hinac》《結城友奈是勇者》—在觀音寺市，與勇者部員相遇了！？

《結城友奈》故事的舞台在香川縣西部，一個叫觀音寺的城市，除了宗教意義上的聖地巡禮—四國88所外，觀光客造訪的機率可說微乎其微。但幸好有這部作品，能夠讓讀者多認識了一個素未謀面、甚或未曾耳聞的小鎮。

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公路休息站的巨大歡迎看板與彩繪販賣機。（圖：作者提供）

或許是因為太悲情，悲情到老天都哭了。兩度前往觀音寺市，上蒼都以細雨迎接。

大概是作品生不逢時吧，《結城友奈是勇者》一直沒能如同樣把少女玩壞的《魔法少女小圓》般熱銷，但無論如何，還是緊抓著像我這樣的死忠粉絲，死忠到第一次前往四國、第一次前往香川縣，不是為了什麼特殊名勝，反而選擇了場景巡禮。

《結城友奈》故事的舞台在香川縣西部，一個叫觀音寺的城市，除了宗教意義上的聖地巡禮—四國88所外，觀光客造訪的機率可說微乎其微。但幸好有這部作品，讓我多認識了一個素未謀面、甚或未曾耳聞的小鎮。不比都會區，人口稀疏的香川縣交通不易，從香川縣最大城高知出發，花了一個多小時的普通車到了這裡。首次造訪的這天天候不佳，灰濛一片的天空就似Vertex即將來襲似的令人憂鬱，造訪車站前的旅遊服務中心是TV版第一季作品剛下檔的時候了，那時找不到太多官方著墨的痕跡，只有熱血的朝聖者帶來的留言本。

欣賞留言本上的畫作，是巡禮的樂趣之一。（圖：作者提供）

時光飛逝，多年之後再訪的這天也是個雨天，除了同好的畫作繼續增加，服務中心多了許多海報幫襯，甚至還有了精美的官方巡禮地圖，在累積數年的留言本上找到了自己三年前的留言，感嘆著沒想到這齣作品居然能夠再多年後有續作問世，當然也沒想過自己有機會能夠再訪。

車站前的這條商店街曾出現在故事中，走在天氣陰鬱，又有些蕭條的商店街，還真有一點故事中想提供的那種「日常中的異常」感。第二次造訪時，街燈掛起了小旗幟，或許《結城友奈》是當地觀光的一盞明燈也說不定。

旅遊服務中心牆面滿是角色「出遊」的海報。（圖：作者提供）

商店街掛起的小旗幟。（圖：作者提供）

穿過了商店街到了河岸，場景多了起來，要角東鄉美森的家便在財田川河岸一隅。現實是殘酷的，日式大宅找不著，矗立的是地方法院，或許這樣的事實令人失望，但整條沿河小徑與動畫幾乎分毫不差，散步在這外人看來普通的小徑，對粉絲來說還是能激起內心不小的漣漪。

雖然大宅不存在，但依靠附近的地景仍可清楚「定位」。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

觀音寺是一座有山有海的城市，繼續從東鄉家往港邊移動，尋找勇者部社員的足跡。港邊的工廠後巷就是社員們路過的場景，而跨過財田川到了北岸，有明濱海水浴場出現在片尾曲中。我沒在觀音寺市最著名的景點—海濱的巨大沙畫區停留，而是趁著中午用餐時間還沒到，趕緊繞到位於海濱與小河邊的山丘另一側，探訪故事中主角們就讀的讚州中學，也就是觀音寺中學校。巡禮者的潛規則中，若是仍有學生就讀的學校，拍攝學生是一條嚴重大忌，因此在平日造訪的我，只能先到校門碰運氣，運氣相當不錯的是，學校的設計以及排課讓當天校門口沒有學生，我也就放下心中大石，對著校門按下了快門鍵。

不起眼的巷子，對粉絲來說可是寶！（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

實際上的讚州中學，在巡禮者相互訂定的規則下完成攝影。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

從學校位處的小山丘往另一面下山，可以見得財田川與古色古香的三架橋，右手邊則是當地知名的琴彈八幡宮，故事中的「神樹信仰」與現實中的日本神道信仰有些許差別，而八幡宮境內除了鳥居因為這樣的設定有點些微差異外，似乎沒有什麼好挑惕的。令人會心一笑的是，這裡販售的學業成就御守是小學生書包造型。雖然我早已不是學生，但以紀念價值來說，著實是絕佳紀念品。

琴彈八幡宮境內，只差了鳥居形狀而已。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

八幡宮與三架橋包夾的十字路口，在當地是兩條重要幹道，與真實世界相同，勇者部的大家放學後也需要經過這條橋回到市區。許多的喜怒哀樂場景便發生在這個小小的十字路口跟橋上，坐在輪椅上的東鄉、被剝奪聲音的犬吠崎樹…我在橋上與路口走過一遍又一遍，為的是用身體記住另一個次元中發生的一切。

犬吠崎姊妹一起牽車走過的三架橋。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

租了台小車，在TV版第二季《結城友奈是勇者－勇者之章》映畢後與友人的二度造訪，除了前往隔壁三豐市的海灘仁尾海水浴場外，瞄準的即是《勇者之章》的最終難關，位於市郊山巔的「高屋神社」。車停好後開始登頂，風，呼嘯的吹，參道的石階偶有蔓草，但沒有阻饒登頂之心，「友奈身心頗受煎熬，我等不過是爬個山算什麼呢？」在友奈與瀨戶內海、觀音寺市景的同一個位置賞景，一切的努力似乎都有了回報。

高屋神社陡峭的參道，不僅是故事的難關也是巡禮者的難關。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

烏龍麵是香川的名產，這個哏也被寫進勇者部的故事中，故事中曾出現的烏龍麵小店鶴屋（つるや），想當然爾是在觀音寺市用餐的不二之選。每次造訪都選擇肉烏龍的我，為的是品嚐跟故事中一樣的好味道。外頭下著細雨，店內擠滿想要暖和一下吃個麵的當地人，我與友人取得店家許可後，在出餐的空檔盡可能拿起相機拍攝店內相關的擺設與場景。 或許因為我們交談使用華語，引來了旁邊的一家日本人好奇。

「請問你們是外國人嗎？來這裡做什麼呢？為了這部…動畫嗎？」

那位母親一邊照顧兒子，一邊用流利的英文跟我們攀談。

故事中出現過的肉烏龍麵，香川縣被稱為烏龍麵縣當之無愧。（圖：作者提供）

店內掛滿了相關的展示物。（圖：作者提供）

我們用日語解釋了這部動畫與觀音寺市的關係，那位母親驚訝之餘，也自我介紹了起來，原來她們一家平時住在神戶，她則是一位促進國際年輕人交流的機構職員。

「歡迎你們來日本，有任何困難可以聯絡我喔！我能夠幫助你們！」

我想起了勇者部五信條中的第四條：「碰到困難的話要找人討論！（悩んだら相談！）」 哈，看來碰到勇者部的人了呢！

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