政治的日常》螳臂當車的悲劇首相小磯國昭

小磯國昭有幾個綽號，因為禿頭的關係，有人叫他「日本禿頭冠軍」。因為個性可靠不浮誇，他和陸軍前輩阿部信行一樣，都有「木炭自動車」的渾名。不過，再可靠的人，在戰爭政策沒有任何調整的狀況下，也抵抗不住歷史的巨輪。

李拓梓

東條下台後，呼聲最高的就是海軍出身的前首相米內光政。但米內在東條垂死掙扎之時，就已經以軍人不懂政治為理由，拒絕了東條出任海相的邀請，此時此刻去接首相職務，實在說不過去。

因此，米內再一次以軍人只負責打仗，政治應該留給政治家去煩惱做理由，拒絕了組閣的徵詢。不過，此時此刻的日本，在太平洋戰爭當中連戰連敗，美軍已經登陸塞班島，已經可以說是來到大門前，本土決戰勢不可免，新的首相不但最好要是有聲望的軍人，最好還要是陸軍。

以前首相近衛文麿，天皇最信任的宮內大臣木戶幸一為核心的重臣們，提出了一個幹練陸軍將領的組閣名單，其中有南方軍的指揮官寺內壽一、在廣島的第二總軍指揮官畑俊六，剛剛被調回來接替東條職務的參謀總長梅津美治郎，還有朝鮮總督小磯國昭。

小磯國昭。（毎日新聞社）

被認為最適合的寺內壽一因為人在戰場最前線，不太可能回國組閣。梅津美治郎剛剛接任參謀總長，屁股都還沒坐熱，不宜調動。就在只剩下小磯國昭和畑俊六的狀況下，集體領導的大老們也做不出決定，乾脆把決定權丟給天皇，天皇在沒什麼選擇的狀況下，選擇了小磯國昭。

小磯畢業自陸軍大學校，但是跟過去出身陸軍的將領像是林銑十郎、阿部信行、東條英機等人不一樣的地方，就是小磯當年讀書的時候，成績實在很爛，同期五十五位畢業生他是三十三名。不過成績很爛不見得代表能力很差，他在朝鮮總督任內，提出了日本人和朝鮮人同樣祖先的說法，大量任用朝鮮人官吏，減少差別待遇，對於在戰時穩定朝鮮政局有很大的貢獻。他也因為朝鮮總督任內亮眼的表現，有機會登上了首相寶座。而本來呼聲最高的米內光政，在大老們的說服下，同意接任副首相兼海相，共同輔佐小磯內閣。

據說米內光政一直到見完天皇還覺得很困擾，可能是因為天皇和小磯不熟，大命降下的談話幾乎都是在跟米內說，讓米內在謁見結束後找了木戶再三確認，到底是他組閣，還是小磯國昭組閣？木戶再一次明確的告訴米內和小磯，確實就是小磯國昭組閣。

小磯內閣。（維基共享）

小磯國昭有幾個綽號，因為禿頭的關係，有人叫他「日本禿頭冠軍」。因為個性可靠不浮誇，他和陸軍前輩阿部信行一樣，都有「木炭自動車」的渾名。不過再可靠的人，在戰爭政策沒有任何調整的狀況下，也抵抗不住歷史的巨輪。

小磯一上台就是一連串的壞消息，1944年夏天塞班島陷落、關島和天寧島守軍全滅，十月份美軍在菲律賓雷伊泰島登陸，雷伊泰灣作戰日軍慘敗。1945年一月美軍登陸呂宋、二月硫磺島玉碎，三月東京大空襲，四月美軍直接跳過台灣，登陸沖繩。

日本本土的防衛，此時變成重中之重，軍方此時面對接連的玉碎作戰已經不知所措，海軍的大西瓏治郎中將提出了「特攻作戰」，連降落都還不太會的學生兵被迫開著飛機衝撞敵艦，其中大多數都在衝撞之前就已經因為技術不佳而被美軍擊落。

1945年1月小磯在國會發表施政方針演説。（維基共享）

此外，本土防衛也變成重中之重，小磯內閣的口號是「一億總武裝」，但是總武裝的方法就是在學校裡面發竹槍叫大家練習刺槍術。轟炸造成了日本軍需工業的停滯，糧食不足、原料不足，連戰連敗造成了民心的渙散，小磯內閣上任不到一年，就顯得搖搖欲墜，無論是「本土決戰」、「一億玉碎」，都成為半夜吹口哨壯膽的口號，根本沒人相信日本還能再打下去。

小磯想要和談，對美國，他想利用雷伊泰灣作戰擋下美國勢如破竹的銳氣，達成比較好的和談條件，但雷伊泰灣作戰日軍不僅慘敗，還失去了整個聯合艦隊。對中國，他想利用南京傀儡政府的繆斌，和蔣介石取得聯繫和談，但這個工作還是失敗了。小磯國昭戰不贏、和不了，決定辭職下台，成為戰爭當中短命的內閣首相。

戰後，小磯被佔領軍以A級戰犯身份逮補，東京大審中被判無期徒刑，關在巢鴨監獄當中。很多無期徒刑者後來都被釋放，但小磯在獄中因為食道癌病逝，享年七十歲，據說他在戰後對自己的批判跟反省，是「螳臂當車」。

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