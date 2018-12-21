薇拉夫人的國際關係料理藝術》美國撤軍敘利亞是最佳的戰略選擇

美國撤軍敘利亞不是新鮮事，敘利亞政府必須摧毀伊斯蘭國才能解決分離主義內戰問題，敘利亞政府軍無法獨自同時進行兩場戰爭，俄羅斯提供協助，對敘利亞政府軍而言，俄羅斯是盟友。美國扶持反敘利亞政府軍，反而對IS有利，這是兩害取其輕的問題。

黃惠華

以俄羅斯為榜樣，美國也宣布從敘利亞撤軍，去（2017）年12月11日俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）出訪敘利亞、土耳其與埃及，同時宣布戰勝伊斯蘭國（ISIS），撤軍敘利亞。今（2018）年12月19日，美國總統川普表示「美國軍隊被派往敘利亞，以打擊IS，到目前為止，恐怖分子已經完全失敗，因此美國特遣部隊可能很快就會離開中東國家」。美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示「美國在中東的聯盟將繼續存在，以對抗當地的威脅。美國及其盟國準備在各個層面再次採取行動，以便在必要時保護美國的利益。」

美軍從敘利亞完全撤出將需要60至100天，美國盟國，主要是法國，也會隨之減少在敘利亞的軍事存在。美國在敘利亞的盟友敘利亞民主力量（SDF）控制地區，擁有13個軍事基地、機場及防空系統，美軍人數超過兩千人。

實際上，美軍在敘利亞並不安全，在敘利亞軍事行動面臨越來越多的困難，例如，敘利亞南部Al-Tanf地區的美軍基地隨時被伊朗或親伊朗民兵部隊攻擊的危機。川普不顧美國政治菁英反對宣布敘利亞撤軍，外界多數認為不符合美國國家利益，反而鞏固俄羅斯地位，敘利亞IS失敗並不表明世界上所有恐怖主義消失等爭議。

美國在敘利亞的盟友敘利亞民主力量（SDF）控制地區，擁有13個軍事基地、機場及防空系統，美軍人數超過兩千人。（AFP）

美國撤軍敘利亞不是新鮮事，是一直籌畫之中的事，川普選前曾對中東及敘利亞問題表示：「敘利亞面臨兩場戰爭，一對抗伊斯蘭組織，二是分離主義內戰。」俄羅斯在敘利亞打擊伊斯蘭國組織，敘利亞反抗軍敘利亞境內打擊伊斯蘭國恐怖主義組織，美國也在敘利亞對抗伊斯蘭組織。敘利亞政府必須摧毀伊斯蘭國才能解決分離主義內戰問題，無法獨自同時進行兩場戰爭，俄羅斯提供協助，對敘利亞政府軍而言，俄羅斯是盟友。美國扶持反敘利亞政府軍，反而對IS有利，這是兩害取其輕的問題，並同時提出以下具體做法：

1. 不推翻敘利亞總統阿塞德（Bashar Hafez al-Assad）為目標。 2. 在中東與俄羅斯建立夥伴關係，共同打擊敘利亞境內的IS。 3. 與埃及總統賽西（Abdel-Fattah el-Sissi）建立友善關係，不該因為獨裁而被歐巴馬政府所孤立。 4. 對伊朗採取強硬政策，解除歐巴馬與伊朗的核武協議，但又以不推翻伊朗政權作為政策目標。 5. 新中東大戰略主軸：強化區域盟友合作夥伴關係，共同打擊恐怖組織、各國必須自行對維護區域安全貢獻。 6. 川普特別強調「降低成本」主張，美國必須避免直接投入軍事參與中東的衝突與戰爭，未來美軍部分任務分配給其他中東的盟友，共同承擔維護區域安全的義務與責任。

最佳的戰略選擇

選前川普承諾優先打擊伊斯蘭國恐怖主義（ISIS），並表態要與俄國合作。美國尋求與俄國關係正常化，有助於中東戰略需求。川普一直希望撤軍敘利亞，原因是伊朗因素，2018年6月底川普與普欽在赫爾辛基舉行的會議上討論美軍從敘利亞出問題 ，普欽提出解決方案並承諾限制伊朗的影響力。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）提到談交換條件一事表示「如果俄羅斯限制伊朗進入敘利亞地區的話，川普準備從敘利亞西南地區撤出美軍與親美軍部隊」。這項交易看起來像是美國允許俄羅斯控制敘利亞作為回報，讓俄羅斯鞏固中東地位。

對敘利亞政府軍而言，俄羅斯是盟友。美國扶持反敘利亞政府軍，反而對IS有利，這是兩害取其輕的問題。（AP）

美國在敘利亞的國家利益是打擊IS，更希望以談判取代解決敘利亞內部問題，然後離開敘利亞。為了實現此一目標，美國認為有必要與其地緣政治敵人俄羅斯尋求共同合作立場，一方面美國也認清一個事實，目前阿塞德政府打敗反對派勢力成功鞏固自己的權力，並獲得俄羅斯無限期的支持。美國想要為戰爭設立停損點，必須提供俄羅斯想要的東西，就是鞏固阿塞德政權。

過去敘利亞民主力量承擔協助美軍打擊IS責任，敘利亞民主力量同時對其控制下的領土實行自主控制，敘利亞民主力量的存在實際上對阿賽德政府相當不利。美國也不希望看到敘利亞民主力量與阿塞德政權出現內部衝突，這會轉移打擊伊斯蘭國的注意力。美國面臨的挑戰是如何減少阿賽德與庫德族人之間的緊張局勢，另一方面，土耳其對敘利亞民主力量之間衝突不斷，2018年1月土耳其對敘北部阿夫林地區發動軍事行動，將庫德武裝趕出敘土邊境地區，但此次的行動庫爾德民兵部隊並未得到美國支持。12月土國政府自行發動新一波對敘利亞境內幼發拉底河（Euphrates）東岸發起反恐軍事行動，引發美國不滿。

在敘利亞問題上，俄羅斯、伊朗、土耳其聯盟在敘利亞戰爭已扮演重要角色，美國戰略就是避免土耳其脫離美國北約盟友加入敵對陣營，土國落入敵對陣營，引入俄羅斯、伊朗勢力，對美國才是一大地緣政治災難。而之後美國撤軍不再提供資金，讓主導敘利亞局勢俄羅斯負責重建，美國才有機會專注於印太、歐洲及其他區域事務，相當符合川普的「降低成本」的主張，是最佳的戰略選擇。

如何維持戰略優勢？

美國防部長馬提斯（James Mattis）為美軍撤軍敘利亞辭職，馬提斯在辭職信表示，「美國的國力與一個全面的同盟關係密不可分，不尊重盟友、沒有強勁盟友的的支持，美國難以保護自己的利益；中國與俄羅斯顯然企圖以極權模式形塑這個世界、與美國進行對抗，美國必須動用一切資源進行防衛」。顯然馬提斯對於川普決議美國撤軍之後如何維持競爭優勢感到憂心，在沒有美軍的敘利亞如何維持優勢？實際上還有很多辦法，例如：

1.盟友合作：基於「北大西洋條約第5條」的集體自衛權，美國與北約盟友在中東地區的安全合作並不是一項困難的任務。 2.持續對阿塞德政權施壓：2018年4月敘利亞城市杜馬發生疑似毒氣攻擊，美國聯合英國法國對敘利亞軍事設施實施精凖打擊。川普表示，「如果敘利亞再次使用化學武器，美國將再次對其發動攻擊」。未來阿塞德持續用化武，美國也會聯合其他國家持續對敘利亞實施制裁。北韓過去幾年提供化學武器所需的設備給敘利亞政府，藉此換取開發核武與飛彈的資金。制裁敘利亞措施，連帶限制北韓出口大規模殺傷性武器供敘利亞飛彈零組件，這也是可以做到的事。

防止敵對勢力從中獲益是未來的戰略重點

2018年4月伊朗提議建立一個反美聯盟，伊朗最高國家安全委員會聲明中提到，「我們的國家已經列出了對美國國家安全的威脅。我們需要加強合作，抵制美國的侵略….」。想加入新聯盟的國家有估計有敘利亞、俄羅斯、中國、巴基斯坦與阿富汗等國。美國清楚意識到隨著中東新聯盟的到來，影響力可能隨之削弱。如果伊朗提議得到支持，俄羅斯與中國的軍事基地可能會出現在伊朗與敘利亞境內，這將是反對美國在中東影響力的一股重要力量，不可輕忽。

在敘利亞問題上，俄羅斯、伊朗、土耳其聯盟在敘利亞戰爭已扮演重要角色。左起：一朗外長札里夫、俄羅斯外長拉夫羅夫及土耳其外長卡夫索格魯。（AP）

未來美國在敘利亞的新戰略可能會有幾種選擇，俄羅斯在支援敘利亞重建之前，削弱阿塞德與伊朗的影響力。重建敘利亞代價相當高，美國會試圖阻止俄羅斯引入外部特別是西方國家資源協助敘利亞重建。保持一定地緣政治衝突程度，維持美國影響力，特別是針對伊朗。目前美國政府新的戰略措施已開始落實，例如對在敘利亞地區重建的俄羅斯與伊朗公司實施制裁。美國財政部對支持伊朗伊斯蘭革命衛軍（IRGC）20家伊朗銀行與公司採取制裁措施。美國政府將伊朗伊斯蘭革命衛軍列入美國恐怖主義組織名單等。

美國在敘利亞的戰略目標是擊敗恐怖主義，然而打擊恐怖主義也只是美國全球戰略目標之一，美國追求的是在長期競爭之中保持戰略影響力，敘利亞戰場只是遏制俄羅斯眾多戰線上的次要因素，並非主要戰場，不該陷入一個被俄羅斯主導的敘利亞局部衝突之迷思中，美國對付反美聯盟還有很多牌可打。

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