神楽坂週記》工安迷因：「現場貓」的故事

如果不是在對於工安程序有所要求的社會氣氛中，或許「現場貓」這種迷因是難以出現的；雖然也有人認為拿各種工安意外當作笑點的「現場貓」帶有「不謹慎」的意味，不過以這種形式出現的，對各種業界「現場」不遵守安全程序的諷刺，或許跟工地、廠房等地按照法律規定張貼的那些四平八穩的安全標語比起來，更能深入人心也不一定。

神楽坂雯麗

「指差確認」，這種發源於日本鐵路業界的安全動作，對於鐵道迷來說絕對不陌生。在台灣，這個動作也可以在台鐵、高鐵與捷運等軌道運輸業界見到；而除了鐵道運輸業之外，在機電、土木工程等高風險工作現場，這種要求工作人員必須同時用上眼、耳、口等感官的安全確認動作，也廣泛被使用。

但是這種應該是高度專業，說來可能不那麼有趣，甚至有點枯燥—畢竟人命關天—的工安程序，又是怎麼變成一個流行於日本網路圈的迷因「現場貓」呢？

2016年，一個推特用戶くまみね（@kumamine）發了一則推文，推文附圖是一隻拿著電話聽筒，問著「為什麼半夜還醒著呢？」的，略帶嘲諷表情的貓。

一個推特用戶發了一則推文，推文附圖是一隻拿著電話聽筒，問著「為什麼半夜還醒著呢？」 （https://twitter.com/kumamine/status/768845690814406656）

くまみね此後也陸續貼了一些「打電話的貓」的圖，自然而然，這隻貓也有了名字—當然就叫做「電話貓」，也就是後來「現場貓」的原型。

https://twitter.com/observer_chan/status/1052794539511959552

不久，在日本的貼圖留言區雙葉站（ふたば☆ちゃんねる）開始出現了各種電話貓的改圖衍生版本，例如拿著檢驗報告碎念病患為何拖延症狀多時才來就醫的醫生、質問學員為何無故缺席的健身教練、或者頭冒青筋責難收貨人為何在自己指定的時間不在家的黑貓宅配員⋯⋯等等。

（https://twitter.com/TenGummyyyyyyyy/status/985103750975991811）

（https://twitter.com/yamada_azumi/status/1065235150194135041）

https://twitter.com/mdkgames22/status/1030048531606695936

然而，2017年在日本發生的一件嚴重工安死亡事故，正式催生了「現場貓」。

一名站在以堆高機舉起的37枚棧板上，進行高空作業更換廠房照明器具的男性，不慎跌落地面死亡。像這樣的嚴重意外，日本媒體通常會以插畫示意圖說明方式代替悽慘的現場照片，但即使只是畫出來的圖，還是令人看了毛骨悚然。

在對這件意外新聞的討論中，有人從免費素材網站上，找出了一個「憤怒」的人形物件，將它的身體部分，與日本中央勞動災害防止協會的指差確認宣導吉祥物「ヨシだ君」的安全頭盔、手勢與口號，還有「電話貓」的臉結合，創造出了「現場貓」。

因為「現場貓」那（與人命、工安議題相較之下）顯得有點廉價、嘲諷的特徵，而且稍加修改就能隨意運用在各種議題情境下的擴充性，它很快地在日本推特使用者與網路鄉民之間擴散開來。

「現場貓」有點廉價、嘲諷的特徵，而且稍加修改就能隨意運用在各種議題情境下的擴充性，它很快地在日本推特使用者與網路鄉民之間擴散開來。（https://twitter.com/buranya_punch/status/1051960580158832640）

隨著「現場貓」的衍生改圖不斷出現，與它那（日本人以外可能不太容易理解的）高人氣，現場貓甚至還被製作成咖啡拉花、上架了LINE貼圖、實體化成鑰匙圈、「工安標語」轉蛋，甚至還在被簡單修改之後登上日本新聞節目的解說手板⋯⋯等等。

現場貓被製作成咖啡拉花。（https://twitter.com/george_10g/status/1031173426705182722）

如果不是在對於工安程序有所要求的社會氣氛中，或許這種迷因是難以出現的；雖然也有人認為拿各種工安意外當作笑點的「現場貓」帶有「不謹慎」的意味，不過以這種形式出現的，對各種業界「現場」不遵守安全程序的諷刺，或許跟工地、廠房等地按照法律規定張貼的那些四平八穩的安全標語比起來，更能深入人心也不一定。

最後，2018年年底日本網路上最新、最受歡迎的「現場貓」，當然是在密閉空間中給大量報廢噴罐氣瓶打洞放氣，然後急不可待地去開熱水器洗手的版本；這當然是諷刺札幌某間不動產仲介公司員工因為同樣原因引起氣爆，將公司與周遭建物整個炸平的嚴重事故。

https://twitter.com/bas_ponkotsu/status/1074516370220564483

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/