Lin bay 好油》陳吉仲心中的農業（大撒幣）改革大計

高高在上的官，真的不要把農民當成臭要飯的。每一個農民都是一個小型的經營者，花的一分一毫都是自己的血汗錢，和這些一輩子領公家機關薪水的大教授不一樣，農民要的是一份只要努力付出就有足以養家糊口的收入，而不是搞出一個讓農民活不下去的環境，然後政府三不五時補貼一些，讓他們很痛苦的活著。

Lin bay 好油

前幾天看到一篇陳吉仲的專訪：《他心中的農業改革大計》，專訪中，陳吉仲自問：預算連年增加，為什麼農民收入卻沒有成長？

看完這篇專訪，我可以很確定今年農業縣執政黨會大敗是很正常的事。

民進黨讓一個根本沒有實際農政經驗的學者以副主委之姿主導全國農業政策，兩年下來，都過完期中考還不知道施政失敗的根源在哪，甚至認為自己的政策完全沒有問題，都是被各種網路流言和農村耳語扭曲，明明數據上看到的都是農民收入增加，農業區的慘敗都是資訊被扭曲的結果。可以如此自我感覺良好，真是令人嘆為觀止。

誰在扭曲資訊？

今年多項農產品批發價都過低，農民賠了不少錢，而自11月起高麗菜就陷入低價泥淖，至今農委會也拿不出什麼方法解決，只好緊急開一場出口記者會，在記者會中，陳吉仲說期望本期高麗菜出口數量可以突破7000噸。

7,000噸耶！7,000噸大概是350個貨櫃，照理說，能出口這麼多的數量，國內高麗菜價應該會迅速回穩才對，但事實呢？

根據今年1到11月的關務資料，台灣總計出口了6,745公噸的高麗菜，的確快接近7,000噸，但這是最進出口的數量嗎？仔細看就會發現，原來大部分的數量是在今年四月前出口，而菜價崩盤的11月只出口了241噸，如果光看農委會新聞稿，民眾會以為最近高麗菜產銷失衡，農委會出口了很多高麗菜調節，結果數字一攤開，也不過只是在玩文字遊戲。

大部分的數量是在今年四月前出口，而菜價崩盤的11月只出口了241噸。（圖：作者提供）

這種文字遊戲唬弄媒體還可以，但真會讓一般的民眾有感，覺得政府有認真做事？農民端也會有感嗎？由政府主動放這種會讓人誤解的官方資料，到底是誰在扭曲資訊？

令人無感的大撒幣政策

專訪中，陳吉仲也認為他的農業福利政策做得很好，這是他面對外界批評時心中最大的支持，陳吉仲雖然是農經教授，但他的作為並不像具有農經背景，反而是社會學的背景。推動起社福政策要比產業政策積極多了，他任內積極推動農業保障、在地食材、有機友善耕作，但話說回來，這些政策農民領情嗎？高高在上的官，真的不要把農民當成臭要飯的。每一個農民都是一個小型的經營者，花的一分一毫都是自己的血汗錢，和這些一輩子領公家機關薪水的大教授不一樣，農民要的是一份只要努力付出就有足以養家糊口的收入，而不是搞出一個讓農民活不下去的環境，然後政府三不五時補貼一些，讓他們很痛苦的活著。實際耕作的農民要的是具體的產業政策，而不是社會福利政策，更何況那些福利又不一定會落在這些實際耕作的農民手裡。

過去農業沒有職災險，陳吉仲覺得他推動職災險是一大功勞，讓農民有職災給付，結果呢？事實證明申辦的人非常少，不檢討政策本身是否有問題，卻是怪罪農會扯後腿，沒有積極宣傳。

農保本身就是一個非常有問題的社會保險，政府該規劃的是如何讓農保和勞保一樣正常化，農保本身的納保範圍就十分扭曲，有學過農業概論的人都很清楚，農業包含農、林、漁、牧四個領域，而農業從事人員包含了生產、運銷等領域，但只有農業可以享有農保，林、漁、牧領域的工作者都沒有，農業運銷人員也沒有，難道這些人都不是從事農業工作嗎？

民進黨讓一個根本沒有實際農政經驗的學者以副主委之姿主導全國農業政策，兩年下來，都過完期中考還不知道施政失敗的根源在哪，甚至認為自己的政策完全沒有問題。（圖：農委會）

農保又連結老農年金，就是因為有農保只要繳一點錢就可以月領七千多的老農年金，導致一堆非從農的人想方設法要弄到農保身分來假冒農民詐領老農年金，這個問題即使政黨輪替了也沒解決，每年五百億的老農津貼到現在已經讓政府支出八千多億了，結果農委會仍然不想把農保正常化，只想發錢補貼職災險，職災險這樣一搞，農委會一年就要多支出十幾億，拿著大把鈔票狂灑，結果農民也不領情，堪稱悲哀的撒幣政策第一名。

在地食材的部分就要提到4章1Q，從106學年第1學期至107學年第1學期這三個學期中，教育部國教署與中央一般性補助款，各為4章1Q編列了4億8千多萬元、12億元的補助預算。也就是說，過去一年半的時間，4章1Q一共編列了17億的預算來補貼，讓國軍跟國中小的學生可以吃到4章1Q的在地食材，結果農民與學生有感嗎？當然無感。我在產地從來沒有聽到有任何農友感謝4章1Q政策的推動，反而經常聽聞農友痛罵廠商用1Q的漏洞獲利，砸了一大筆錢推行一個漏洞百出的政策，結果只是造成有心人狂鑽漏洞大賺其錢，農委會真的檢討過嗎？

國民黨的朱立倫在新北市長任內首先推動營養午餐用有機食材，一年花一億多的預算，現在農委會加碼花了更多錢，照理說應該更有感才對，結果民眾跟農民既不領情也不支持，這就說明了執行這個政策的人有多無能。

至於有機友善就更是罵聲載道，有機種植面積的增減當然要看消費市場的需求，只要有需求面積，種植面積當然就會增加，但二流的學者想的都很簡單，反正我就補貼生產，只要生產面積增加，消費者需求就會上升。

農委會為了增加有機種植面積，把友善耕作也納進來，推動第二方認證的友善農業，問題是，明明就有較高階具公正性的第三方認證有機農業，又疊床架屋推動低階的第二方認證友善農業，導致一堆亂七八糟標榜友善無毒的農產品充斥市場，反而使得已得到認證的有機農產品滯銷，讓有機農友怨聲載道，結果使得本來較支持民進黨的有機農民也翻臉。

上述這三個政策洋洋灑灑花了公帑幾十億，結果不只無感，還惡評如潮，拿納稅人的錢來狂撒，還可以讓農友如此無感且厭惡，能說這也是項本職學能嗎？

最不接地氣的還會嫌別人

過去，陳吉仲在接受某媒體訪問時，和他身邊的漁業署長黃宏彥說：署長，我如果是你，就西裝脫下來，去體驗一個禮拜海上的生活。我們現在完全要改變，政策才不會讓漁民無感。

（截自網路）

不知道陳吉仲怎麼有勇氣說這種風涼話，是聽了太多梁靜茹唱的《勇氣》嗎？

大家記憶猶新的話，陳主委12月初到西螺農會開座談會，可是被警察護送入內的，他在12月7號還和菜農保證下週高麗菜就會有令人滿意的價格，還加碼掛保證如果問題解決不了，下次他再來雲林，菜農們可以把他轟出去。

結果兩個星期過去了，高麗菜始終還在5－8元的低價震盪，這種連成本都拿不回來的價格，請問有誰會滿意？

是說，反正只要他不去雲林，就不用擔心被菜農轟出去了。同樣的伎倆，林聰賢之前也用過一次，說明年如果產銷失衡他要拉陳吉仲去切腹，大家沒注意到的是，這句話字面上的意思是，今年產銷失衡都沒關係，反正切腹是明年的事（事實證明，他連今年都待不滿，當然不用切腹）。

（圖：台北一市）

民進黨開口閉口滿嘴改革，卻用了陳吉仲這種不接地氣、沒有經驗也不具專業的社運人士來主導農政，滿滿自我感覺良好的熱誠，卻欠缺溝通說服能力，施政失敗、惡評如潮就怪罪是各種網路流言和農村耳語扭曲，好像民眾都很無知，自己沒有能力判斷，都會被謠言所騙，這種自詡菁英的傲慢嘴臉，被農民唾棄也是很正常的事。

到底什麼時候陳吉仲才能誠實面對自己？他所主導的農委會成績並沒有自己想像的那麼棒，也只有他還活在數據上農民今年收入都增加的假象中。賠掉他自己的聲譽事小，賠上農民過去對民進黨的支持又該如何挽回？

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