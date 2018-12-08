紐約地途》只要好聖誕，不要壞蛋的SantaCon

參加SantaCon的人，除了感受這種像是化妝遊行自娛娛人的歡樂，最終也是要有收工結束的時刻。之後的最佳去處就是各個酒吧了，而且因為活動都是在星期六，更有不醉不歸的好理由。然而真正精彩的就是這些原本和藹可親笑口常開的聖誕老人，酒過三巡後，很多人就變身成為Bad Santa了！

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住在大城市的居民隨時都會有人想出一些鬼點子來自娛娛人，像是紐約市在每年年初的「無褲地鐵日（No Pants Subway Ride）」。或是看到其他地方有溫馨有趣的活動，不僅要複製，甚至是要加油添醋進行改造，以期能發揚光大。每年十二月中的SantaCon（Santa Claus Convention）就是這樣一個活動。

每年的SantaCon活動都會帶給沒有預期的遊客們很大驚喜，體驗紐約的過節氣氛。（圖：作者提供）

最早的SantaCon是從西岸的舊金山發起，1994年時舊金山一個民間團體Cacophony Society看到當時一份新聞報導描述丹麥在聖誕假期時一群懷有「俠盜羅賓漢」精神的人身穿聖誕老人服飾，到百貨公司裡將架上的物件送給逛百貨公司的顧客當成禮物。不知情的顧客自然是開心的收下，但沒多久，百貨公司就報警將這些聖誕老人逮捕。受到這個故事的啟發，舊金山這群人也同樣著裝打扮成聖誕老人成群在舊金山街頭和路人嬉鬧開玩笑。

SantaCon起源與美西的舊金山，但在紐約發揚光大成為每年聖誕季節的最大活動之一。（圖：作者提供）

在幾乎不下雪的舊金山能有這種濃濃過節氣氛，因此頗受居民遊客歡迎。之後幾個西岸城市，也開始效仿舉辦。四年後美國東岸的紐約也開始舉行。那一年約有200個聖誕老公公浩浩蕩蕩地走在第五大道上，配合兩旁高檔百貨公司和名牌旗艦店精美佈置的聖誕裝飾，自然是帶給路人歡樂的驚喜。於是接下來也成了每年這個時候紐約的慣例活動，不到幾年，紐約就躍居全世界SantaCon規模最大的舉辦城市。

如果參加過紐約萬聖節，復活節遊行，就不難想像，紐約客的SantaCon不會只是乖乖地貼上白鬍子，戴紅帽穿紅袍，Ho Ho Ho的四處跑。每年SantaCon舉辦時紐約街頭開始出現小精靈（Elf），鬼靈精（grinch），麋鹿（reindeer）甚至是裝扮成雪花片片的雪花球（snowglobe）等充滿創意的打扮。更添假期時的歡樂氣氛。

隨著SantaCon活動規模越來越大，參與的紐約客們也花更多心思在當天的化妝打扮上。（圖：作者提供）

最早SantaCon會開始成為熱門活動，是因為活動的神祕性抓住紐約客的好奇心。當時社群媒體還不發達，主辦SantaCon的單位總是以神秘限額的電郵來釋出活動訊息。因為每年活動集合地點會變動，並且保持神祕直到活動前一天晚上才透過電郵公布。更激起有參加到的紐約客一種驕傲感和沒參加到的人的扼腕。許多人在錯過之後便開始詢問怎樣能收到活動訊息，該如何報名等。就是要確定隔年一定能參加到。之後社群媒體興起，活動規模便急速擴大。現在卻反而成為大紐約區幾個公家單位和一些居民頭痛的活動了。

SantaCon集合地點都會在活動前一天才正式對外公布，每年會做變動。（圖：作者提供）

參加SantaCon的人，除了感受這種像是化妝遊行自娛娛人的歡樂，最終也是要有收工結束的時刻。之後的最佳去處就是各個酒吧了，而且因為活動都是在星期六，更有不醉不歸的好理由。然而真正精彩的就是這些原本和藹可親笑口常開的聖誕老人，酒過三巡後，很多人就變身成為Bad Santa了！

在酒精的催化下，男男女女許多誇張的行為開始出現。帶著角色扮演的情色舉止，把妹引發的衝突，以及離開酒吧後在街頭對路人叫囂挑釁的行為通通出現。在路邊或是地鐵站內尿尿跟在自己家上廁所一樣自然方便。甚至每年都會有新聞報導兩幫不同的聖誕老人醉醺醺的在街頭打起群架好笑的畫面。因為這些誇張的行為，讓不少酒吧業者擔心SantaCon時鬧事的聖誕老人會影響他們生意而事先在門口張貼告示表明不歡迎參加SantaCon的人。原本可以在火車上喝酒精飲料的通勤鐵路像是長島鐵路，紐澤西鐵路等也會特別公告在SantaCon這一天不能喝酒。白天四處受歡迎的聖誕老公公，晚上幾乎要成為人人為恐避之不及的死酒鬼。

SantaCon一開始充滿歡樂氣氛，大家彼此相互拍照留念。一旦人群解散，到各酒吧酒過三巡之後，許多脫序好玩的行為便陸續出現。（圖：作者提供）

在酒精的催化下，男男女女許多誇張的行為開始出現。帶著角色扮演的情色舉止，把妹引發的衝突，以及離開酒吧後在街頭對路人叫囂挑釁的行為通通出現。（圖：作者提供）

不過，有擔心這些人鬧事而不歡迎SantaCon光顧的商家，自然也有張開雙臂，歡迎帶來歡樂節慶氣氛的酒吧。畢竟喝茫的時候，點酒只會更不手軟。這些店家會和主辦單會合作，把他們名字放在官網友善SantaCon的名單上面。讓參加者知道哪些地方可以去狂歡。更有許多餐廳酒館，乾脆單獨舉辦Santa Crawl活動和慈善樂捐，提供飲酒優惠吸引聖誕老人，和SantaCon互別苗頭。

紐約的餐廳酒館對參加SantaCon的民眾是抱持著又愛又恨的心態。希望來消費，又期待不要酒後鬧事。（圖：作者提供）

寫到這邊，看起來這個現在規模有三四萬人參與的SantaCon活動，除了耍寶增添紐約街頭過節喜氣外，就像是另一個大型的假日派對，好像沒什麼建設性。其實，雖然不是必須，每年SantaCon主辦單位會鼓勵參加者來定點集合的時候也帶一些捐贈給慈善機構的罐頭食品以及禦寒衣物等物資。過去五年中，SantaCon就募集了超過四十萬美金價值的物件，幫助了許多弱勢族群。所以這個活動還算是蠻正面的，會出現那些脫序行為，只能說不少美國人的酒品其實不是太好。

因為SantaCon活動只有集合和人群最後會合解散的地點，沒有特定的行走路線。所以想體驗SantaCon活動，除了親自參加外，最好就是活動開始時去集合地點看看這些紐約客們的聖誕打扮是否有什麼新花樣，也是跟這些人自拍的好機會。

至於入夜之後，會遇到好聖誕老人還是喝酒鬧事的壞蛋，就看個人造化了。

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