與發展的基礎。例如，（1855年）特級酒分類、混釀技術、波爾多液（殺菌劑）、Robert Parker百分評酒制、葡萄酒城博物館 （La Cité du vin）、葡萄酒博覽會 （Vinexpo）、葡萄酒莊園文化遺產 （Juridiction de Saint-Emilion）、葡萄酒節慶 （La Fête du vin） 等等。

波爾多葡萄酒行業理事會 （Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux） 是全球最強大的葡萄酒市場與政治遊說團體暨公關公司。在她的運籌和影響之下，不論大小賣場、品酒會（課）看到的葡萄酒展DM，還是圖書館、書店翻閱的葡萄酒參考書，波爾多的訊息總是正面、亮眼。

波爾多葡萄酒行業理事會 （Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux） 是全球最強大的葡萄酒市場與政治遊說團體暨公關公司。圖為該公關公司為波爾多葡萄酒推出的廣告活動。（https://pro.planete-bordeaux.fr）

話說回來，富麗堂皇的波爾多怎麼跟赤貧扯上關係？

酒瓶裡的公平交易

十一月以來，國際傳媒大幅爭先報導的「黃背心運動」（gilets jaunes），赤裸裸地掀開法國的醜陋，看似欣欣向榮的強國竟然隱藏如此巨大的民怨。閱讀的同時，也挑戰對於這個國家的美好聯想，葡萄酒即是最好的例子。

關於上述富麗酒鄉與赤貧居民的強烈對比，記者Ixchel Delaporte在《悲慘的葡萄》（Les raisins de la misère） 一書中有幾個重要分析。2

波爾多莊園講求利潤極大化是有名的，關於一般重複、瑣碎的工作，像是剪枝、疏葉、翻土、噴藥，皆委託人力派遣公司。應徵的人有兩種，一種是流離失所的移民和街友，彈性大、解雇糾紛少。另一種是聽信「沒工作，往鄉下葡萄園找」（就像在城市，「沒工作，往餐廳找」）的外地人。這些人認為鄉村的居住空間大，搬遷過來就先貸款買房子。後來才發現大眾運輸不便，往學校、商店、醫院、行政機關費時，自行開車花費兇。工時分散、工資薄弱，收入還不及開銷，乾脆自願失業，領救濟金。

十一月以來，國際傳媒大幅爭先報導的「黃背心運動」（gilets jaunes），赤裸裸地掀開法國的醜陋，看似欣欣向榮的強國竟然隱藏如此巨大的民怨。（法新社）

相對於法國其他葡萄酒產區，譬如朗克多克魯希雍（Languedoc-Roussillon）、西南部 （Sud-Ouest），波爾多莊園在組織上幾乎沒有工人的話語權。換句話說，工會文化的元素非常薄弱。波爾多莊園從前習慣類似「封建」的聘雇方式，由大老闆的自由心證來分配員工的待遇，有食宿、獎金。員工以共榮的心態效勞，勉強存活不抱怨，很少與管理階層發生衝突、爭取權利。現在大部分莊園仍是家族企業，但改用信託制，從巴黎或波爾多搭車而來的專案經理，極少注意真正當地人的低薪苦衷。

下回瀏覽波爾多葡萄酒時，除了賞析產區的風土、酒莊的等級以及酒體的結構或餘韻，不妨多多注意她的生產條件……是否有勞力剝削。買與不買，喝葡萄酒除了美食、節慶，也攸關道德。



註：



1.https://www.insee.fr/fr/statistiques/1293911



2.https://www.larvf.com/bordeaux-entre-splendeur-des-grands-chateaux-et-misere-des-travailleurs-de-la-vigne,4601702.asp

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/