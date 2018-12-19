故事》「矛盾知青、搬家先生、傅大砲」 ──哪個才是真正的傅斯年？

在學術領域內，傅斯年前後曾擔任北京大學（後簡稱北大）代理校長、臺大校長，同時身兼中研院院士和史語所創所所長的頂尖學者。政治場域中，他曾是國民參政會的參政員之一，處理過中國國民黨與共產黨的糾紛，還不畏權貴、為民發聲，讓兩位貪汙的行政院長先後去職。從現在看來，是不折不扣的政壇巨砲。

傅斯年生於1896年3月26日，祖籍中國江西永豐，不僅是歷史學家、學術領導人，也是五四運動學生領袖之一。曾任北京大學代理校長、台灣大學校長。（圖片來自網路／評論編輯：羅啟文）

◎採訪編輯｜林承勳

◎美術編輯｜張語辰

希望你能認識的傅斯年

「若有學生流血，我要與你拼命」、「一天有 21 個小時，其中 3 小時是用來沈思的」這是臺灣大學第 4 任校長傅斯年廣為人知的幾句名言。但傅斯年除了作為臺大校長之外，還有許多不同的身份，其中一個重要身份，就是中央研究院歷史語言研究所（後簡稱中研院史語所）的創所所長。

2018 年 10 月，中研院史語所將迎接創所 90 周年。傅斯年紀念室，正展出傅斯年一生的相片、手稿，包含：和好友徐志摩、胡適往來的書信，與蔣介石、毛澤東的合照等等。攝影│張語辰。

在學術領域內，傅斯年前後曾擔任北京大學（後簡稱北大）代理校長、臺大校長，同時身兼中研院院士和史語所創所所長的頂尖學者。政治場域中，他曾是國民參政會的參政員之一，處理過中國國民黨與共產黨的糾紛，還不畏權貴、為民發聲，讓兩位貪汙的行政院長先後去職。從現在看來，是不折不扣的政壇巨砲。

究竟，傅斯年是如何發揮其學界與政界的影響力？讓我們從他的年輕時代說起。

曾經是「一團矛盾」的知青

中學時期學習出色的傅斯年，捨棄外人眼中邁向成功的科學、法科，選擇進入北京大學預科，並以人文學科第一名的傑出表現畢業。根據《傅斯年：中國近代歷史與政治中的個體生命》一書描述，當時挾著「孔子以後第一人」、「黃河沿岸第一才子」等盛名進入北大的傅斯年，具有深厚傳統素養，被師友寄予將傳統學術發揚光大的厚望。

令人意外的是，傅斯年入學後投身新文化運動，不遺餘力地抨擊傳統文化，立場轉變之劇烈，使他曾經被懷疑是保守派的奸細。傅斯年與羅家倫、顧頡剛等一群北大學生共同創立新潮社，並發行《新潮》月刊，面對任何有關中國「傳統」的事物，皆給予負面、激進的批評。他們反對陳舊的思想，提倡西方的價值觀與學說，甚至認為越是接近西方知識的人，才越能接近真理。

新潮發刊旨趣書─《新潮》第一卷第一號 （1919.01.01）。資料來源│中央研究院歷史語言研究所藏品。



雖然傅斯年曾經主張中國應該全盤西化，但值得注意的是，傅斯年在撰寫《新潮》月刊的〈發刊旨趣書〉時，使用的卻是自己發誓要消滅的傳統文體──文言文。中研院史語所前所長王汎森認為，當時中國無力抵抗西方勢力入侵，民族信心喪失殆盡，傅斯年一代的知識份子陷入複雜的內心衝突。

在當時，最為熟悉的傳統價值卻是不合時宜、無以防範外侮，醜陋入侵的西方知識卻看似進步、有力。若想試圖力挽祖國崩壞的頹勢，知識青年幾乎只能捨棄前者，盡力追求後者。

但在西元 1929 年，傅斯年與胡適的對話中提到：「我們思想新信仰新文化；我們在思想方面是完全西洋化了；但在安身立命之處，我們仍舊是傳統的中國人。」由此可以發現，在激進的表面行為之下，傅斯年內心還是難以捨棄對耳濡目染的「傳統」的傾慕。

《傅斯年：中國近代歷史與政治中的個體生命》書中詮釋：在風雨飄搖的大時代之下，當時的傅斯年清楚地知道中國不應該有甚麼，卻對中國未來應該是甚麼樣子尚且感到模糊不清。因此，傅斯年思想的分裂，就像是新瓶子裝舊酒一般，整個人一團矛盾。

動手動腳找東西──用科學精神創建史語所

1920 年起，傅斯年遠赴英、德學習西方知識，歷經七年的時間卻沒有拿到任何一個學位，此舉令他在北大時的教師胡適感到失望，胡適甚至留下這句評語：「孟真（傅斯年字孟真）頗頹放、遠不如頡剛之勤」。但傅斯年在歐洲廣泛接觸實證主義、比較語言學、歷史語言學、物理學、以及統計學等，近十五項科學，帶給他相當大的啟發。

1925-1926 年在柏林讀書時，傅斯年對統計學、或然率特別有興趣，這是當時的數學筆記。圖片來源│中央研究院歷史語言研究所藏品。





1926 年學成回國後，傅斯年在中研院成立歷史語言研究所。中研院是蔡元培於北伐成功之後建立，原本的計畫清單中沒有史語所。但傅斯年成功說服蔡元培，並帶入西方的科學精神，把史學提高到「原則性」的高度，而非僅是「中國」的史學。

傅斯年主張用自然科學來研究歷史的精神，強調透過「田野調查」取得非文字的原始史料之重要性。他在〈歷史語言研究所工作之旨趣〉中提到：

凡能直接研究材料，就會進步；反之，都研究前人創作的文字史料，只會退步。

傅斯年對於傳統文人如司馬遷等閉關獨自奮鬥，從前代史料中再造出新史料的為學方式非常不以為然。甚至聲稱：「文人一旦做到手，『人』可就掉了」，除此之外還同意六經、三史應該燒掉，《爾雅》、《說文》拿去糊窗戶的說法。

在〈歷史語言研究所工作之旨趣〉中，傅斯年強調：「我們不是讀書的人，我們只是上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西！」他一再提到擴張研究材料對研究的重要性，並秉持著一分證據說一分話，不憑空聯想的精神。在傅斯年的帶領下，史語所獲得了豐碩的研究成果，史學也逐漸成為一門專業。

1928 年 8 月，歷史語言研究所在安陽殷墟進行考古調查，證實商朝的存在，讓中國的信史往前推進三百年。出土的青銅器，令原本主張商朝是石器時代的胡適改變立場：「現在我的思想變了，我不疑古了，要信古了！」 資料來源│中央研究院歷史語言研究所藏品。

傅斯年不僅在研究方法上有其堅持，管理史語所也很嚴謹。他當時有個綽號叫「胖貓」，在胖貓的嚴厲監督之下，除了元老級研究員，其他的「老鼠們」都會遵循著傅式研究方法辛勤工作。

胖貓之外，傅斯年還有「學霸」的稱呼。身為學霸，除了擁有重量級的知識，還有廣大的人脈，這幫助中研院在幾度面臨經費斷炊的危機中，屢屢化險為夷。不論在學術或是管理方面，這位學霸級的胖貓對史語所有著不可抹滅的巨大貢獻。

史語所在廣州成立，後遷北京、南京。因為中日戰爭爆發，再由南京遷往長沙，接著取道越南、跋涉到雲南昆明。最後落腳於連空軍都不易找到的深山村落─四川省南溪縣李莊。傅斯年一路用簡陋工具搬運史語所龐大的研究資料，使他獲得「搬家先生」的綽號。 資料來源│中央研究院歷史語言研究所藏品。

「搬家先生」也是「傅大砲」

傅斯年歸國後，被廣州國民政府的反帝國主義、提倡社會主義、主張民主改革等理念吸引，但隨後就對蔣介石帶領的南京政府感到失望──用人唯親、專制獨裁的行為，跟原本的理念背道而馳。但傅斯年認為，其他派系沒有能力領導中國，國民黨成為兩害相權取其輕之下不得已的選擇。

至於共產黨從來就沒列入考量，因為傅斯年曾經差點命喪於共產黨發起的血腥暴動。傅斯年曾說：「你們共產黨人要殺我很容易，要我瞧得起你，則萬萬做不到。」可以見得傅斯年對共產黨的負面印象。

在傅斯年擔任國民參政會參政員的期間，極力批判政府的風格，使他被冠上「傅大砲」的別稱。在傅斯年的抨擊之下，兩位出身財閥的行政院長─孔祥熙與宋子文先後下台。

傅斯年參政會臨時動議案草稿 （1938）。傅斯年不滿孔祥熙貪汙腐化，於國民參政會臨時動議，提請最高領袖、國防最高委員會，應注意政致清明。當時被「傅大砲」轟下台的孔祥熙，一口氣辭去擔任十多年的中央銀行總裁、財政部長、行政院長三個職位。 圖片來源│中央研究院歷史語言研究所藏品。

將貪汙的行政院長扯下台，傅斯年得到巨大的聲譽與眾多國人的讚賞，認為傅斯年「為四億五千萬人請命」、或是以明代清官海端相提並論等，是大眾對傅大砲給予的好評。

但彈劾過程極不容易，時間之長，傅斯年曾自述：「鬧老孔鬧了八年，不大生效，這次總算被我擊中了……」。有段時間，為了避免孔祥熙貪汙的證據被孔的黨羽竊取，傅斯年還將它們裝在皮箱裡，白天帶著走、晚上當枕頭躺，日夜不敢分離。

更多人生故事，藏於傅斯年紀念室

徐志摩致傅斯年函 （1931.07.09） ，其中用詞詼諧，例如：「供給你一個出氣的機會，好不？」、「祝你胖福無疆」。 圖片來源│中央研究院歷史語言研究所藏品。

除了前述的胡適，我們所熟知的徐志摩、陳獨秀、蔣介石、毛澤東，都是傅斯年人生旅程中的重要旅客，這些要角彼此往來，影響著當時學界與政界的發展方向。

雖然傅斯年在臺大的貢獻是較為人熟知的，但他在國民政府遷臺前，對中國學界、政界帶來的影響，值得現代人回首思考、鑑古知今。傅斯年不畏皇親國戚、打擊貪官；從無到有、建立中研院史語所，在滇、蜀甚至篳路藍縷。刻苦難關中依然不忘研究，終於將史語所帶向世界，成為東方史學的重要據點。

在中研院史語所成立 90 周年，邀請你找時間到傅斯年紀念室，認識他身為臺大校長以外的諸多面向：「胖貓」經營史語所、「搬家先生」遠走中國西南、「傅大砲」砲轟貪汙的行政院長，這背後都是許多豐富、複雜、甚至是不為人知的激進故事。

本文經授權轉載自故事 「矛盾知青、搬家先生、傅大砲」 ──哪個才是真正的傅斯年？

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