魔幻拉美》拉美左派先驅：何塞．卡洛斯．馬里亞特吉

他有「阿毛塔」（Amauta）之美譽，意即「大師」、「智者」。除了文學創作之外，他更藉文字傳遞思想、批評政治、呼籲教育改革、捍衛工人權益。他的思想啟發了切．格瓦拉，並在切．格瓦拉的心中悄悄埋下革命種子……

陳小雀

提到拉美的左派，或許讀者腦海會閃過卡斯楚（Fidel Castro，1926-2016）、切．格瓦拉（Che Guevara，1928-1967）、查維茲（Hugo Chávez，1954 -2013）等人的形象，事實上，拉美左派先驅首推祕魯哲學家何塞．卡洛斯．馬里亞特吉（José Carlos Mariátegui，1894-1930），他的思想對拉美社會、政治、文學、歷史、人類學等領域影響深鉅。

馬里亞特吉出生於祕魯的一個貧窮家庭，年少時曾在學校發生意外，復原後留下左腳關節僵硬的後遺症，令他往後人生飽受折磨。他樂於閱讀，即便在病榻上仍大量閱讀。他以十五歲的青澀年紀進入報社工作，起初從事雜役，自1914年起即以記者及寫作為志業，除了文學創作之外，他更藉文字傳遞思想、批評政治、呼籲教育改革、捍衛工人權益。

拉美左派先驅，祕魯哲學家何塞．卡洛斯．馬里亞特吉。（Colombia Informa）

馬里亞特吉的筆鋒犀利，令彼時的祕魯總統奧古斯托．萊吉亞（Augusto Leguía，1863-1932）頗為不安，於是提供了一筆獎學金讓他遠赴義大利，美其名曰留學，其實是不希望馬里亞特吉留在祕魯。馬里亞特吉自1919至1923年間旅居歐洲，除了義大利之外，並到法國、德國、捷克等國，盡情吸收馬克思主義，更將馬克思主義與印加文化的共產思想融為一體，漸漸蔚為他個人詮釋拉美社會的獨特左派思想。 從歐洲返國後，馬里亞特吉依舊積極參加社會運動，抗議萊吉亞的獨裁統治。1924年，馬里亞特吉因下肢舊疾復發，而被截去下肢，但他仍不懈怠，持續工作與寫作，並出版他的第一部作品《當代舞台》（La escena contemporánea）。1925年，他成立了「智慧女神」出版社（Editorial Minerva）；1926年，他創辦了《阿毛塔》（Amauta）刊物，藉此刊物傳遞解放思潮，同時宣揚以原住民文化為主體的拉美本土化主義。

「阿毛塔」在印加官話克丘亞語（quechua）裡，即「大師」、「智者」之意，係印加帝國對老師的尊稱。馬里亞特吉也因個人對拉美思潮影響深鉅，而贏得「阿毛塔」之美譽。

1924年，馬里亞特吉因下肢舊疾復發，而被截去下肢，但他仍不懈怠，持續工作與寫作，並出版他的第一部作品《當代舞台》。（Inicio - Expreso）

1926年，馬里亞特吉創辦了《阿毛塔》刊物，藉此刊物傳遞解放思潮，同時宣揚以原住民文化為主體的拉美本土化主義。（圖：網路）

1927年，萊吉亞政府以馬里亞特吉有顛覆政府之嫌，而將他逮捕入獄，後來礙於社會輿論的壓力，才改判他居家監禁。1928年，馬里亞特吉創立了祕魯社會黨（Partido Socialista），擔任總書記；同年，他針對祕魯的政治、社會、經濟、土地、教育與文化等問題，完成了曠世鉅著《闡釋祕魯現狀的七篇論文》（Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana）。1929年，他建立祕魯總工會，該組織係目前祕魯最大的全國性聯合工會。1930年四月十六日，他的健康突然惡化而逝世於利馬，得年僅三十六歲；祕魯社會黨在他離世不久後，更名為祕魯共產黨（Partido Comunista Peruano）。 病痛折磨著馬里亞特吉的短暫人生，但他卻將生命活得十分精彩。他是作家，兼思想家及評論家，更是社會運動者，為拉丁美洲思想史留下重要扉頁。

2018年正逢《闡釋祕魯現狀的七篇論文》出版九十週年紀念。這部鉅作自問世以來，至少印刷了兩百萬冊，有八十多種版本，被迻譯成十一種語文，在全球二十多國發行。馬里亞特吉以〈經濟發展概況〉、〈印地安人問題〉、〈土地問題〉、〈公共教育過程〉、〈宗教的地位〉、〈地方主義與中央集權〉、〈文學過程〉七篇論文，為祕魯進行通盤診斷，其論述十分精闢，勾勒出完整改革藍圖。亦即，這部鉅作儼然先知之書，字裡行間揭露往昔的荒謬、凸顯今日的難題、預知未來的挑戰。

馬里亞特吉針對祕魯的政治、社會、經濟、土地、教育與文化等問題，所撰寫的曠世鉅著《闡釋祕魯現狀的七篇論文》。（Mercado Libre México）

馬里亞特吉的真知灼見賦予祕魯社會革新力量，尤其生長在這個原屬於印加文化的國度，馬里亞特吉對前哥倫布文化與原住民問題著墨頗深，開啟拉美以原住民文化為主體的本土化主義。他強調印地安人的問題其實是經濟問題，無關種族優劣，係土地私有化下的後果；因此，他認為：「要解決印地安人的問題，必須解決社會及經濟問題，且應該由印地安人自己做主來解決。」 反帝國主義、實施拉美社會主義是馬里亞特吉的核心思想；然而，在獨裁政權與資本主義的宰制下，革命係實現理想之途徑。質言之，抗爭與革命是在所難免的手段，他甚至認為女性主義也是實質的革命。

當初切．格瓦拉遊歷至祕魯時，雖然馬里亞特吉早已作古，但他的思想啟發了切．格瓦拉，並在切．格瓦拉的心中悄悄埋下革命種子。

馬里亞特吉被譽為拉美最偉大的馬克思主義哲學家，是拉美左派先驅，其影響早已跨越祕魯邊界，遠颺至拉丁美洲各國，被知識分子與左派團體奉為圭臬，終於在二十世紀末葉發酵，讓拉美左派崛起，走上粉紅浪潮。

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