法操》【豬瘟疫情蔓延】過年紅包準備金！檢舉獎金最高500萬元！！

依據《檢舉走私進口動植物及其產品獎勵辦法》第7條規定，檢舉走私就可以依照緝獲物價值比率核發檢舉人獎金，最高以500萬為限。

法操司想傳媒

非洲豬瘟來勢洶洶，由於威力驚人，致死率極高，為了避免台灣淪陷，立院祭出重罰！

立法院於2018年11月30日三讀通過《動物傳染病防治條例》修正案，將動物傳染病防治條例第45條之1從原本3000元以上1萬5千元以下罰鍰，提高到1萬元以上100萬元以下。而總統也在12月12日總統公告後，依據中央法規標準法第13條規定，該法規在12月14日正式生效。

除了令人聞風喪膽的非洲豬瘟外，我國鄰近大國日本在2018年9月9日向世界動物衛生組織（OIE）通報於該國岐阜縣發生26年來第一例豬瘟疫情。OIE目前已經將日本從非疫區暫停。所以我國防檢局於2018年11月16日起暫停日本活豬及豬肉產品輸入。

所以就算是從日本帶回來豬肉的製品，也會被依動物傳染病防治條例第45條之1開罰喔！

只要帶回台灣就會被罰100萬嗎？

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局於2018年12月18日公布裁罰基準。

若有違反動物傳染病防治條例第34條第2項「旅客或服務於車、船、航空器人員攜帶檢疫物者，應於入境時依前項規定申請檢疫」。

將依動物傳染病防治條例第45條之1「旅客或服務於車、船、航空器人員未依第34條第2項規定申請檢疫者，處新臺幣1萬元以上100萬以下罰鍰」。

共可以分成以下幾種情形：

一、自近3年發生非洲豬瘟之國家（地區）違規攜帶檢疫物入境

二、自口蹄疫、高病原性家禽流行性感冒非疫區國家（地區）違規攜帶檢疫物入境





三、自前二款所列國家（地區）以外之國家（地區）違規攜帶檢疫物入境





由於日本豬瘟，是瘟疫病毒與口蹄疫不同，故依照農委會公布的裁罰標準，應該屬於第三種裁罰基準。為了避免受罰，大家若有攜帶肉品回國，一定要遵守法規，於入境時依前項規定申請檢疫。

檢舉獎金至少可以拿到25萬、最高500萬？

依據《檢舉走私進口動植物及其產品獎勵辦法》第7條規定，檢舉走私就可以依照緝獲物價值比率核發檢舉人獎金，最高以500萬為限。

檢舉人在檢察官起訴後，可以獲得2分之1的獎金，法院判決確定後，可以再拿剩下的一半。若法院最後判決無罪，先前拿到的獎金也不用退回。

值得注意的是，檢舉走私，也有針對高病原性家禽流行性感冒病毒、口蹄疫病毒、狂犬病病毒或非洲豬瘟病毒進行特別規定。根據檢舉走私進口動植物及其產品獎勵辦法第7條之1，若是檢舉上述動物或產品，可以獲得10倍獎金。

簡單舉例來說，走私價值3萬元的火腿，走完全部的司法程序，依法可以獲得9000元，但若是上述疾病的動物或產品，依法可以獲得9萬元，但因為第7條之1有特別規定，若獎金低於25萬以25萬計，所以若檢舉非洲豬瘟走私案，在檢察官起訴後，可以獲得12.5萬獎金，當法院判決有罪後，就可以再獲得12.5萬獎金。

若發現有走私，可以撥打行政院農業委員會動植物防疫檢疫局檢舉走私免付費專線：0800-039131。讓我們一起捍衛台灣的安全，還可以賺獎金，請大家踴躍檢舉！

本文經授權轉載自法操 【豬瘟疫情蔓延】過年紅包準備金！檢舉獎金最高500萬元！！

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