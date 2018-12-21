農業二三事》智慧農業是一條不可逃避的道路

比較台、日兩國的農業先進性，差別不僅僅在於個別技術層面，而是政府大談的「技術海外整廠輸出」落實能力！就與世界接軌層面來看，台灣同樣也有引進「荷蘭式」設施栽培，但我們是否有能力使其「在地化」並轉化成「自主技術」後，向海外整廠輸出？這一點是台灣目前發展智慧農業特別要的關注重點，也是未來台灣農業轉型成功與否的重要關鍵。

焦鈞

筆者日前走訪日本參訪位於琦玉縣的草莓農場「Hiro Farm,中村商事株式會社」，其成功經營理念在於「從滿足市場端開始」，到「系統性整合各項生產數據」，最後回歸到日本的嚴謹民族性的管理風格，不僅造就了高產量，更創造了高品質，並整廠海外輸出到泰國。其成功要素貫穿其中的就是「智慧農業, Smart Farming」這四個字；而智慧農業勢必要成為台灣農業轉型必經之路，只有更早沒有更晚，否則台灣農業競爭優勢將被遠遠拋棄在後。

位於琦玉縣的草莓農場「Hiro Farm,中村商事株式會社」。（作者提供）

中村商事株式會社是日本首屈一指的「溫室草莓栽培模式農場」，其公司簡介中很明白地寫著，他們是從專業草莓品種改良、栽培模式的建立、合理化設施投資、草莓生長模式監控、產期調節、整場輸出國際行銷等的專業團隊。有趣的是，上述的每一個拆開分項，對台灣農業研究單位而言都是臥虎藏龍，甚至高手在民間，但我們似乎缺乏「系統整合」，乃至於對智慧農業的認知還停留在「氣候針測、空拍機、大數據」的單點式思考。

比較台、日兩國的農業先進性，差別不僅僅在於個別技術層面，而是政府大談的「技術海外整廠輸出」落實能力！就與世界接軌層面來看，台灣同樣也有引進「荷蘭式」設施栽培，但我們是否有能力使其「在地化」並轉化成「自主技術」後，向海外整廠輸出？這一點是台灣目前發展智慧農業特別要的關注重點，也是未來台灣農業轉型成功與否的重要關鍵。

中村商事株式會社是日本首屈一指的「溫室草莓栽培模式農場」。（作者提供）

從日本目前的發展趨勢來看，「有效的成功推廣」必須整合國內自身技術，並調整其「生產環境參數」符合於在地條件。因此，我們從日本經驗得出，發展智慧農業的初始一定是「推廣種於獲利」。筆者同樣在這次考察行程中，看到日本各領域頂尖企業，投入荷蘭式設施番茄栽培的教育推廣，成立了「Tomato Park」，定期舉辦農效學生的研習活動，並成立示範農場希望番茄農民能夠改變其現有生產模式；更重要的是，一樣以「滿足消費者導向」為育種出發，並精準地調控六大外部環境參數，使其生長達到「科學化程度的標準化」。

日本各領域頂尖企業，投入荷蘭式設施番茄栽培的教育推廣，成立了「Tomato Park」。（作者提供）

「Tomato Park」。（作者提供）

回到智慧草莓農場，一個可以獲利的智慧農業經營模式，已經在中村商事的Hiro Farm草莓園當中看到了契機。

根據園主中村先生表示，在聖誕節檔期的草莓，早在一個月前就已經預定銷售一空；同一時間，海外整廠技術輸出的泰國廠，也達到同樣的獲利模式。這或許會讓很多喜歡吃草莓的台灣消費者感到羨慕，因為經由智慧農業的導入，拉長生長週期與調控採收，使得日本幾乎全年度都可以吃到新鮮的國產草莓。

智慧草莓農場是一個可以獲利的智慧農業經營模式。（作者提供）

對中村商事公司而言，台灣也是他們打算海外技術輸出的國家之一，也確實有找到南投的埔里，是一塊適合將日本這套技術整廠輸出的合宜地點；根據社長中村先生表示，選擇埔里除了絕佳的氣候因素之外，周邊鄰近日月潭風景區，有莫大的潛在觀光消費市場，也是他們認定的一個重要考量因素。從這一點來看，「生產區必須向消費地靠攏」縮短食物里程，讓消費者可以吃到最新鮮的農產品，也看出日本人經營農業的獨到之處。

經由智慧農業的導入，拉長生長週期與調控採收，使得日本幾乎全年度都可以吃到新鮮的國產草莓。（作者提供）

最後來看，台灣當前對智慧農業的發展，不能說不用心；但如何鼓勵更多民間資源的投入，特別是把各個頂尖領域的技術、人才與資金，有系統性地整合到智慧農業的品種研發、生產管理、與通路銷售，看起來農政單位給更加把勁，除了在政策戰略高度的擬定上，必須更放寬法令限制，提供一個對智慧農業發展友善的外部環境之外，更需資源應該放在鼓勵民間、協助青農的角度，設定好「以智慧農業為手段創造農業更大附加價值」為終極目標，相信台灣智慧農業的發展終有一天可以趕上日本、荷蘭、以色列這些國家的腳步。

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