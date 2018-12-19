一級嘴砲》豬瘟簡訊high翻天，基層現況有誰憐？

防疫如同作戰，防疫可沒有偷工減料的空間，具有實際決策權的官僚必須扛起責任，別讓畜牧業者和基層防疫人員每天燒香拜佛，每天擔心受怕。

一級嘴砲技術士

就在上個禮拜，農委會利用防災簡訊系統發佈了非洲豬瘟的警報，因為這件事情，民意代表在立法院吵得很開心，一般民眾也討論得很高興。但是，身為當事人的畜牧業反應冷淡，許多防疫相關人員也不予置評，這些人最近都在週末勤走各大廟宇，上香祈福，祈禱在法規和救災調度辦法出爐之前，千萬不要在本土發現非洲豬瘟的確診案例。說白了，國家級警報是發佈了，但接下來就沒有了。

非洲豬瘟（ASF）的傳染途徑有三種：

一，從野豬到家豬

ASF病毒源自於戶外的野豬，病毒株可以藉由口鼻接觸、吸血型寄生動物（蜱蟎類）來傳播，經由交叉感染，病毒會留存在蟲體內，以致於ASF病毒很難徹底清除。ASF並不會在野豬身上發病，但對家豬就有莫大的殺傷力。

二，家豬到家豬

家豬被ASF帶原的蜱蟎叮咬後染病，其他的蜱蟎叮咬病豬後也帶原ASF，病毒就以蜱蟎為載體，擴散到其他豬隻身上。這個環節可藉由畜牧場的生物安全控管來圍堵疫情。

三，從食物到家豬

ASF的病毒株耐酸也耐鹼，會殘留在豬隻體內很長的時間，就算做成了香腸、火腿等加工品，病毒株還能存活6個月，在冷凍肉品上可以存活3年，且對消毒藥劑有一定的抗性。目前最有效的辦法就是高溫烹煮，根據防檢單位的資料，在90度以上的環境烹煮一個小時可以殺死ASF病毒。

在防疫工作上也分為三大類：

一，境外：禁止豬肉的生肉、加工品、食品等高風險的帶原物品進口，不讓ASF病毒有落地的機會。

二，境內：阻斷ASF病毒的傳染途徑，禁止使用廚餘餵養豬隻。

三，場內：畜牧場藉由加強清潔作業、加強進出畜牧場的人、車、物等加強管控。 以台灣的現況，上述的防疫僅有第三項能做得徹底，而且還必須是設備齊全的大型畜牧場才行。

利用防災系統發佈警報，只有外行人看得高興，內行人根本不買帳，原因就是業者和基層防疫人員都知道漏洞百出，但具有決策權的官僚根本不願意扛責任，讓防疫工作只剩下出一張嘴的媒體公關。

在境外防疫方面，雖然新聞每天都有旅客攜帶肉品闖關而被查獲，但這也只限於國際機場。2018年8月非洲豬瘟在中國大爆發，9月起台灣便開始加強檢疫，把所有能調度的米格魯和檢疫官全部押在桃園、松山和小港這三個國際機場。直到12月初，大家才發現嘉義水上、台中清泉崗和花東這種國內線的機場，還有金門、澎湖、嘉義之間水上航線的檢疫沒有跟上。

在境內防疫方面，台灣目前有近9成是黃豆玉米等混合配方飼料的飼料養豬，僅有1成是利用廚餘養豬。依照中國的案例，廚餘養豬就是ASF疫情的突破口，台灣的養豬業者早在今年8月便要求行政院儘速處理廚餘的問題，結果農委會推給環保署，環保署又把球踢回去給農委會，僵持不下之後，行政院一紙公文發給地方政府，要各地方政府「自己處理」。

台灣的養豬業者早在今年8月便要求行政院儘速處理廚餘的問題，結果農委會推給環保署，環保署又把球踢回去給農委會，僵持不下之後，行政院一紙公文發給地方政府，要各地方政府「自己處理」。（本報資料照）

正當畜牧業者質疑廚餘養豬的危險性時，農委會下令廚餘養豬戶必須有加熱設備，然而設備是有了，但誰要來確保廚餘餵豬之前都能以90度煮上一個小時？話又說回來，一般民眾知道這些廚餘養豬的加熱設備只是「燒柴的大鐵鍋」嗎？大家都知道中國的ASF大爆發是因為廚餘餵食豬隻的結果，問題就在眼前，卻沒有人要面對。正是這種態度，莫怪農委會砸了大錢買新聞露出，結果畜牧業者根本不領情。

我們就來演練一下，萬一，萬一非洲豬瘟在台灣發現確診案例，接下來要怎麼辦？

方圓幾公里內要人車控管？方圓幾公里內要全場撲殺？誰要去殺？豬要怎麼殺？豬屍要如何清運？殘體要怎麼處理？要送去哪裡焚化？機具要怎麼調度？人員要從哪裡徵調？什麼單位要來消毒？這些事情都是預先就規劃好，絕對不能像19年前的口蹄疫，又是叫軍方進場拿著鐵鎚去敲碎豬的頭骨，結果造成許多第一線人員的心理創傷。

要圍堵非洲豬瘟必須付出很大的代價和決心，眼前也有很多事情有待協調和處理，不是發發簡訊、買些廣告就會有用。防疫如同作戰，防疫可沒有偷工減料的空間，具有實際決策權的官僚必須扛起責任，別讓畜牧業者和基層防疫人員每天燒香拜佛，每天擔心受怕。

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