自由開講》平價菸沒那麼可笑的，好嗎！

◎潘文傑

總統前陣子下鄉探訪民情！引出了『平價菸』話題！結果遭來各界一陣口誅筆伐！反對的主要論述，不外乎就是『平價菸』等同『鼓勵抽菸』！

其實，平價菸的主要功能就是抑制『繳稅非法菸品』！當反菸團體及政府都迷信於『菸價越高』吸菸率越低，而拼命加碼菸捐菸稅的時候！難道不知道癮君子們除了戒菸之外還有一個宣洩出口『非法未稅菸品』可以選擇嗎？

再說，如果反菸團體及衛道人士們那麼堅信著『平價菸』的推出就等於棄守菸害防制及鼓勵吸菸！那麼，請問一下『免稅菸』為甚麼可以存在？圖為機場免稅店。（資料照）

再說，如果反菸團體及衛道人士們那麼堅信著『平價菸』的推出就等於棄守菸害防制及鼓勵吸菸！那麼，請問一下『免稅菸』為甚麼可以存在？為甚麼有錢出國的人可以合法豁免菸捐跟菸稅！沒錢出國的人就只能在『戒菸』跟『繳稅菸品』選擇其中一項？低價菸給癮君子們多一個合法的選擇管道！如此『雪中送炭』不行！給出國的人免稅菸『錦上添花』就行！這邏輯通嗎？

所以，平價菸這個議題是可以充分被討論的！而不是一浮出檯面就應該被轟到灰飛煙滅！

（台灣菸酒公司台中營業處工會理事長）

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