自由開講》票投國民黨！用中國和黑金來教訓民進黨

劉祐豪

隨著十一月底地方選戰結束，眼前政壇最關鍵的工作，就是各地方議會的正副議長選舉。在過去，地方議會的議長，幾乎都是黑道背景，甚至，議長是黑道，被許多傳統政治人物視為理所當然；對此，有些地方首長嘗試改革黑金政治把持議會的歷史沉痾，這批人當中，絕大多數知難而退，其中，僅少數人透過較高的民意支持而堅持到底。結果，多少取得一些改變、帶來一些進步，但首長本身，付出的代價卻很慘痛，要承受地方議會黑金遺毒的群體圍剿，也肇生了極度不穩定的府會關係。

舉例來說，賴清德在擔任台南市長期間，對於挑戰議會黑金做了非常大的努力，透過對抗議長議員雙重涉賄的國民黨議長李全教，來突顯地方議會被黑金把持的問題，最後，也促成立法院修正《地方制度法》，讓正副議長選舉從「不記名投票」改為「記名投票」，讓所有議員在決定議長人選時，每張選票能夠公開透明，希望議員在決定議長人選時，能更大程度遵從選民意志，選出符合市民期待的議長人選。

即便如此，我們可以看到，晚近幾年來，全球保守主義的集結與反撲，不論在美國、在歐洲都是如此，保守派的政黨及候選人普遍在各層級選舉中勝出；台灣，當然也無法倖免於難。所有改革的、進步的、價值取向的，在過去這段期間，都被反動的、保守的、利益取向的主張一一吞噬。可以說，這次地方選舉的慘敗，早能預見，這不僅是民進黨改革太急太快，這也是全球民主國家正共同面臨的民主鐘擺趨勢。

並且，隨之而來的災難，包含：其一，在國民黨重新崛起後，全面承認「九二共識」的一中原則，對於醉心統一台灣的中國，採取不設防態度，要將台灣的未來，推向經濟過度依賴中國的死路，也等同是助攻中共「以經制政」的統戰策略，加速中共對台統戰。

其二，包含眼前的地方議長選舉，國民黨在各直轄市、各縣市提名的正副議長人選，只要有心Google一下，就能看到國民黨提名人選的黑道背景，甚至，出現國民黨在部份縣市的正副議長提名人選「雙雙都是黑道」的情況，毫不遮掩地為國人演繹黑金政治反攻復興的大戲。

我們能清楚看到，在國民黨勝選後，選民的集體意志將被做出以下詮釋：

其一，中國對台統戰的階段性勝利，其二，黑金政治的階段性勝利。要知道，那些過去被選民的集體力量塵封起來的地方黑金，如今，隨著國民黨東山再起，又紛紛翻身重新佔據政治要角。

對此，我們要強調，並非否認黑道從政的正當性，事實上，存在棄暗投明的成功轉型案例；但更常見的是，這當中有人利用議員職權來滋養其黑金裙帶，從體制內一點一滴侵蝕民主政治的根基。

值得一提的是，韓國瑜在選上高雄市長後，立刻要求所有國民黨籍市議員，都要投給國民黨提名的議長候選人許崑源，等於讓所有國民黨籍議員面臨黑道和黨紀處分的雙重威脅。也因此，我們幾乎可以確定，在高雄市議會，國民黨團沒有人敢跑票，也確定許崑源將在韓國瑜的力挺下，穩定當選高雄市議長。至此，也就確定未來高雄四年的府會格局，將是由黑道背景的市長和議長來共同把持。

下屆高市議會國民黨團選出許崑源（右）、陸淑美（左）搭檔競逐正副議長。（本報資料照）

這是高雄人要的嗎？高雄人在投票的時候想過這些問題嗎？其實，這些事情早就能預見，所有前述討論都是公開資訊，但這些重要的議題，在選前都被「去政治化」、「娛樂化」的「政治花絮新聞」所淹沒。

包含高雄市議員陳清茂，曾經是民進黨議員的他，選前投靠韓國瑜，但一探究竟，陳清茂曾涉及恐嚇取財與毒品並被判刑入獄，還有同樣投靠韓國瑜的民進黨員潘金英等，也因吸金案遭判刑、仍在上訴。

一般來說，不論在朋友間、在商場上，講求道義互助相挺，都是非常令人敬重的正面行為；但問題是，這樣的氛圍轉移到公領域，這些有黑道背景的政治人物，毫不避諱地串聯集結，未來的府會運作，在這樣的潛規則把持下，將有多少民脂民膏要淪為俎上魚肉任人分贓？實在不敢想像。

總結來說，我們可以看到，對民進黨中央執政推動各項改革而不滿的人群，從四面八方集結起來教訓民進黨，這是民主政治的常態，執政黨失去民心必須虛心檢討。但要特別注意的是，即便選民在投票時並未多想中國因素及黑金問題，但就結果來看：

其一，不論是韓國瑜選前堅持「不談政治」、選後立刻「九二共識」，讓所有高雄人被韓國瑜狠狠賞了一巴掌，選後才大夢初醒，驚覺「韓國瑜所謂不談政治，只是不談台灣人的政治，但談中國人的政治。」

其二，我們也在國民黨全國提名的正副議長人選中，看見黑金的蓬勃生命力，黑金只是隨著國民黨沒落而暫時休眠，只要國民黨一崛起，黑金發現環境適合了，又立刻大張旗鼓重新布局各地方府會人事及資源。

講到這裡，不禁為四年前國民黨籍的台南市議長李全教感到惋惜，李在當時遭到重擊扼殺、失去議長寶座，但反觀今年國民黨的勝選、以及選後的正副議長提名，我們看到黑金勢力大張旗鼓重返戰場，短短四年間卻有如此差異，是要讓四年前吹起反攻號角的先驅情何以堪。

（台南新化市民，社會科學碩士）

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