自由開講》台灣若要維持獨立自主，國安上還適合續行募兵制嗎？

◎黃清宗

募兵制一詞之詞義，根據國防部《國軍軍語釋要》解釋：「募兵制即志願兵制，其特質為國家與服役者間為法律契約關係。服役之動機係基於獲得報酬，以軍人為職業，對國家無服役義務與責任，服役者亦不限於本國國民。」回顧台灣歷史，募兵制之推動始於2000年，在民進黨籍時任總統陳水扁、國防部長伍世文任內。2008年，政黨輪替，但推動不變，國民黨籍時任總統馬英九、國防部長高華柱更曾宣布預計於2013年達成全募兵制目標。2016年，再次政黨輪替，民進黨籍現任總統蔡英文、前國防部長馮世寬於今年年初宣布正式宣布達成全募兵制。

台灣自民國103年至106年，每年約招募15000名志願役士兵，今年起也全面實施募兵制。（資料照）

兵役制度維繫到我國之國家安全，與我國未來之生存發展具有直接關係與影響。過半世紀以來，台海關係長期受限於兩岸主權紛爭與雙方各自之軍事威脅，外加歷史因素，即第二次國共內戰結束後至今，雙方在政治上未有簽訂任何停戰協議、軍事上又有各自互相針對之軍事演習與軍事行為等，以及兩岸在國際關係上又互不相承認對方之主權與統治合法性，使兩岸雙方在政治上充滿未明確表態立場之含糊空間、在軍事上又存在矛盾與構成威脅，對於是否能長期維持雙邊之和平或其中一方之生存發展具有高度不信任性與不穩定性。

我國能否賴以為生，無論有經濟與外交與否，最重要之最後一道防線即為國防，國防為我國生存發展之最後一道防線、最關鍵之直接因素。因此，舉凡與國防有關之一切事物，無論是國防政策、軍事裝備等皆息息相關。其中，最重要之人力來源之部分，即是來自於兵役制度。透過兵役制度，才能為軍隊獲得人力參與。

兵役制度是各國軍隊獲得人力資源及充實兵源之管道，全世界皆然，我國亦然。我國自1949年起開始於臺澎金馬地區實施徵兵制。半世紀以來，徵兵制為我國軍隊獲得充實之人力資本。目標上是基於擁有充實人力於軍隊方可達到抵禦外侮之作用，實務上，巔峰時期更曾因而編制至60萬現役軍人。回顧歷史，徵兵制確實達成此目標。實質效益上，為我國國防安全達到對岸不敢貿然來犯之目標，因而得以讓我國生存發展至今。

自1987年政府宣布解嚴以來，同一時間點內包含了開放我國人民前往對岸探親等措舉，使兩岸在民間上開始有所交流、兩岸人民開始有所互動，以及政治上，時任總統李登輝宣布廢除兩岸動勘條款，不再視中共政權為叛亂團體，因而開始進行兩岸官方交流、兩岸政治接觸開始有所發展。久而久之，使社會認為兩岸在發展互動上得以維持和平，因不再需要有過多軍隊，因為兩岸和平在實務上有達成，故不至於造成未來尚有再次爆發兩岸戰爭之可能性，而認為軍隊不需要太多人力，對徵兵制進而持反對態度，轉而支持實施募兵制。

另一觀點，則是在於社會對於軍人之地位觀感轉變，自1997年實施精實案以來，軍隊年年裁軍，衍生兩項問題，一為基層部隊之軍官、士官等幹部人力資源不足，無法足以應付軍隊本務，導致訓練本務遭到荒廢、知識應變無法跟上時代等問題，進而使新進之士兵對軍隊生態存有負面印象；二則為為了應付裁軍所導致之年度徵召役男過剩問題，而實施替代役制度，使多數役男轉而對服替代役抱有意願，進而更對軍中事務避而遠之與排斥。

綜觀上述，即為社會對於不再支持徵兵制與轉而支持募兵制之普遍看法與輿論導向。

以筆者個人觀點，並不認同當前社會所想。

先論，軍中弊病問題頻仍使青年無意參與軍中事務。這一點確實為一項非常關鍵之因素，一個團體的環境、生態確實是讓外人是否有意願參與、對其形象認定的因素。軍中弊病問題確實必須被重視，高層也必須改善，務必誠實面對、坦然改革，否則只會繼續造成社會對於軍中事務避而遠之與達到不佳形象之負面影響。但這一點也不應該造成社會對於軍中事務避而遠之之遠因，而是該去思考國防對於全國之生存發展具有之重要性，轉而對改善軍中弊病問題積極關注、監督、鞭策及積極提供建言，而非消極之僅批評與對此感到反感而已。

軍中弊病問題頻仍使青年無意參與軍中事務。這一點確實為一項非常關鍵之因素，一個團體的環境、生態確實是讓外人是否有意願參與、對其形象認定的因素。（資料照）

再論，兩岸關係至今仍未獲得實質和平。兩岸在政治上雖往來頻仍，雙方之間也簽訂過許多協議，促進兩岸之經濟發展、合作交流等，為兩岸關係與兩岸和平之維持穩定與發展有許多的實質促進，但是兩岸在軍事上仍是相互敵對又充滿不確定性在。

況且，以史為鑑，以兩越統一為例，即便雙方即已簽訂停戰協議，仍有可能爆發戰爭。因此，今日不論兩國之間是否存有和平，國防都仍必須是國家之生存發展上的最後一道後盾、最後一項關鍵，否則只會為國家帶來覆滅之可能。

因而筆者認為，我國今日無論官方上的兩岸和平程度與民間上的兩岸人民間友好程度與否，都仍不能放棄對國防之重要性與對國防之高度關注、高度投資、高度參與。單就兵役制度而言，筆者無法認同當前推動募兵制，從筆者觀點觀之，兩岸今日在軍事上仍互存有威脅在，尤其是來自於對岸的軍事威脅，無論其所謂或可能造成之影響程度皆大於我方對於對岸之軍事威脅，亦即雙方在軍事實力上已具有懸殊，而非平衡。

在上述此一前提下，我國就更不該推行募兵制，造成人力上之空洞不足。裝備上與對岸相較下落後、人力又無法獲得充足員額，對於我國國防安全之維繫反而只會無法達成目標而已。

軍隊實力最關鍵之兩大因素為：人力與裝備。（資料照）

軍隊實力最關鍵之兩大因素為：人力與裝備。裝備需仰賴大量的預算支持與科技技術發展，而人力則是透過兵役制度獲取人力來源，當前的現況是因實施募兵制而既為不足、也不該推行募兵制，故唯有恢復徵兵制，才是上上之策。

（國立臺北大學公共行政暨政策系學生、國立臺北大學學生會秘書部員）

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