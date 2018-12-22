一路向南》我的南向創業日誌：菲律賓篇

七年前，憑著一張機票與一個地址勇闖菲律賓，歷經手搖杯茶飲、網站經營、電子商務、物流倉管到經營教育機構。是什麼樣的契機從受僱到自己創業當老闆？

王修駿／愛思教育創辦人、菲律賓台灣工商總會秘書長

細數護照上的菲律賓海關出入境章，來菲律賓的時間不知不覺已過七年，七年當中隨著經驗累積及時空變化，其他人的問題也從「當初為何來菲律賓」慢慢的變成「為何你選擇留在菲律賓？」

過去許多台商先進時常告誡我們，如果在這裡待超過十年，大概也回不去了。換句話說，十年是一個象徵意義，代表台商的奮鬥有機會在菲律賓得到一席之地。而我則在七年的時間內，歷經手搖杯茶飲、網站經營、電子商務、物流倉管到現在經營自己建立的教育機構。不論是工作或是創業，海外工作的好處之一就是天高皇帝遠，因為老闆或股東並不比你了解當地情況，有很多機會能夠驗證自己的想法和決策，當然也要自己負擔完全的成敗。

七年的時間，疑問從「當初為何來菲律賓」變成「為何選擇留在菲律賓？」。（AFP）

七年前，憑著一張機票與一個地址勇闖菲律賓，廉航的班機在半夜抵達馬尼拉，等著我的是兩位高中沒畢業的菲律賓員工及一間還沒就定位的飲料店。還好有大學時期的舞蹈老師的細心調教，即使語言不通，還有肢體語言輔助表達，也好在珍珠奶茶在當時的菲律賓不像現在這麼流行，讓我有發揮的空間。當時的工作除了訓練直營店的店長及店員外，同時也負責總部庫存管理、行銷活動規劃、粉絲團的經營。而老闆發現我是念機械的，因此封膜機維修也成了我的工作範圍。這段期間也遭遇過電器爆炸、整隻手被主機板電到麻痺掉、半夜騎外送機車幫加盟店修機器...等等突發狀況，也幸運的安然度過，很快的，第兩年內直營和加盟店數就大幅成長到十七個營業據點。看似一帆風順，但並非事事都順利，菲律賓人的天真無邪、浪漫隨性，什麼都沒關係、無所謂的態度，常常讓人血壓飆升，才是業務推展上的重大挑戰。

過了三年，台灣開始注意到東南亞市場，也注意到菲律賓這個國家的（語言）優勢。有了飲料店半創業的經驗，加上當時希望能繼續留在菲律賓工作。因此我找上了從學生時期一直很支持我們創業活動的一位網路平台公司的老闆，與她討論在菲律賓建立辦公室，設立內容製作工廠，經營當地的資訊平台的業務。上一份工作因為是菲律賓公司，還有人能協助處理雜事，新的工作卻必須從零開始。

當時菲律賓沒有任何租屋媒合平台，只有一個類似拍賣平台的網站 OLX.COM，舉凡買車、買房到買隻筆，都能在站上解決，除此之外，就只能從Google Map上鎖定符合預算的區域，再到附近的社區大樓，掃街找出租廣告。員工的部分則是到求職網站JobStreet.com 張貼職缺資訊，應聘員工。（等等，老闆～我是念機械的啊！） 前後大約一個月的時間，總算辦公室、宿舍、人員都到位，才開始投入網站的經營以及內容的生產。不過，遺憾的是因為網站經營成效不彰，而且當地對於平台的廣告概念並不成熟，加上總公司的策略調整。菲律賓的部門決定要裁撤轉為外包模式。因此，我失業了，但危機就是轉機，這次失業也成為我創業的契機！

塞車是馬尼拉是中心的日常。（EPA）

正因為網站業務轉成外包模式，於是我向老闆提案將業務承包下來。但在預算驟減的情況下，只好搬到中國城租用教會宿舍當成辦公室，並以擔任舍監的條件做為交換，以降低日常開銷。除了原本前公司外包給我的內容編輯業務，只能想辦法提高員工生產力、物盡其用（壓榨？），因此我在台灣的518註冊了外包帳號，開發英語文字需求和文章潤飾的案子。

只是這樣下去不是辦法，畢竟我不是英語本科也沒有教育背景 （老闆～我念機械的啊...），短期間即便有成本優勢，但長期下來一定會出問題。直到透過商會的活動，認識了現在的夥伴，而他也很勇敢的辭掉當時學校教書的工作，來到教會的小宿舍一起打拼。初期我們懷抱推廣中文的偉大抱負，決定開中文補習班，並鎖定中國城的華僑二代及客服中心的轉職需求來推廣中文。當時兩人的盤算是，兩個台灣人在菲律賓教中文，應該就像在東區英語補習班看到老外教師一樣，無往不利吧！？殊不知，華僑二代學中文只是為了應付學校考試，除此之外對中文並沒有需求。而客服的工作雖然有語言加給可以讓薪資翻倍，但是以一般菲律賓人的薪資水平很難付起學費，加上下班通勤時間考量，幾乎沒有人願意下班進修。於是我們只好繼續靠英語線上課程和外包專案，設法降低營運開支，想辦法撐下去。

幾乎在就要彈盡援絕之際，我們決定豁出去，放棄推廣中文的理想和抱負，搬到市中心放手一搏。

幸運的是，這幾年馬尼拉博弈產業快速成長，許多公司從原本個位數的台灣人和中國人員工，到現在幾乎每間公司都會有一兩百位華籍僱員，這群新移工有著對於語言學習的需求，同時也為了打發無聊的下班時間，意外開啟了我們的商機，也讓我們從家教派遣慢慢成長，而有能力轉型接手語言中心營運。同時，接手語言中心這個決定，也是我目前人生中所做出最貴、時間最短的決定。

或許是命運使然，猶記得剛搬到市中心，跑客戶的時候常會經過這間語言中心，當時心裡就想著，他們怎麼有辦法找到這麼好的地點？營運成本一定很高？對方家底應該很厚？然而，不到兩年的時間，就這樣因緣際會，我們居然成為這間語言中心的主人！並且持續經營了一年多的時間，除了英語教學的業務外，隨著中菲關係的改善，我們得到與台灣的佛光大學合作的機會，重新回到推廣中文的業務，並且開發提供其他創新的教育服務的計劃，拓展菲律賓當地市場。

人生能有多少個七年？

說到七年，人們經常討論的是感情關係中的「七年之癢」，也就是感情到了第七年通常是一個瓶頸，情侶們往往因了解而分開。但對我而言，繼續留在菲律賓的原因，除了官方制式回答：菲律賓這三年經濟成長率超過 6%、房地產這兩三年翻了一倍、杜特蒂政府投資基礎建設8 兆菲幣、菲律賓人均所得目標將在2022年成長到8,000 美元...。私下的我會回答各位：

現在做的每一個決定，影響的不單單只有自己，還包括支持你的客戶、相信你的員工和夥伴，為了不讓他們失望，只能繼續努力。

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