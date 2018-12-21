自由開講》換名詞只是在迴避問題跟呼弄選民

◎陳子瑜

台北市長柯文哲在甫落幕的雙城論壇上，表示「兩岸一家親與九二共識在台灣都已被標籤化，大家需要再想一個雙方可以接受的新名詞」，引發政壇熱議。然而相較於新名詞會是什麼文字，更值得討論的，莫過於真的有所謂標籤化的狀況，以及換了個新名詞，問題就會解決嗎？

首先，標籤化在台灣社會脈絡中，代表著是對於事件的原因，給予一個簡單、明瞭，甚至是刻板印象的解釋。例如有喜歡玩戰爭遊戲的男性犯下隨機殺人案，就會得到「喜歡玩戰爭遊戲會隨機殺人」的粗糙結論，這就是標籤化。

台北市長柯文哲表示：「兩岸一家親與九二共識在台灣都已被標籤化，大家需要再想一個雙方可以接受的新名詞」。（資料照）

然而，兩岸一家親與九二共識，都是中國政府為了推動統一台灣，在官方立場上所採納與接受的正式詞彙。例如兩岸一家親，早在2014年國民黨榮譽主席連戰拜訪中國國家主席習近平時，就已公開提出，並且是以「兩岸一家親、共圓中國夢」的完整版本呈現；又如九二共識，其所蘊含的概念則是一中原則，即「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，臺灣是中國領土不可分割的一部分」；但國民黨主席吳敦義日前又已公開表示「一中各表不能在中國公開講」，顯然在使用這兩個詞彙時，所代表的脈絡是清晰而確定的，沒有標籤化的問題。

另一個問題是，換了新名詞，問題就可以解決嗎？答案當然是否定的。從符號學的角度來看，名詞有其背後所指涉的意義，就像桌子之所以為桌子，代表著指涉的物體，符合了構成桌子的條件。當前無論是兩岸一家親或九二共識，會在台灣引發爭議，都是因為背後代表的意義是接受或不否認中國所設定的「統一」概念。換句話說，「統一」是真正要解決的問題，除非新的名詞有明確否定或排斥了「統一」的概念，否則就依然是相同的結構問題，換再多的新名詞，都只是徒勞。

說來有趣，這種「新瓶裝舊酒」的爭論，一百多年前的法國知名作家兼新聞記者，阿爾丰斯・卡爾（Alphonse Karr），就已提筆嘲諷之：「在法國，我們從未能改變事情，只要改名就好」、「如果這個同義詞沒有用，國王的公文夾裡還有二十個方案⋯⋯我們可以用同義詞來治理法國」；此外，西方政治哲學宗師柏拉圖（Platon），更是在兩千兩百年前就在《共和國》中，寫下至今仍適用的警句：「城市的墮落從言詞的詐騙開始」。

（高雄快樂電台主持人）

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