無以酩狀》Baroque：《一代畫家．卡拉瓦喬》畫筆下不羈的巴洛克光影

卡拉瓦喬的巴洛克風格源於世俗，來自他本身體驗過的人生。他筆下的酒神巴克斯共有兩幅，一位表情輕浮，一位盡顯倦容是他的自畫像；卡拉瓦喬身為經常流連酒館的老主顧，嗜飲的日常，讓人以「巴洛克」或「卡拉瓦喬」調酒向其致意緬懷實在是再適合不過。

縮梭

以巴洛克時代指標畫家卡拉瓦喬的傳記電影《一代畫家．卡拉瓦喬（Caravaggio）》，除了描繪出這位狂人畫家在刻畫人物神態、對光影間的掌握才華，也揭露出其作品背後對於當時教會腐敗與階級衝突。卡拉瓦喬再如何在筆墨間激進反抗，仍舊逃脫不出時代洪流的迫害。

這些經歷的顛沛流離與錯綜情愛，都在他揮毫裡變成一幅幅畫作傳世。

《一代畫家．卡拉瓦喬》生動描繪這位狂人畫家心境。（圖：EOS Entertainment）

巴洛克藝術興起於十七世紀歐洲，反映於繪畫上的鮮活色彩、光影分明、姿態生動，音樂則是充滿大量裝飾用音符、節奏強烈急促、旋律優美精細，建築震撼引人注目、滿佈著華麗的雕刻。這一切都表達當時教會與上流社會的極盡奢華。

任職曼哈頓華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Hotel）公關的泰德．索西耶（Ted Saucier）將當時多款暢銷調酒於1951年集結成《Bottoms Up》一書，當中有款來自紐約巴洛克餐廳的同名調酒「巴洛克（Baroque）」。

以30毫升牙買加蘭姆酒（Jamaican Rum）和15毫升琴酒（ Gin）為基底，加進15毫升萊姆汁與一小匙的糖，搖製後倒入雞尾酒杯，再滴上少許黑櫻桃蒸餾酒（Maraschino）；入喉是酸甜提基風格（Tiki Style，熱帶風格調飲），卻因為琴酒的表現而帶有些許優雅尾韻。

使用不同品牌基酒組合調製的Baroque Cocktail。（圖：ilGin.it）

被認為風味纖細的琴酒與口感粗獷的蘭姆酒，兩者看似衝突的調酒通常不被看好；這款鮮為人知的「巴洛克」調酒，適合在冬日將臨的時節，用加勒比海的熱情增添一點杜松子辛香溫暖調性。

位於英國南部海邊度假勝地－珀納斯，有間酒吧因為偏好琴酒與蘭姆酒收藏，也以這款調酒而取名為「巴洛克．珀納斯」；當然店內酒單也擺上「巴洛克」這款經典調酒。其使用的組合為哈瓦納俱樂部七年蘭姆酒（Havana Club 7 yo Rum）與翠斯優雅琴酒（Chase Elegant Gin），有著香草烤吐司香氣的哈瓦納七年搭配以蘋果為基底蒸餾的翠斯優雅琴酒，兩者協調出另類的層次趣味。

位於英國珀納斯的Baroque Penarth。（圖：It\'s On Cardiff ）

於是蘭姆酒和琴酒加上簡單酸甜，運用不同特色品牌便能變化出許多滋味；那是反映於調酒裡的鮮明細膩，自有一味巴洛克式的氣派雅緻。

地處巴黎，連續多年榮獲世界最佳五十大酒吧的「小紅門（Little Red Door）」則是混合蘭姆酒、葡萄加烈酒、柑橘利口酒，再拿石榴花作為裝飾，調製詮釋對於巴洛克的樣貌，將一樣取名「巴洛克」的招牌調酒放進自家酒單。

Little Red Door版本的Baroque與Little Red Door店景。（圖：Condé Nast Traveler）

以「卡拉瓦喬（Caravaggio）」為名的調酒則從「貝里尼（Bellini）」變化而來。貝里尼使用白桃果泥與義大利普羅賽克氣泡酒（Prosecco）調製，「卡拉瓦喬」除了將白桃改為杏桃，還加重了酒精含量；30毫升琴酒、15毫升杏桃白蘭地、各九十毫升的杏桃果泥與氣泡酒、微量的薑汁和水蜜桃苦精，像是果汁氣泡酒卻又帶著些許琴酒草本感覺。

使用杏桃與Prosecco調製的Caravaggio。（圖：Wine Dharma）

電影裡，卡拉瓦喬以醉漢、地痞與賭客為形象勾勒出畫作中的聖徒遭退件時，駁斥著聖徒原本也是凡人出生；他的巴洛克風格源於世俗，來自他本身體驗過的人生。卡拉瓦喬筆下的酒神巴克斯共有兩幅，一位表情輕浮，一位盡顯倦容是他的自畫像；卡拉瓦喬身為經常流連酒館的老主顧，嗜飲的日常，讓人以「巴洛克」或「卡拉瓦喬」調酒向其致意緬懷實在是再適合不過。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/