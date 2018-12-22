博硯「說」法》學術倫理並非幾條法律條文可以講清楚的事

學術著作乃是以客觀的學術方法針對議題作探究，然而，當撰寫人或是指導教授本身就是事件相關當事人時，還有客觀性可言嗎？

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

輔大最近一本博士論文引發學術圈及社會各界的譁然，起因是幾年前大家記憶猶新的輔大心理學系一起性侵案件。該案件的加害人已被法院判決乘機性交未遂罪，處有期徒刑3年6月，全案也已在今年3月定讞。不過，除了這個性侵案之外，還有個學校處理該案不當措施的案外案－案件發生之際，輔仁大學心理學系並沒有全然依照《性別平等教育法》的規定來處理這起性平事件，而是該院系在學校的性平調查外，組成工作小組試圖進行所謂的「輔導工作」，但「輔導」過程當中除了造成受害者二次傷害外，同時也擴大了事端，更讓這件醜聞難以收拾。

輔大經調查後認定心理系自行組成教育輔導工作小組，已逾越性別平等委員會的職權，最終系主任卸職而院長夏林清被停止職務，輔大校長也發表公開信向受害女學生致歉。只是夏林清認為這段過程對她並不公平，所以向受害的女學生跟其他評論本案的社會人士提起訴訟，目前仍在審理當中。

回到這本備受爭議的博士論文上，事件與這本論文的關係是：夏林清是這本論文的指導教授之一，論文題目為〈網路宰制性的辨識與拆解－以輔大性侵案案外案為例〉，撰寫人更在上述案件發生時多次幫夏林清發言辯護。換言之，指導教授是這本論文所要檢討的事件的直接當事人，而撰寫的博士候選人也參與其中。

輔大經調查後認定心理系自行組成教育輔導工作小組，已逾越性別平等委員會的職權，最終系主任卸職而院長夏林清被停止職務。（本報資料照）

這種做法被批評為球員兼裁判，有趣的是，這本博士論文在「臺灣碩博士論文知識加值系統」中竟然被設定為2023年才公開，而最近《學位授予法》剛好修正了規範：

國家圖書館保存之博士、碩士論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔；經依《著作權法》規定授權，得為重製、透過網路於館內或館外公開傳輸，或其他涉及著作權之行為。但涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經學校認定者，得不予提供或於一定期間內不為提供。

就這麼巧，這本博士論文就趕在《學位授予法》上個月修正前完成，所以不須受到新規定的強制要求。只是這種學位論文絕大部分也是開放閱覽的，只有涉及到機密、專利時才有例外的考量。

這本秘而不宣的心理學論文由事件的主角之一來指導，到底合理嗎？甚至由撰寫者也參與其中，這樣有沒有學術倫理的問題？

這本秘而不宣的心理學論文由事件的主角之一來指導，甚至由撰寫者也參與其中，這樣有沒有學術倫理的問題？（圖取自台灣碩博士論文知識加值系統）

如果細查科技部或是教育部的學術倫理規定，就會發現都是處理論文造假、抄襲等問題，因此這樣狹隘的學術倫理當然也是個問題。不過，學術倫理這件事並不是只要條文具體規定就好，學術工作者在其學術工作上享有自由，但必須要自制。否則將會有太多無法在條文上體現的爭議產生，但在實際作為上，的確又有許多爭議事件都無法具體規範，例如，學術期刊的主編將投稿論文送給非該科專業的審稿人審查，或是科技部的研究計畫審查委員對於被審查人雖屬同一學門，但對該領域也不熟悉的狀況，這樣的情況到底有沒有辦法規範？

就這本輔大的博士論文來看，學術著作乃是以客觀的學術方法針對議題作探究，然而，當撰寫人或是指導教授本身就是事件相關當事人時，客觀性就是一個很大的問號。

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